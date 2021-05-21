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Салихова вышла из совета директоров «Спартака» из-за выбора нового тренера

21 мая 2021, 20:00

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, сообщила, что выходит из состава совета директоров московского клуба.

Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров «Спартака». Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне моя зона ответственности только фонд «Спартак-детям».

Напомним, что новым главным тренером «Спартака», скорее всего, станет Руй Витория.

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Все комментарии
13 RUS
13 RUS
22 мая в 09:00
Новая сантабарбара
Lu4nik
Lu4nik ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
22 мая в 01:43
а может, поддержим в ЕК все наши клубы?
Бубнин
Бубнин
22 мая в 00:20
Скучно стало Зареме среди каких-то там директоров всяких..И поболтать-то с ними не о чем.
протон1
протон1
22 мая в 00:11, ред.
а говорили что демократия в спартаке. оказалась бюрократия от женщин
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Красно Синий воин (раскрыть)
22 мая в 00:09
А вот об этом мы расскажем вам в следующей передаче ! )))))))))))))))))
25процентный клоун
25процентный клоун
21 мая в 23:24
Женщина 👩 не к добру в мужском коллективе, только плюс команде
Хиромант
Хиромант
21 мая в 23:23, ред.
"Салихова вышла из совета директоров «Спартака» из-за выбора нового тренера..."

- ДА НУ? МЛЯ! НЕУЖЕЛИ???!!!
vinjard
vinjard ответ phantom-k (раскрыть)
21 мая в 23:22
Потому, что у коней было все профессионально, и все на своих местах занимали свои должности. Но сейчас кони тоже походу идут по тому пути.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
21 мая в 22:59
Может она еще и Федуна бросит?)))))
Галя Каблукова
Галя Каблукова
21 мая в 22:30
Сколько ж дураков набежало...Хоть что ни будь ,по сути вопроса, одна грязь.. Воспитание...
nikoladolgov
nikoladolgov
21 мая в 22:27
Похоже Федун не выдержит этого потрясения и продаст Спартак !
kts99
kts99
21 мая в 22:22
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    21 мая в 22:03, ред.
    Я за футбол. Только стоит ли его ждать осенью от спартака.
    Шуnя771
    Шуnя771
    21 мая в 22:01
    Наметилась свежая слеза и на те вам - опять глаз замылился!))
    True Story
    True Story
    21 мая в 21:56
    спартак самый веселый клуб мира, с ними не соскучишься, даже когда матчей нет))
    Честный Зритель
    Честный Зритель
    21 мая в 21:49
    о у девочки взбрызнуло))).все Руй не поедет в спартак)))
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    21 мая в 21:26
    Лучше б все остальные вышли из совета, а она осталась. На верхах ищут мямлю типа Аленичева или Пиджака, которыми можно помыкать, поставляя условных Кокориных и Педро Рошей.

    В данном случае бабу с возу - кобыле с 6-7 места легче.
    Сп62
    Сп62
    21 мая в 21:06
    У каждого свой взгляд на игру футбол, и каждый поступает согласно своим принципам. Зареме уважуха.
    Bom Bom
    Bom Bom
    21 мая в 20:57, ред.
    Спартаком, конечно, управляют не гениальные стратеги, но... Мягко говоря, нет у меня уверенности в том, что Зарема имеет необходимый уровень компетенции в вопросах комплектования команды и распределения бюджета. Интересна ее генеральная линия. Скорее всего, там "за все хорошее, против плохого" без адекватного анализа ситуации. Ушла - и Руй с ней. Точнее, уже без нее.
    pomor45
    pomor45
    21 мая в 20:56
    Баба с возу - кобыле легче.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    21 мая в 20:54
    Она мне всё больше нравится
    cska1948
    cska1948 ответ phantom-k (раскрыть)
    21 мая в 20:52
    Глас вопиющего в пустыне ...
    порт
    порт
    21 мая в 20:38
    О как, даже месяц не продержалась.
    ДСА
    ДСА
    21 мая в 20:37
    Правильно, не фиг напрягаться.
    Gahi
    Gahi
    21 мая в 20:28
    Это мужской поступок со стороны Заремы Салиховой, которая имеет свою точку зрения на происходящее, что связано со Спартаком.  Нравиться оно или не нравится кому-то  другому то это другой вопрос, но то что оно есть это факт. И то решение которое приняла Зарема посветить всю свою энергию и все свои организаторские способности в зоне своей ответственности в фонде "Спартак - детям" принесёт намного большее пользы в своей деятельности. Удачи
    ceret
    ceret
    21 мая в 20:27
    Пипец! Спартак без неё развалится
    d_fincher
    d_fincher
    21 мая в 20:27
    Классно, да? Наш любимый клуб, народная команда, управляется вот этими. Заремами.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ phantom-k (раскрыть)
    21 мая в 20:26
    Они-НАСЛЕДНИКИ! Этот статус выше всякого профессионализма и умений.
    Союзник противников
    Союзник противников
    21 мая в 20:25
      phantom-k
      phantom-k
      21 мая в 20:24
      Госсссспа... я болею за Спартак с 1992 года. Без малого 30 лет. И мне сейчас просто стыдно. Вот реально. Клоунада, устраиваемая на потеху злопыхателям, просто выходит из берегов. Почему нельзя без этого? Почему нельзя собрать команду профессионалов - менеджеров? Почему то брат Федуна, то сын Алекперова??? Они профи в спортивном бизнесе???? Скаутинге? Управлении футбольным клубом?????? Нет. Просто ну родные же. Почему у коней в лучшие годы в клубе не было детей, жён, сватов Гинера??? Да сколько ж это будет продолжаться то...
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