«Россия и „Спартак“ навсегда в моём сердце». Доменико Тедеско попрощался с «красно-белыми»

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вчера, 15:30

Последний аккорд очень теплого расставания.

Доменико Тедеско не стал первым в турнирной таблице чемпионата России, зато стал первым тренером, с которым «Спартак» попрощался, как с другом и братом. После домашнего матча с «Химками» клуб организовал церемонию на стадионе, а сегодня немецкий тренер провел последнюю пресс-конференцию, на которой подвел итоги своей работы, поблагодарил всех, кто был с рядом ним в последние полтора года, и не исключил, что может вернуться в «Спартак» в будущем.

Работа Доменико Тедеско в «Спартаке» — это…

- Лучший результат команды после чемпионского сезона 2016/17 под руководством Массимо Карреры. «Красно-белые» заняли второе место в РПЛ и гарантировали себе еврокубковую осень (в Лиге чемпионов или Лиге Европы).

- Бьющие через край эмоции. Иногда Доменико выступал на бровке ярче своей команды, арбитры показывали ему желтые и красные карточки, несколько матчей «Спартака» дисквалифицированный Тедеско смотрел с трибун, но не изменил своей манере, которая раздражала многих серьезных экспертов.

- Доверие со стороны высшего руководства «Спартака». Доменико пережил двух генеральных директоров — Томаса Цорна, который его приглашал, и Шамиля Газизова, сохранил свой пост даже после того, как за полгода до истечения контракта объявил о том, что не будет продлевать отношения со «Спартаком».

- Приверженность схеме с тремя центральными защитниками и упрямство. 90% матчей при Тедеско «Спартак» сыграл по схеме с тремя центрбеками, иногда казалось, что команда страдает от тактической негибкости, но Доменико продолжал гнуть свою линию. То же самое касается и доверия футболистам после ошибок: Павла Маслова не критиковал только ленивый после ошибок и автоголов, но Тедеско продолжал выпускать молодого защитника в старте.

- Прекрасная атмосфера в команде. При Тедеско молодой «Спартак» стал бандой, которой иногда не хватало стабильности, опыта и футбольного интеллекта, но Доменико точно удалось выстроить правильные отношения внутри коллектива. Следствием этого стали и 6 волевых побед в сезоне (а еще волевая ничья с «Ахматом» в последнем туре, которая сродни победе), и желание футболистов переубедить тренера по ходу весенней части сезона своей игрой и отношением к делу. Тедеско стал своим в «Спартаке», и это очень большое достижение.

- Расставание со «Спартаком» на позитивной ноте. У «Спартака» уже были упрямые тренеры, эмоциональные тренеры и тренеры-чемпионы, которые добились большего, чем Тедеско. Но вот это точно эксклюзив. Ни с одним специалистом до сих пор «красно-белые» не прощались так тепло и душевно.

Футболисты «Спартака» о Доменико Тедеско

Все помнят, что он сказал в декабре. Но думаю, что довольно скоро у нас с ним будет встреча по этому поводу, и тогда уже появится какая-то конкретика. Разговор с Тедеско со стопроцентной вероятностью будет. А то, что я скажу при команде, прозвучит именно там. Не хочу анонсировать для всех содержание этого разговора. Не люблю выносить такие вещи наружу.

Уход Тедеско? Он ведет себя как профессионал. Сейчас даже мыслей ни у кого нет о том, что он уходит.

Мне очень нравится с ним работать, это топ-тренер, думаю, все остальные ребята из команды скажут то же самое. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался. Я работал со многими тренерами, и Доменико однозначно входит в мой топ: он понимает футбол, очень силен тактически, от него исходит сумасшедшая энергетика. Он идеальный тренер для «Спартака». Повторюсь, я очень хочу, чтобы он остался. Но в итоге это будет его решение.

Тедеско — самый взрывной тренер? Да. В некоторых моментах он ведет себя даже эмоциональнее, чем Каррера. И всегда очень громко говорит! Из-за этого сложно выделить какой-то один разнос. В раздевалке Доменико постоянно на взводе — и в такие моменты он говорит на смеси языков: русский, немецкий и итальянский.

Удивился ли, что в конце сезона Тедеско уйдёт? Да, конечно. Но, возможно, мы хорошо закончим сезон, и он захочет остаться – никто этого не исключает. Тренируемся дальше, Доменико – наш тренер, мы – его игроки.

Доменико Тедеско о работе в России

Благодарности:

Самое важное в любой профессии — быть в окружении людей, которые заинтересованы в твоих успехах и в твоем росте. Мне повезло, что в «Спартаке» меня окружали игроки и персонал, которые хотели видеть «Спартак» сильным и во всем помогали мне. Спасибо всем! Прежде всего президенту клуба Федуну, который доверял мне с октября 2019 года и по сей день. Спасибо Зареме. Знаю ее меньше, чем президента, но она помогла мне, команде и персоналу решать некоторые проблемы. Также благодарю Томаса Цорна, который привез меня сюда и дал мне эту возможность. Он сделал большой вклад в успех, которого добилась команда в этом сезоне. Я говорю спасибо своим помощникам — Андреасу и Максу, они доверились мне и последовали за мной в Россию. Спасибо Владу, Саше и Рамилю, тренерам по физподготовке. Спасибо докторам, у нас часто случались споры с Глебом Черновым по поводу состояния футболистов, но вместе мы всегда приходили к справедливым оценкам. Спасибо администратору Василию Козловцеву. Спасибо всем футболистам, особенно капитану Джике и вице-капитану Зобе, которые всегда были на моей стороне. Они отличные люди. У нас замечательная молодежь и ветераны Ребров и Ещенко, которые склеивают эту команду изнутри. Спасибо всем тем, кто создавал потрясающую атмосферу вокруг «Спартака»!

О самых ярких моментах в «Спартаке»:

Домашняя победа над ЦСКА в Кубке. Это было невероятно: полный стадион. К сожалению, это один из немногих моментов, когда арена была битком. А болельщики — сила нашего клуба. Второй — домашняя победа над «Химками», когда я прощался с болельщиками. И, наверное, сегодня, когда я говорю до свидания многим людям, которые мне нравятся.

О своих эмоциях:

Когда меня уволили из «Шальке», это был очень эмоциональный момент для меня. Мне было очень больно. И тогда я сказал сам себе: никогда больше не подпущу ни один клуб так близко к своему сердцу. Могу признаться, что данное себе слово я нарушил. «Спартак» теперь — часть моей жизни. Он навсегда останется в моем сердце. Думаю, вы все видели и ощутили, что я чувствую.

О России:

Когда я ехал сюда, мне говорили: зачем ты это делаешь? Говорили, что российский футбол никто не смотрит, что я могу получить работу в Бундеслиге, Серии A, Ла Лиге. Я не слушал эти разговоры тогда, а сейчас хочу сказать: приезжайте сюда и посмотрите сами. Посмотрите на стадион «Спартака», на стадион «Краснодара». У России огромный потенциал, я в восторге от того, что я здесь увидел. Советую всем — немцам, итальянцам — приехать и посмотреть, как тут у нас. Я говорю «у нас», потому что Россия заняла важное место в моей жизни, она теперь тоже в моем сердце. Мой переезд в Москву стал одним из лучших решений в жизни.

О своем решении уйти:

Я принял решение в декабре и сразу сказал об этом. Мне не в чем себя упрекнуть: я был честен с самого начала. У клуба была возможность сменить тренера в январе, я был готов к такому развитию события, но мне предложили остаться и дать время «Спартаку» на поиски нового тренера. Мне было непросто решиться на уход. И моя семя мне говорила: если хочешь — оставайся в Москве, работай. Это было мое личное решение. И я его не изменил. Мне важно сохранить семью и стабильные отношения, у меня сильная жена, которую я хочу поблагодарить за ее терпение.

О возможном возвращении: