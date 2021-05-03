Как Беппе и Антонио отомстили «Ювентусу». Поучительная история чемпионства «Интера»

1620046457

вчера, 15:54

Одиннадцать лет фанаты ждали, и миг футбольного триумфа настал.

Лето 2014-го. Конте покидает «Ювентус»

После успешного старта в «Ювентусе» Антонио планировал остаться. Пережил дисквалификацию за старые дела в «Сиене» — вместо него с чемпионами работал друг Каррера, что не изменило положение «бьянконери» в таблице. «Ювентус» начал чемпионскую серию с Антонио.

Но наставник ушел в отставку, а туринские инсайдеры заверили – был ближе к команде, чем к руководству, что не нравилось Аньелли. Просил денег на усиление состава, но получил отказ. Тогда и родилась знаменитая фраза о сотне евро от Конте:

Вы не можете пообедать за 10 евро в ресторане, где все платят 100.

По ходу работы на «Ювентус» Антонио получал предложения от МЮ , ПСЖ и «Монако», но отказывал из-за дружбы с Аньелли. В итоге разошлись, а через год Маротта ерничал, совершая дорогие трансферы, что «удалось посидеть в ресторане за 100 евро». Зря ерничал.

Осень 2018-го. Маротту выгнали из «Ювентуса»

Джузеппе – классический футбольный менеджер. Его не называют полным именем, только Беппе, но уважают. Можно родиться с золотой ложкой во рту, как Аньелли или Элканн – наследники миллиардного состояния, но есть вещи, которым не научишься. Пока боссы «Ювентуса» устраивали внутренние скандалы, Маротта работал.

У туринцев были минусы – не собрали состав для победы в ЛЧ , но в Италии держались прилично, невзирая на уход и Конте, и Пирло, вокруг которого строился «Ювентус». Аллегри справлялся, но с подстраховкой Маротты. В октябре 2018 года Аньелли решил, что ему не нужна футбольная правая рука.

Беппе трудился спортивным директором с 11 года, а его вышвырнули. Боссы «Ювентуса» надеялись, что опытный менеджер уйдет в сборную Италии, но его задело отношение – перебрался в «Интер». Весной того года команда финишировала четвертой в Серии А, проиграв второму «Наполи» 19 пунктов, а чемпиону из Турина 23 очка.

Весна 2019-го. Маротта подписывает Конте

В «Интере» и сейчас бардак – китайские владельцы расформировали один свой клуб и отчаянно ищут покупателей для акций миланцев. И пару лет назад была похожая история. Годами искали правильных управленцев, и после прихода Маротты сделали ставку на главного тренера – в 2019-м Конте заключил контракт с «Интером».

С «Челси» работал достаточно долго, провел 106 матчей, выиграл АПЛ , но ушел. Антонио — непростой человек, не каждый с ним уживется. Но Маротта знал, что делал. Возрождение «Интера» могло начаться только с тренера, которому доверят талант крутые футболисты. В прошлый раз им стал Моуриньо, сейчас – Конте.

И примечательно, что Антонио в приветственной речи сначала отметил директоров – вице-президента Хавьера Дзанетти и генерального директора Маротту, а уже потом владельцев:

Начинается новая глава в моей жизни, я жду её с нетерпением. Попытаюсь отблагодарить директоров и президента, назначивших меня, своей работой. Предложенный проект показался мне амбициозным и основательным. Меня поразили искренность работников клуба и их желание вернуть команду на былые позиции.

Лето 2019-го. Ромелу Лукаку – новичок «Интера»

В составе «Интера» до Конте играли Асамоа, Д'Аамброзио, Весино, Политано, Наингголан, Перишич и Икарди. Много минут провели Ханданович, Шкриньяр, Брозович и де Врей, костяк защиты был. Но юный Лаутаро до Конте не играл настолько результативно, как сейчас.

Спустя два года в основе немало новичков. Чемпионство взяли Барелла, Бастони, Хакими, Янг, Эриксен, Видаль, Дармиан и Алексис Санчес. Не самый звездный состав, но идеальное сочетание для титула. А клеем, что скрепил стены чемпионского дома, стал Лукаку.

Конте вспомнил, как критически отзывались о переходе форварда, у которого не все получалось в МЮ . И якобы переплатили – отдали 74 млн евро, и что предложили слишком высокую зарплату – 7.5 млн евро. Позже Маротта выдал такой же оклад Эриксену.

И ставки оказались правильными, как и подписание Хакими за 40 млн евро. Маротта удачно попрощался с Икарди (50 млн евро + деньги за аренду), не переплатил за Бареллу, Сенси и Эриксена. За 27 млн евро взять такого мастера – большая удача. Кристиан заиграл не сразу, но набрал форму.

Весна 2021-го. Милан отобрал титул у Турина

«Ювентус» был чемпионом девять раз подряд. Ранее в истории Серии А ничего подобного не было. Год назад на том же отрезке у туринцев было 80 пунктов, у «Интера» — 72. Сейчас у конкурента 69 очков, а вот Конте рванул – 82 пункта сделали досрочными чемпионами, «Аталанта» не угналась за новым лидером.

Старый чемпион еще может оказаться в Лиге Европы, если Роналду не спасет, а «Интер» готовится к реваншу в главном турнире. Последнее место в квартете с «Реалом», «Боруссией» М и «Шахтером» стало щелчком по носу. Но надо учесть ситуацию внутри коллектива – были финансовые проблемы.

Команда пережила долги по зарплате, что для топ-5 – нонсенс. В Серии А грозились снять очки с «Интера», если не расплатятся с футболистами. Конте и Маротта справились с ситуацией, а в награду получили долгожданный титул. У «Интера» уже 74 гола, лишь 29 пропущенных (радостно за Хандановича, выиграл первый титул в карьере).

Пусть в философии Конте игра на результат, поэтому по многим параметрам миланцы не первые в Серии А, но «Интер» стал командой чемпионов. Схема «3-5-2» сработала, и если не потеряют Шкриньяра, Бастони, Мартинеса и Лукаку, об этой банде еще услышим осенью в Лиге чемпионов.

Будущее. Возможно, Маротта вернется в «Ювентус»

А вот и кульминация. Говорят, президент «Интера» — юный сын миллиардера Стивен Чжан, в ссоре с Мароттой. Снова наследник миллиардов, как Аньелли, приревновал к успеху Конте и Маротты? И поскольку в «Ювентусе» большой скандал, то появилась идея вернуть человека, которого хорошо помнят фанаты.

Клан Аньелли мечтает отмыть репутацию соавтора Суперлиги, а параллельно сольют Недведа и Паратичи, чтобы сохранить на посту Андреа? Но для «Интера» прощание с Мароттой будет ошибкой. Конте не каждый сумеет проконтролировать, а иностранные владельцы европейских грандов ошибаются годами.

Очевидно, что реваншизм Конте и Маротты – в фундаменте титула «Интера». Понятно, без денег даже они следующий шаг – в плей-офф ЛЧ , не сделают. Но если китайские владельцы подумают, что сами выиграли Скудетто, то итог наперед знаем. Важно доверять профессионалам и не ущемлять их права.

Тем более что Конте оказался прав. Говорил, что «Ювентусу» надо больше тратить – так и поступили. Маротта был уверен, что он важен для чемпионского баланса в Турине – не ошибся. У «Интера» состав для титула впервые за одиннадцать лет. Конечно, это победа футболистов, тренерского штаба и персонала клуба.

Но Лукаку, Хакими, Ханданович, Мартинес, Брозович, Шкриньяр и Бастони – умные игроки, отличают людей с деньгами от людей с компетенцией. Конте и Маротта вернули «Интер» на вершину. Прощание с любым из них будет ошибкой, но не исключено, что Антонио захочет в ресторан с обедом за 100 евро.

А у «Интера» пока проблемы с финансами. И Маротту зовут в «Ювентус», который сделать чемпионом намного проще. Интрига в дни, когда короля свергли, а ему на смену пришел клуб с историей, но без шейхов в VIP-ложах. Вместо колонн у них Лукаку, Лаутаро, де Врей, Ханданович, Дзаннетти, Конте и Маротта.

В прошлый раз хватило ухода Моуриньо и ошибочных ставок на тренеров, чтобы все посыпалось. Сейчас нужно усиливать состав, держаться за Маротту и Конте в поисках новых инвесторов. Интрига в борьбе за менеджеров-чемпионов нарастает, а пока поздравляем фанатов «Интера». Ждали целых 11 лет, сейчас их большой праздник.