«Амкар» получил лицензию для участия в ПФЛ

Пермский «Амкар» на официальном сайте сообщил, что клуб примет участие в сезоне-2021/22 ПФЛ. Красно-черные получили соответствующую лицензию.
«В офисе РФС состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок клубов — потенциальных дебютантов Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2021-2022.
Участники заседания рассмотрели, в том числе пакет документов ФК „Амкар-Пермь“. Замечаний получено не было и пермский клуб принят в состав участников Профессиональной футбольной лиги.
После получения лицензии руководство клуба во главе с Валерием Чупраковым приступит к формированию тренерского штаба и состава команды», — говорится в сообщении.
Только вот мне интересно, чтобы попасть в ПФЛ, не надо для начала поиграть в ЛФЛ?
Только вот мне интересно, чтобы попасть в ПФЛ, не надо для начала поиграть в ЛФЛ?