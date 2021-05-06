Флорентино Перес отказался говорить о Суперлиге после матча с «Челси»

Президент «Реала» Флорентино Перес посетил ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Челси» (0:2), который проходил в Лондоне.
После игры Перес направлялся к своему автомобилю, а журналисты просили функционера извиниться за создание Суперлиги. Перес отказался от комментариев и молча сел в свой автомобиль.
Real Madrid president Florentino Perez refused to comment on the European Super League as he visited London for the #UCL semi-final second leg against Chelsea | @SkyKaveh pic.twitter.com/XZKrJGiNza— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 6, 2021
Пересу и этого показалось мало.
Ответка не заставила себя долго ждать. Теперь Реал будет обычным середняков в еврокубках...
Пересу и этого показалось мало.
Ответка не заставила себя долго ждать. Теперь Реал будет обычным середняков в еврокубках...