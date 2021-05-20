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«Амкар» получил лицензию для участия в ПФЛ

20 мая 2021, 13:15

Пермский «Амкар» на официальном сайте сообщил, что клуб примет участие в сезоне-2021/22 ПФЛ. Красно-черные получили соответствующую лицензию.

«В офисе РФС состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок клубов — потенциальных дебютантов Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2021-2022.

Участники заседания рассмотрели, в том числе пакет документов ФК „Амкар-Пермь“. Замечаний получено не было и пермский клуб принят в состав участников Профессиональной футбольной лиги.

После получения лицензии руководство клуба во главе с Валерием Чупраковым приступит к формированию тренерского штаба и состава команды», — говорится в сообщении.

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Все комментарии
петр сидоров
петр сидоров ответ LOpp (раскрыть)
20 мая в 19:00
в пфл может заявиться кто угодно если есть деньги
LOpp
LOpp
20 мая в 13:53
поздравляю Амкар!
Только вот мне интересно, чтобы попасть в ПФЛ, не надо для начала поиграть в ЛФЛ?
ДСА
ДСА
20 мая в 13:36
Опять долгов наберут и развалятся.
beefs
beefs
20 мая в 13:27
интересно надолго ли...
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