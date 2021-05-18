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Ошибки ЦСКА в худшем сезоне за двадцать лет: поражения в РПЛ, хаотичная смена тренера и новая власть

вчера, 16:54
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Гинер больше не самый главный, «армейцы» без еврокубков.

Спорная трансферная кампания

ЦСКА примерял форму «Шахтера», а это опасно, если не имеешь опыта своевременных выгодных продаж в Европу. Взяли молодых ребят из Южной Америки – Фукса и Гайча, чтобы тащили и ушли с наценкой. В итоге остались без надежного центра обороны, опорника, форварда, а превращение Зайнутдинова в левого латераля не привело к чемпионству. Или хотя бы к первой пятерке. Зимой взяли Рондона на роль «деда», но полноценный контракт не заключат. Возможно, к осени Эджуке, Бохинен, Фукс и Зайнутдинов окажутся в основе, часть трансферов прошлого сезона сработает. Но ключевые ставки – на центральных форвардов, уже не зашли.

Ссора тренеров первого состава

Овчинников и Онопко все рассказали, добавить нечего. Первый слова не подбирал, второй высказывался дипломатичнее, явно хочет поработать на «армейцев» в будущем. Но результат видите – оба тренера покинули ЦСКА. При этом Василий Березуцкий очевидно обиделся, что не его поставили главным, а Олича. Не сработались, теперь брат Алексея трудится на «Краснодар». А у «армейцев» была внеплановая смена тренера, чего не случалось со времен назначения Слуцкого, целых 12 лет. Солидный срок, но с Ганчаренко промахнулись, а его разборки внутри тренерского штаба повлияли на результаты.

Последнее место в Лиге Европы

Не очень солидно так представлять родной футбол в Европе, если в соперниках «Вольфсберг». Австрийский клуб могут содержать вскладчину Акинфеев, Дзагоев и Фернандес, настолько там скромный по меркам ЦСКА бюджет. Достаточно было реализовать один момент в домашней игре против крепкого, но не элитного «Динамо» Загреб – нанесли 25 ударов в Москве, а сыграли 0:0. Хватало сломить сопротивление «Фейеноорда», что в Ере лишь на пятом месте, ниже «Витесса» и АЗ. Второе подряд последнее место в группе Лиги Европы отразило ошибки игроков и тренеров. Ноль побед в шести матчах — это точно сказалось на морали команды.

Болезненный разгром в Кубке

ЦСКА в старом составе был королем Кубка, поэтому к победам в турнире относились в какой-то мере снисходительно – выиграли и выиграли. Слуцкий стремился к победе в чемпионате, и после нее один из Березуцких заявил, что теперь Леонид Викторович может всех посылать, ведь первый в РПЛ. Тренер так поступать не стал, передавал приветы лишь арбитрам, но без него ЦСКА разучился выигрывать Кубок России. В финале «армейцев» не было с 2016 года, но матч против «Зенита» вспоминать не спешат – проиграли 1:4. После трофей брал «Тосно». В решающих поединках видели «Урал», «Авангард», «Химки» и «Крылья Советов». А ЦСКА проиграл 0:3 «Локомотиву» в полуфинале, хотя две победы отделяли от группы Лиги Европы и денег УЕФА.

Уровень футбола и результаты

Акинфеев спасал, но он с Фернандесом и Влашичем не смог компенсировать общий уровень футбола. ЦСКА проигрывал прямым конкурентам – «Зениту», «Динамо», «Спартаку», «Локомотиву» и «Сочи». А еще дважды «Рубину», что тоже показательно, учитывая имя главного тренера казанцев. Переходим к числам – немного пропустили, но забили на 25 голов меньше, чем «Зенит». По владению пятые, по работе с мячом четвертые, а прессинговали словно пенсионеры – 10-е место в РПЛ. Не тянули на тройку или Лигу чемпионов, а именно такую задачу ставили боссы – финиш не ниже второго места.

Плохая обратная связь с фанатами

Свежий пример сегодня – ЦСКА отпустил Олича в сборную на Евро-2020, а когда поднялась волна недовольства, то отозвали в клуб к началу первого сбора. Сослались на «трудности перевода», хотя общение с источником шло… На русском языке. Сравните с тем, как работает тот же «Рубин» в медийном поле – там позитив и добрая реакция. А в ЦСКА гневно заявляли, что Василий Березуцкий не уйдет – ушел. Не отработали массу аналогичных кейсов. Недовольство Влашича и его отца. Конфликт Овчинникова и Ганчаренко. Выборы нового главного тренера. Возможный уход Гинера и Бабаева. Много примеров и мало грамотного информационного сопровождения.

Ставка на сырого главного тренера

Не плохой, не хороший, а неопытный. И странный. Олич набирался опыта у Далича, он тоже вице-чемпион мира. Но какая может быть стажировка у главного тренера клуба в сборной? Ивица вместо отдыха должен изучать тактику команд РПЛ, искать и одобрять новичков «армейцев». Мало того, что не собрал победную серию в Москве, так еще мыслями с другой командой? Странный выбор и непонятное поведение — слишком много очевидных поражений, одна победа над «быками» их не компенсирует. Ганчаренко надо было менять, но выбор удивил.

Потеря статуса магнита для талантов

Стратегически вот это – главная беда. Нового тренера можно найти со временем, если Олич не справится. Состав подтесать не так уж сложно, когда команда молодая. Или ждите, когда наберутся опыта, или разбавляйте опытными людьми. Но изменение статуса в футболе – страшная вещь. Например, «Локомотиву» без Лиги чемпионов будет сложнее вербовать людей класса Чорлуки и Крыховяка. Очевидно, что ЦСКА без еврокубков менее привлекательный для талантов, а именно они нужны, ведь надо заработать продажами – единственный шанс не откатить клуб, ставший государственным, в район, где сейчас «Анжи».

Орешкин забрал власть у Гинера

Когда государство слишком близко к частному бизнесу – а футбол задуман именно таким, то редко становится лучше. Это как 126-килограмовый сын китайского богача в составе клуба второй тамошней лиги. Мир посмеялся, а тренеру той команды не очень весело – последние в таблице. Фанаты ЦСКА не могут пока доверять новому боссу Орешкину, им нужны дела, а не слова. Например, 38-летнего мужчину спросили, планирует ли стать президентом России. Ответил набором слов, что переводятся с политического языка на русский коротко: «Да, планирует». Когда человек настолько в себя верит, то ему сложно признавать ошибки. А это значит, что Гинер будет брать ответственность за поражения, а решающий голос теперь у молодого чиновника не из футбола. Это опасно, и решения Орешкина могут быть одной из причин неудач на поле. В футболе важен опыт и планомерность, и если Бабаев и Гинер объективно ошибаются, Ганчаренко не прогрессировал последние годы, а клуб выступал в публичном пространстве, как ЦК партии сорокалетней давности, то итог закономерен.

Самые известные фанаты ЦСКА соглашаются – неудачи не удивили. При диком везении могли заскочить в Европу. Например, переиграв в серии пенальти «Локомотив» в Кубке, а потом и «Крылья Советов». Но получили бы незаслуженную награду вместо урока. Состав перспективный, но не факт, что Олич сделает Дивеева, Карпова, Облякова, Фукса, Зайнутдинова, Марадишвили, Кучаева и Чалова большими стабильными игроками. Похоже, Бабаеву уже сейчас, помимо опорника и плеймейкера с опытом – Влашич настроен на уход, нужно присматривать классного главного тренера на всякий случай. Это если сами менеджеры клуба не уйдут этим летом. Сезон ЦСКА оставил больше вопросов, чем дал ответов.

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Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ 1-я конная (раскрыть)
вчера в 20:37
Совершенно верно. Лучше вспомним что 18 мая 2005 года — 16 лет назад — ЦСКА стал первым российским клубом, который выиграл еврокубок после распада СССР. В финале Кубка УЕФА армейцы разобрались со Спортингом — 3:1. Главным героем тогда стал бразилец Даниэль Карвальо, который отдал 3 голевые передачи — на Алексея Березуцкого, Жиркова и Вагнера.
1-я конная
1-я конная
вчера в 19:39
Ну ошибки да ошибки - у кого их не было? Главное чтобы были сделаны правильные выводы и повторения подобной ситуации не было впредь
YVG
YVG
вчера в 19:37
Олич и Заболотный помогут цска выиграть ЛЧ, они мастера высокого класса.
oFANATo
oFANATo ответ oncha (раскрыть)
вчера в 19:17
Ахаха...мечтать не вредно.
так говорили мясные когда из ЦСКА ушли 9 человек основы во главе с братьями Березуцкими и Игнашевичем. А воз и ныне там...
Mi6
Mi6
вчера в 18:32
Гинеру с Бабаевым пора оставить клуб в покое
oncha
oncha
вчера в 18:08
цска скоро в ФНЛ будет лидировать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:05
Всё нормально,в следующем сезоне посмотрим на игру и будем делать выводы,!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:58
А некоторые до сих пор верят, что ЦСКА это не государственный клуб, а принадлежит Гинеру, ну или хотят верить, не соглашаясь с реальностью.
А Гинера реально жалко, он как "свадебный генерал" до сих пор кричит о чемпионстве. А может он уже психически не здоров или его за долги заставили такое говорить?
Caliostro
Caliostro
вчера в 17:52
ЦСКА примерял форму «Шахтера».....Кто придумал это?
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 17:44
С Орешкиным кони каши не сделают. С его отцом могло дело пойти, а с этим, вряд ли. Раздолбай ещё тот....Да и футбол ему если по чесноку ,до лампочки. Так, обуза...
d_fincher
d_fincher
вчера в 17:14
С уходом Гинера ЦСКА опустится в середину таблицы. Минимум лет на пять. Орешки уже показал себя в трансферной кампании (и продолжает), в назначении тренера, который ни разу не был главным, и в странном атмосфере внутри коллектива, когда говорят одно, а делают другое. Дальше - больше.
particular
particular
вчера в 17:14
Компактно, ядрёно и по существу... Если руководство или те, кто стоят за его спиной видят то же самое, то возможно в ходе паузы будут сделаны шаги стабилизации и движения наверх... В противном случае, - через год похожая статья, разве что с другой сюжетной линией 🤔
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 17:11
Развалили нашу команду
DXTK
DXTK
вчера в 16:59, ред.
ЦСКА катиться по наклонной ....сначала ЛЧ...но там 4-е места, после скатились до уровня ЛЕ, но и там 4-е места.....а сейчас и вовсе остались без кубков, ну хоть перестанет игорь рекорды ставить....должен ЦСКА уступить место Спартаку веселить всех своими походами Европе....время хрюши и спокойно ночи малыши наступило.
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