"Салихова вышла из совета директоров «Спартака» из-за выбора нового тренера..."

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, сообщила, что выходит из состава совета директоров московского клуба.

Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров «Спартака». Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне моя зона ответственности только фонд «Спартак-детям».