Стало известно, кого Салихова хотела видеть новым тренером «Спартака»

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21 мая 2021, 22:24

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, сообщила, что выходит из состава совета директоров московского клуба из-за выбора нового тренера.

Как сообщается, по мнению Салиховой, идеальным кандидатом на должность нового наставника «Спартака» являлся из «Ромы». Однако спортивный директор московского клуба Дмитрий Попов оказался против этой кандидатуры. У сторон разгорелся конфликт, который начался ещё зимой из-за того, что Попов хотел пригласить в «Спартак» бывшего тренера «Барселоны» .

Напомним, что Фонсека уже объявил, что покинет «Рому» этим летом.