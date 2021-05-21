"Салихова вышла из совета директоров «Спартака» из-за выбора нового тренера..."

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, сообщила, что выходит из состава совета директоров московского клуба.
Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров «Спартака». Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне моя зона ответственности только фонд «Спартак-детям».
Напомним, что новым главным тренером «Спартака», скорее всего, станет Руй Витория.
Только-только всё вроде улеглось, и тут опять движуха начинается.
Несогласие Заремы - это сигнал для Попова, что теперь он ответственное за дальнейшие результаты лицо. И в случае провала лишится работы. Пороховая бочка какая-то... не к добру всё это(
Только-только всё вроде улеглось, и тут опять движуха начинается.
Несогласие Заремы - это сигнал для Попова, что теперь он ответственное за дальнейшие результаты лицо. И в случае провала лишится работы. Пороховая бочка какая-то... не к добру всё это(