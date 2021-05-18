Ошибки ЦСКА в худшем сезоне за двадцать лет: поражения в РПЛ, хаотичная смена тренера и новая власть

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вчера, 16:54

Гинер больше не самый главный, «армейцы» без еврокубков.

Спорная трансферная кампания

ЦСКА примерял форму «Шахтера», а это опасно, если не имеешь опыта своевременных выгодных продаж в Европу. Взяли молодых ребят из Южной Америки – Фукса и Гайча, чтобы тащили и ушли с наценкой. В итоге остались без надежного центра обороны, опорника, форварда, а превращение Зайнутдинова в левого латераля не привело к чемпионству. Или хотя бы к первой пятерке. Зимой взяли Рондона на роль «деда», но полноценный контракт не заключат. Возможно, к осени Эджуке, Бохинен, Фукс и Зайнутдинов окажутся в основе, часть трансферов прошлого сезона сработает. Но ключевые ставки – на центральных форвардов, уже не зашли.

Ссора тренеров первого состава

Овчинников и Онопко все рассказали, добавить нечего. Первый слова не подбирал, второй высказывался дипломатичнее, явно хочет поработать на «армейцев» в будущем. Но результат видите – оба тренера покинули ЦСКА . При этом Василий Березуцкий очевидно обиделся, что не его поставили главным, а Олича. Не сработались, теперь брат Алексея трудится на «Краснодар». А у «армейцев» была внеплановая смена тренера, чего не случалось со времен назначения Слуцкого, целых 12 лет. Солидный срок, но с Ганчаренко промахнулись, а его разборки внутри тренерского штаба повлияли на результаты.

Последнее место в Лиге Европы

Не очень солидно так представлять родной футбол в Европе, если в соперниках «Вольфсберг». Австрийский клуб могут содержать вскладчину Акинфеев, Дзагоев и Фернандес, настолько там скромный по меркам ЦСКА бюджет. Достаточно было реализовать один момент в домашней игре против крепкого, но не элитного «Динамо» Загреб – нанесли 25 ударов в Москве, а сыграли 0:0. Хватало сломить сопротивление «Фейеноорда», что в Ере лишь на пятом месте, ниже «Витесса» и АЗ . Второе подряд последнее место в группе Лиги Европы отразило ошибки игроков и тренеров. Ноль побед в шести матчах — это точно сказалось на морали команды.

Болезненный разгром в Кубке

ЦСКА в старом составе был королем Кубка, поэтому к победам в турнире относились в какой-то мере снисходительно – выиграли и выиграли. Слуцкий стремился к победе в чемпионате, и после нее один из Березуцких заявил, что теперь Леонид Викторович может всех посылать, ведь первый в РПЛ . Тренер так поступать не стал, передавал приветы лишь арбитрам, но без него ЦСКА разучился выигрывать Кубок России. В финале «армейцев» не было с 2016 года, но матч против «Зенита» вспоминать не спешат – проиграли 1:4. После трофей брал «Тосно». В решающих поединках видели «Урал», «Авангард», «Химки» и «Крылья Советов». А ЦСКА проиграл 0:3 «Локомотиву» в полуфинале, хотя две победы отделяли от группы Лиги Европы и денег УЕФА .

Уровень футбола и результаты

Акинфеев спасал, но он с Фернандесом и Влашичем не смог компенсировать общий уровень футбола. ЦСКА проигрывал прямым конкурентам – «Зениту», «Динамо», «Спартаку», «Локомотиву» и «Сочи». А еще дважды «Рубину», что тоже показательно, учитывая имя главного тренера казанцев. Переходим к числам – немного пропустили, но забили на 25 голов меньше, чем «Зенит». По владению пятые, по работе с мячом четвертые, а прессинговали словно пенсионеры – 10-е место в РПЛ . Не тянули на тройку или Лигу чемпионов, а именно такую задачу ставили боссы – финиш не ниже второго места.

Плохая обратная связь с фанатами

Свежий пример сегодня – ЦСКА отпустил Олича в сборную на Евро-2020, а когда поднялась волна недовольства, то отозвали в клуб к началу первого сбора. Сослались на «трудности перевода», хотя общение с источником шло… На русском языке. Сравните с тем, как работает тот же «Рубин» в медийном поле – там позитив и добрая реакция. А в ЦСКА гневно заявляли, что Василий Березуцкий не уйдет – ушел. Не отработали массу аналогичных кейсов. Недовольство Влашича и его отца. Конфликт Овчинникова и Ганчаренко. Выборы нового главного тренера. Возможный уход Гинера и Бабаева. Много примеров и мало грамотного информационного сопровождения.

Ставка на сырого главного тренера

Не плохой, не хороший, а неопытный. И странный. Олич набирался опыта у Далича, он тоже вице-чемпион мира. Но какая может быть стажировка у главного тренера клуба в сборной? Ивица вместо отдыха должен изучать тактику команд РПЛ , искать и одобрять новичков «армейцев». Мало того, что не собрал победную серию в Москве, так еще мыслями с другой командой? Странный выбор и непонятное поведение — слишком много очевидных поражений, одна победа над «быками» их не компенсирует. Ганчаренко надо было менять, но выбор удивил.

Потеря статуса магнита для талантов

Стратегически вот это – главная беда. Нового тренера можно найти со временем, если Олич не справится. Состав подтесать не так уж сложно, когда команда молодая. Или ждите, когда наберутся опыта, или разбавляйте опытными людьми. Но изменение статуса в футболе – страшная вещь. Например, «Локомотиву» без Лиги чемпионов будет сложнее вербовать людей класса Чорлуки и Крыховяка. Очевидно, что ЦСКА без еврокубков менее привлекательный для талантов, а именно они нужны, ведь надо заработать продажами – единственный шанс не откатить клуб, ставший государственным, в район, где сейчас «Анжи».

Орешкин забрал власть у Гинера

Когда государство слишком близко к частному бизнесу – а футбол задуман именно таким, то редко становится лучше. Это как 126-килограмовый сын китайского богача в составе клуба второй тамошней лиги. Мир посмеялся, а тренеру той команды не очень весело – последние в таблице. Фанаты ЦСКА не могут пока доверять новому боссу Орешкину, им нужны дела, а не слова. Например, 38-летнего мужчину спросили, планирует ли стать президентом России. Ответил набором слов, что переводятся с политического языка на русский коротко: «Да, планирует». Когда человек настолько в себя верит, то ему сложно признавать ошибки. А это значит, что Гинер будет брать ответственность за поражения, а решающий голос теперь у молодого чиновника не из футбола. Это опасно, и решения Орешкина могут быть одной из причин неудач на поле. В футболе важен опыт и планомерность, и если Бабаев и Гинер объективно ошибаются, Ганчаренко не прогрессировал последние годы, а клуб выступал в публичном пространстве, как ЦК партии сорокалетней давности, то итог закономерен.