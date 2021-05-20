«Амкар» получил лицензию для участия в ПФЛ

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20 мая 2021, 13:15

Пермский «Амкар» на официальном сайте сообщил, что клуб примет участие в сезоне-2021/22 ПФЛ . Красно-черные получили соответствующую лицензию.

«В офисе РФС состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок клубов — потенциальных дебютантов Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2021-2022.

Участники заседания рассмотрели, в том числе пакет документов ФК „Амкар-Пермь“. Замечаний получено не было и пермский клуб принят в состав участников Профессиональной футбольной лиги.

После получения лицензии руководство клуба во главе с Валерием Чупраковым приступит к формированию тренерского штаба и состава команды», — говорится в сообщении.