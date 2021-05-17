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Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге в связи с Евро-2020

17 мая 2021, 23:56

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер безопасности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в связи с проведением матчей чемпионата Европы.

Ввести со 2 июня по 12 июля 2021 года на территориях города Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности в связи с проведением мероприятий чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Глава РФ поручил образовать межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности при проведении мероприятий Евро-2020.

В Санкт-Петербурге пройдут шесть игр группового этапа: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также один четвертьфинальный матч (2 июля).

Недавно сборная России назвала расширенный состав на Евро-2020.

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S ответ djo11 (раскрыть)
18 мая в 08:29
Вряд ли была бы бойня между фанами. Скорее, СМИ обеих стран нагнетали бы перед матчем.
djo11
djo11
18 мая в 03:28
ну или турки этим тоже все пофиг и ничего не боятся)
djo11
djo11
18 мая в 03:26
интересно а если бы случилось чудо и россия с украиной вышли бы в финал турнира, думаю все бы страны отказались бы проводить такой матч) болелы бы просто разнесли их город разбираясь между собой) и тут бы вылезли сша и сказали что они готовы такой матч провести)
djo11
djo11
18 мая в 03:17, ред.
стоят люди с автоматами с одной стороны и с другой) а на поле идет не матч а куликовская битва))) билеты думаю можно было бы продавать не меньше 1000 евро)
djo11
djo11
18 мая в 03:15
матч РОССИЯ-украина это теперь только мечта, но я бы все отдал что бы на такое посмотреть)))
djo11
djo11
18 мая в 03:14
лучше бы украина приехала))) вот это было бы реально шоу а не матч)))
mihaluch
mihaluch
18 мая в 02:55
Насчёт безопасности не сомневаюсь будет порядок.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 мая в 01:13
Надеюсь проведем Евро не хуже ЧМ!
311
311
18 мая в 00:51
Можно просто не пустить геев и негров, чтобы не провоцировали!)
Leha-ha50
Leha-ha50
18 мая в 00:10
Питеру с Евро определенно повезло. Шесть матчей увидеть воочию - это для болельщиков большая удача. Даже один матч 1/4 финала увидят. Повезло , так повезло. Ну а мы будем наслаждаться играми Евро лежа на диване , лишь бы показали все матчи без исключений.
Чемпионат финишировал, ждем финалы ЕК, а там и Евро не за горами.
Всем здоровья.
drug01
drug01
17 мая в 23:57
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