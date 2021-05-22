Стали известны подробности контракта Витории со «Спартаком»

Экс-наставник «Бенфики» Руй Витория в ближайшее время должен возглавить «Спартак».
По данным источника, зарплата 51-летнего специалиста и членов его штаба составит около 3,5 млн евро на всех. Также сообщается, что московский клуб согласовал со стороной Витории пункт о возможности отставки тренера по инициативе руководства «Спартака» с компенсацией 50 процентов от невыплаченной зарплаты.
Напомним, Зарема Салихова вчера объявила о своём уходе из совета директоров «Спартака», в том числе из-за несогласия с кандидатурой Витории.
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Обожглись в РУ с контрактом Газизова, теперь "дуют на воду".
Выходит, Витория будет работать как на пороховой бочке. Малейшая оплошность и до свидания. О каком доверии тут говорить? Снова раздрай в руководстве Спартака. Доколе?
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Обожглись в РУ с контрактом Газизова, теперь "дуют на воду".
Выходит, Витория будет работать как на пороховой бочке. Малейшая оплошность и до свидания. О каком доверии тут говорить? Снова раздрай в руководстве Спартака. Доколе?
" виктория какого УЯ ?!?"
" виктория какого УЯ ?!?"
она обязана на них жениться!!!
она обязана на них жениться!!!
Пункт о досрочном расторжении контракта Руя уже подписан.
Да уж ... Человек по имени Руй не для России.
Пункт о досрочном расторжении контракта Руя уже подписан.
Да уж ... Человек по имени Руй не для России.