«Спартак» — в Лиге чемпионов, ЦСКА — без еврокубков. Завершён последний тур РПЛ

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сегодня, 14:03

16 мая состоится последний тур РПЛ сезона 2020/21. Всё самое важное — в онлайне «Соккер.ру».

14.00 Итак, напомним, что сегодня все 8 поединков последнего тура стартуют в одно время. Со всеми раскладами перед 30-м туром можете ознакомиться здесь. Если кратко, то интриг много — пока не ясно, кто сыграет в еврокубках, а также не определена вторая вылетающая команда.

14.04 Многие матчи уже начались, но пока под вопросом старт встречи в Уфе. Там жара под 40 градусов. Встречу могут отложить.

14.05 А между тем игра в Уфе — одна из самых важных в туре. Там играют «Уфа» и «Арсенал». Это 13-я и 14-я команды на данный момент. И им еще не гарантировано место в РПЛ на будущий сезон. Их может обойти «Ротор».

14.07 «Спартак», которому надо не уступить в Грозном, чтобы застолбить за собой 2-е место, упускает отличный момент. Промес промахнулся из убойной позиции.

14.10 Игра в Казани, где встречаются «Рубин» и «Ротор», тоже откладывается. Видимо, причина — задержка игры в Уфе, где играют прямые конкуренты «Ротора».

14.12 Матч в Казани с запозданием, но начался. И «Рубин» едва ли не в первой атаке забивает, но гол отменен. Рефери фиксирует офсайд.

14.14 В Уфе болельщики покидают стадион! Видимо, игру все-таки решили перенести на более позднее время.

14.15 Первый гол последнего тура забивает «Зенит». Это Дзюба открыл счет в матче с «Тамбовом». Напомним, что обе команды уже не имеют турнирных задач. «Зенит» — чемпион, а «Тамбов» вылетел.

14.16 Дзюба забил свой 17-й гол в этом сезоне РПЛ . Артем — второй в списке бомбардиров, выше только Азмун, у которого 19 мячей. Иранец, кстати, сегодня не играет. Интересно, сумеет ли Дзюба достать партнера в табели о рангах?

14.17 «Рубин» много атакует в Казани, гол в ворота «Ротора» назревает. Сложно будет волгоградцам остаться в РПЛ , ведь «Рубину» есть за что сражаться. Казанцы могут занять даже 3-е место в теории.

14.19 «Зенит» едва не забил второй «Тамбову». Вратарь потянул из-под перекладины.

14.20 А вот и второй гол тура! Это ЦСКА открыл счет в матче с «Динамо»! Эджуке финтами раскидал соперников у лицевой и отдал Тикнизяну, который с близкого расстояния переправил шар в сетку.

14.21 На данный момент у ЦСКА становится 53 очка, столько же пока у «Рубина» и «Сочи».

14.22 Промес не реализовал еще один супершанс в Грозном. Бьет голландец выше ворот из убойной позиции.

14.23 Вот так дела! «Ахмат» усилиями Ильина открывает счет в матче против «Спартака»! Максименко проспал удар с линии штрафной! 1:0 в Грозном, у «Локо» появляется шанс на 2-е место.

14.24 «Локо» может стать вторым, если «Спартак» проиграет, а сами «железнодорожники» возьмут 3 очка дома против «Урала».

14.26 Пока в общей сложности 3 гола имеем по истечении половины 1-го тайма в большинстве встреч.

14.27 В матче «Локо» — «Урал» гости много атакуют, хотя победа хозяевам, конечно, нужнее.

14.29 Удаление в Черкизово! Игрок «Урала» заработал две желтые за 25 минут и покидает поле. Еще и опасный штрафной получили хозяева. Снесли Крыховяка метрах в 18 от ворот.

14.30 Смолов не смог реализовать опасный штрафной, попал Федор в стенку.

14.31 Едва в контратаке не забил «Рубин», Йевтич не попал в дальний угол из хорошей позиции. 0:0 в Казани.

14.32 А что творится в Грозном! Ильин положил второй в ворота «Спартака»! 2:0! Грубо ошибся Кутепов, который пустил Ильина себе за спину. Мда, похоже «Спартак» не хочет играть в ЛЧ в следующем сезоне.

14.33 Крутая интрига будет, судя по всему, в борьбе за 2-е место. Сейчас «Спартак» пока второй, но положение подопечных Тедеско очень зыбкое.

14.36 Постепенно приближаются матчи к концу 1-го тайма. Отметим, что ЦСКА после гола отдал инициативу «Динамо». Играют армейцы вторым номером.

14.39 «Локо» позиционно атакует в большинстве в матче с «Уралом», но пока не может забить.

14.40 Пара слов о матче «Ростов» — «Краснодар», где команды не решают никаких турнирных задач. Много атакует «Ростов», уже было у хозяев несколько хороших моментов.

14.41 Лисакович наносит шальной удар по воротам «Урала» метров с 25, почти попал в девятку игрок «Локо». Мог быть красивый гол.

14.42 Опасный момент у «Динамо» в матче против ЦСКА — это Тюкавин ушел от Васина и пробил низом, но Акинфеев в падении отражает выстрел.

14.43 «Ахмат», хотя и ведет 2:0, продолжает атаковать. Едва третий не получил сейчас «Спартак» — Максименко достал мяч из ближней девятки.

14.45 «Локомотив» создает момент, Магкеев опасно бил из пределов штрафной, но защитник «Урала» успел вынести мяч из пустых ворот.

14.47 Отчаянно сражается «Урал» вдесятером против «Локо». Пока уральцы дарят «Спартаку» путевку в Лигу чемпионов.

14.48 «Тамбов» в концовке тайма забил «Зениту»! Неразбериха случилась в штрафной питерцев после углового, и футболист «Тамбова» сумел протолкнуть шар в сетку. 1:1.

14.50 Перерыв в Грозном. 0:2 горит «Спартак», и пока все надежды москвичей связаны с «Уралом» и его игрой в матче с «Локомотивом».

14.52 «Краснодар» забил на 49-й минуте в ворота «Ростова». Это Олссон замкнул головой подачу с правого фланга. 1:0 впереди «быки».

14.53 Итак, перерыв в 7 матчах. Напомним, игра «Уфа» — «Арсенал» из-за жары была отложена на неопределенный срок.

15.06 Начинаются 2-е таймы в матчах 30-го тура РПЛ .

15.07 Отличный момент упустил в Грозном Соболев — пробил он метров с 12 мимо цели.

15.10 Едва начался 2-й тайм в Ростове-на-Дону, как «Краснодар» забил 2-й гол! Это Ионов подкараулил отскок в штрафной и с близкого расстояния переправил мяч в ворота.

15.12 Впрочем, радость «Краснодара» была недолгой, ВАР отменил гол из-за офсайда.

15.13 Крыховяк не реализовал 100-процентный момент в матче «Локо» — «Урал»! С пары метров не попал он в ворота.

15.15 Насыщенное на события начало 2-го тайма в матче «Ростов» — «Краснодар»: Газинский отправляет мяч головой в собственные ворота, «Ростов» сравнивает счет!

15.15 А вот и «Спартак» забил! Промес наконец-то попал в ворота, переправив мяч в ворота после прострела Крала.

15.16 Свой 18-й гол в сезоне РПЛ забил Артем Дзюба! Из пределов вратарской расстрелял он ворота соперника после прострела слева. 2:1 ведет «Зенит».

15.18 Давит «Локомотив» в матче с «Уралом», но не идет мяч в ворота гостей. 0:0 там по-прежнему.

15.19 Еще один супермомент у «Локо» — после удара Лисаковича мяч попал в перекладину.

15.20 А «Ахмат» едва не забил третий «Спартаку», Полярус головой подрезал мяч в дальний угол, но чуть-чуть не попал.

15.22 Продолжает транжирить моменты «Локо». Лисакович после хорошей подачи головой не попал в ворота из убойной позиции.

15.24 «Спартак» давит в Грозном — опасный удар Зобнина с трудом забирает Шелия.

15.26 Раззабивались команды в Ростове. Вандерсон проводит второй гол в ворота хозяев — нанес он хлесткий удар из штрафной после скидки от партнера.

15.27 Сравнивает счет «Динамо» в игре с ЦСКА . Грулев замкнул навес слева. Шансы армейцев на еврокубки заметно уменьшаются.

15.29 Создает момент в своем матче «Рубин» — опасный удар Бакаева едва не зашел в дальний угол. Но мимо, по-прежнему нули в Казани.

15.32 Разошелся Грулев в матче «Динамо» — ЦСКА ! Делает он дубль и выводит свою команду вперед — 2:1.

15.33 Дзюба забил 3-й в игре с «Тамбовом» и догнал Азмуна в списке бомбардиров! Еще один мяч нужен Артему, чтобы стать единолично лучшим в таблице снайперов!

15.35 Промес упускает очередной шанс в Грозном — из выгодной позиции бил голландец, но не переиграл Шелию!

15.36 Дзюба забивает еще один гол в матче с «Тамбовом»! Покер на счету форварда сборной России! И это означает, что Дзюба становится лучшим бомбардиром сезона, обходит он Азмуна. 20 голов у Артема.

15.37 А «Урал» в игре с «Локо» остается вдевятером! Мишкич грубо снес Миранчука и получил вторую желтую.

15.39 Эджуке возрождает шансы ЦСКА на еврокубки. Убежал он на свидание с вратарем и нанес удар, который вогнал в сетку пытавшийся спасти ситуацию Евгеньев. 2:2.

15.42 Вот это поворот в матче «Рубин» — «Ротор»! Пенальти в ворота казанцев — Старфельт играет рукой при угловом. Волгоградцы имеют реальный шанс спастись от вылета!

15.44 Забивает «Ротор» в Казани с пенальти! 1:0 впереди гости, этот гол может помочь им остаться в РПЛ !

15.45 Спасает Мозес «Спартак» в Грозном — мощный удар нанес нигериец по диагонали из штрафной! 2:2! «Спартак» при таком исходе точно оставит за собой 2-е место.

15.47 Серьезная интрига в борьбе за 5-е место, которое открывает путь в еврокубки. Один гол нужен ЦСКА , чтобы обойти «Рубин», который уступает дома «Ротору».

15.49 На 89-й минуте все-таки забивает «Локо» в ворота «Урала». 1:0 в Черкизово, но этого мало для 2-го места. Нужно, чтобы «Ахмат» забил 3-й «Спартаку».

15.50 «Динамо» выходит вперед в игре с ЦСКА — это Захарян убежал в контратаку и перебросил Акинфеева! 3:2. Кажется, что еврокубки все-таки уплывают от армейцев.

15.53 Завершился матч в Черкизово, а в Грозном играть еще пару минут. Атакует «Ахмат».

15.55 Завершен матч в Грозном — «Спартак» играет 2:2 и все-таки проникает в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Хотя был близок к провалу.

15.59 Драма в Казани — «Ротор» получает пенальти в свои ворота за игру рукой!

16.00 Забивает «Рубин» — 1:1! Таким образом, судьба «Ротора» будет решена в отложенном матче «Уфа» — «Арсенал».