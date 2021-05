Флорентино Перес отказался говорить о Суперлиге после матча с «Челси»

Президент «Реала» Флорентино Перес посетил ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Челси» (0:2), который проходил в Лондоне.

После игры Перес направлялся к своему автомобилю, а журналисты просили функционера извиниться за создание Суперлиги. Перес отказался от комментариев и молча сел в свой автомобиль.