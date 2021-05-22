Стали известны подробности контракта Витории со «Спартаком»

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22 мая 2021, 02:14

Экс-наставник «Бенфики» в ближайшее время должен возглавить «Спартак».

По данным источника, зарплата 51-летнего специалиста и членов его штаба составит около 3,5 млн евро на всех. Также сообщается, что московский клуб согласовал со стороной Витории пункт о возможности отставки тренера по инициативе руководства «Спартака» с компенсацией 50 процентов от невыплаченной зарплаты.

Напомним, Зарема Салихова вчера объявила о своём уходе из совета директоров «Спартака», в том числе из-за несогласия с кандидатурой Витории.