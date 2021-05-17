Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге в связи с Евро-2020

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17 мая 2021, 23:56

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер безопасности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в связи с проведением матчей чемпионата Европы.

Ввести со 2 июня по 12 июля 2021 года на территориях города Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности в связи с проведением мероприятий чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Глава РФ поручил образовать межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности при проведении мероприятий Евро-2020.

В Санкт-Петербурге пройдут шесть игр группового этапа: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также один четвертьфинальный матч (2 июля).

Недавно сборная России назвала расширенный состав на Евро-2020.