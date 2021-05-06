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Флорентино Перес отказался говорить о Суперлиге после матча с «Челси»

06 мая 2021, 11:52
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Президент «Реала» Флорентино Перес посетил ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Челси» (0:2), который проходил в Лондоне.

После игры Перес направлялся к своему автомобилю, а журналисты просили функционера извиниться за создание Суперлиги. Перес отказался от комментариев и молча сел в свой автомобиль.

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xien_8686
xien_8686
07 мая в 07:13
У сливок столько много хотят.купить звёзд.то Перцу всю каманду нужно распродать.по уши в долгах плюс зарплата трансфер..Мино хочет Перца развести на деньги.он так думает.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
06 мая в 15:56
вчера точно в начале не хватило пеналя в ворота Челси на Рамосе, это не то что месть, это правильно принятие решения :(
dzvinka
dzvinka
06 мая в 14:07
да он даже не слышал че там кричали, что это было? Уверен дед хотел чет брякнуть про матчи по 20 минут и приложения на смартфон для детей с аркадными играми про футбол и суперлигу... просто он не понял что это возможность - шел в машину же)))
Ванечка
Ванечка
06 мая в 13:49
О как охладили его...
УЕСКА
УЕСКА
06 мая в 12:59
Перес просто английского не знает и не понял о чем спрашивает его журналист. Как ему переведут обязательно извинится а иначе реал без еврокубков останется. УЕФА его затравит.
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
06 мая в 12:53
Почему за футболистов Реала, Псж Ман сити и Челси мне ничего не дали?
Байкал-38.
Байкал-38.
06 мая в 12:33
Бежал как крыса...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 мая в 12:30
А когда-то Реал был на хорошем счету в УЕФА и в Лиге Чемпионов. Ему подсовывали слабых соперников на жеребьевке нужных судей на сложные матчи, ЗМ игрокам Реала.
Пересу и этого показалось мало.
Ответка не заставила себя долго ждать. Теперь Реал будет обычным середняков в еврокубках...
Loko best
Loko best
06 мая в 12:30
За что он должен извиняться,за то,что хотел,чтоб клуб получал то,что сам заработал?За то,что не хочет платить бездельникам из УЕФА???
sv_1969
sv_1969
06 мая в 12:17
Он вынашивает планы о создании... Иначе трансферы только в кредит... Хотя там и так долгов выше крыши
112910415
112910415
06 мая в 12:05
это провокация, в любом случае ...
beefs
beefs
06 мая в 11:59
у него свое видение на турнир...
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