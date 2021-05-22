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Стали известны подробности контракта Витории со «Спартаком»

22 мая 2021, 02:14

Экс-наставник «Бенфики» Руй Витория в ближайшее время должен возглавить «Спартак».

По данным источника, зарплата 51-летнего специалиста и членов его штаба составит около 3,5 млн евро на всех. Также сообщается, что московский клуб согласовал со стороной Витории пункт о возможности отставки тренера по инициативе руководства «Спартака» с компенсацией 50 процентов от невыплаченной зарплаты.

Напомним, Зарема Салихова вчера объявила о своём уходе из совета директоров «Спартака», в том числе из-за несогласия с кандидатурой Витории.

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
22 мая в 12:37
Чувствуется что какой то шухер намечается
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
22 мая в 12:10
Навсегда. Это ответ на последний вопрос. Короткий ответ на короткий вопрос.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
22 мая в 11:13
Тревожно за Спартак чего-то !
Monakh
Monakh
22 мая в 10:28
Какая чушь, особенно по зарплате. 3,5 млн. на всех это бред.
galem72
galem72
22 мая в 09:55
Совет директоров Спартака на блюдечке вынес утиному спорт-экспрессу информацию о возмещениях при расторжении контракта? ))
makkie
makkie
22 мая в 09:43
московский клуб согласовал со стороной Витории пункт о возможности отставки тренера по инициативе руководства «Спартака» с компенсацией 50 процентов от невыплаченной зарплаты.
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Обожглись в РУ с контрактом Газизова, теперь "дуют на воду".

Выходит, Витория будет работать как на пороховой бочке. Малейшая оплошность и до свидания. О каком доверии тут говорить? Снова раздрай в руководстве Спартака. Доколе?
Сп62
Сп62
22 мая в 09:35
Говорят, что от любви до ненависти один шаг. Возможно, что своей игрой Руй докажет обратное. Но будет не один, а два, три шага.
mor57
mor57
22 мая в 08:26
потом после каждой игры мясные будут орать:
" виктория какого УЯ ?!?"
mor57
mor57
22 мая в 08:09
после того как зарема грубо ВОШЛА в состав директоров
она обязана на них жениться!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 мая в 06:46
Зарема не даст португальцу долго отсидеться в Москве.
КЭТиК
КЭТиК
22 мая в 06:02
Интересно теперь какой штаб у тренера.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
22 мая в 05:14, ред.
Посмотрим на Вику Жуй в Спартаке, брали для чемпионства, а вот что выйдет...
nikoladolgov
nikoladolgov
22 мая в 04:16
Ждем хода Заремы - Индзаги или Фонсека ?
Пункт о досрочном расторжении контракта Руя уже подписан.
Да уж ... Человек по имени Руй не для России.
ABir
ABir
22 мая в 03:35
Время покажет, кто был прав Зарема или совет директоров. Удачи Спартаку!
Ironigor
Ironigor
22 мая в 02:23, ред.
Удачи Руи в Спартаке . Я думаю что этот тренер будет полезен Спартаку и поставит хороший качественный футбол в команде. Правда есть одно большое НО , в лице Заремы Батьковной . Лишь бы она не мутила воду в клубе. Я конечно совсем не поклонник Спартака, но уж больно хочется видеть тот старый достойный клуб и в играх в чемпионате России и в Европе. Я думаю и Олич постарается создать такую команду о которой будут судить только по Победам . Будем ждать и надеяться на лучшее. Дерби на все времена ЦСКА со Спартаком и на красивую без компромиссную игру двух команд за титул чемпиона 🏆России !!! Всем Добра !!!
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