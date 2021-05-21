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Стало известно, кого Салихова хотела видеть новым тренером «Спартака»

21 мая 2021, 22:24

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, сообщила, что выходит из состава совета директоров московского клуба из-за выбора нового тренера.

Как сообщается, по мнению Салиховой, идеальным кандидатом на должность нового наставника «Спартака» являлся Паулу Фонсека из «Ромы». Однако спортивный директор московского клуба Дмитрий Попов оказался против этой кандидатуры. У сторон разгорелся конфликт, который начался ещё зимой из-за того, что Попов хотел пригласить в «Спартак» бывшего тренера «Барселоны» Кике Сетьена.

Напомним, что Фонсека уже объявил, что покинет «Рому» этим летом.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
22 мая в 22:23
Федун понял, что с Паулу Фонсекой рога у него будут, каких ни у одного оленя нет.
pomor45
pomor45
22 мая в 21:57
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ 1-я конная (раскрыть)
    22 мая в 12:35
    У коней отчаяние
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    22 мая в 12:34
    Да не переживай разберемся сами,а вы там к себя разберитесь сперва
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    22 мая в 11:15
    Дорогой, ты путаешь злость с не поддельной радостью и весельем в предвкушении длительного сериала! Народ надо веселить! Спасибо, спартачок
    galem72
    galem72
    22 мая в 09:44
    Оба варианта интересны, но пока всё это слухи без официалки.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    22 мая в 07:29
    Одна захотела Гвардиолу, другой - Моуриньо, но оба в конце концов остановились на Гунько.
    Байкал-38
    Байкал-38
    22 мая в 06:06
    А вы заметьте везде пишут, что Зарема спутница Федуна, то есть эскортница.
    Много он ей позволяет...
    Зарема хотела Фонсеку, а Попов Сетьена, а взяли Виторию! Что бы никому обидно не было наверно...
    SHMEL258
    SHMEL258
    22 мая в 05:08
    Всё-таки Зарема интересная особа...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    22 мая в 03:34
    Получается в спартаке зарема главный режиссёр клоунады.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    22 мая в 02:25
    Да тут горячий Италтьянский роман разгорелся , уж немощного Федуна не сравнить с Фонсекой !
    протон1
    протон1
    22 мая в 02:08
    она что с ним переспала?
    arsena1
    arsena1
    22 мая в 02:07
    Откуда она этого тренера знает? Значит ей тоже кто-то в уши льет.
    1-я конная
    1-я конная
    22 мая в 01:10
    У свиней появилась "надежда"
    1-я конная
    1-я конная
    22 мая в 01:06
    Одного хотела,второго не хотела - потом Лёня пришёл. Чувства взыграли... А потом "зеро"...
    311
    311
    22 мая в 00:08, ред.
    Теперь Федуну с Поповым спать!)
    makkie
    makkie
    22 мая в 00:07
    Одни СМИ пишут, что Зарема хотела Фонсеку, другие - Индзаги.
    А правда где-то посередине.

    Оба затребовали бы усиления состава. И не Уруновым с Кокориным, а игроками типа Мхитаряна. Есть ли у Спартака на это деньги? Не думаю. Да и нынешний лимит не позволяет скупать легионеров. В клубе и так перебор с ними: Тиля пристроили в аренду, остались "лишние" Урунов и Роша. Куда новых то?
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    21 мая в 23:50
    Что-то злостью с 6 места веет от коней.
    На себя злитесь, а не на Спартак!
    True Story
    True Story
    21 мая в 23:36
    Та все ясно, Фонсека просто чаевых больше оставляет после привата
    Хиромант
    Хиромант
    21 мая в 23:28
    Русская народная мудрость: Хочешь сделать всё правильно - послушай женщину, и сделай наоборот!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    21 мая в 23:26
    А когда то было иначе? В Спартаке скандалы, кляузы, интриги - это обязательные атрибуты уже много, много лет. Ненамного затихнут и с новой силой, на радость и на потеху всем нам. так держать "народная" команда. Народ надо веселить!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ blitz (раскрыть)
    21 мая в 23:24
    О чем ты говоришь? Какая квалификация в ЛЧ? Им и ЛЕ то не светит. Вдруг Брага попадется, или не дай бог Рапид. Спартак - бесспорный лидер РПЛ по скандалам и нам это нравится. есть над чем посмеяться.
    номер 12
    номер 12
    21 мая в 23:18
    Не, ну тут я на стороне Салиховой. Фонсека поприличней будет. Вот только потянут ли зп?
    d_fincher
    d_fincher
    21 мая в 23:12
    Выходит она права, что тут скажешь.
    морозз
    морозз ответ Красно Синий воин (раскрыть)
    21 мая в 23:10
    Как цска, где играет...в ЛЧ или где то ещё?
    berda2003
    berda2003
    21 мая в 23:06
    какие глубокие познания в футбольных тренерах, откуда?
    федун, наверное, знает, потому она и спутница...
    Союзник противников
    Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
    21 мая в 22:58
    Надо Арнольдычу подсунуть ещё помоложе,желательно-негритянку,или тайку.Охоч он до "лолит",ой,охоч!!!Только надо такую,чтобы футболом не интересовалась-только брюликами и знойными островами.
    blitz
    blitz ответ makkie (раскрыть)
    21 мая в 22:57
    А следующий сезон 100 лет спартаку. В этом году на день рождения клуба 99 лет проиграли Уфе 0:3. )) Вот будет подарочек если на 100 лет клубу и квалификацию не пройдут в ЛЧ.
    Союзник противников
    Союзник противников
    21 мая в 22:55
    А Фонсека и Сетьен хоть знают,что их делят между постелью хозяина и деньгами челяди???
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    21 мая в 22:52
    Зарема Салихова, спутница владельца «cпартака» Леонида Федуна, сообщила, что выходит из состава совета директоров московского клуба из-за выбора нового тренера.

    Обиделась мадам. Но как известно на обиженных воду возят.
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