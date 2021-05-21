Стало известно, кого Салихова хотела видеть новым тренером «Спартака»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, сообщила, что выходит из состава совета директоров московского клуба из-за выбора нового тренера.
Как сообщается, по мнению Салиховой, идеальным кандидатом на должность нового наставника «Спартака» являлся Паулу Фонсека из «Ромы». Однако спортивный директор московского клуба Дмитрий Попов оказался против этой кандидатуры. У сторон разгорелся конфликт, который начался ещё зимой из-за того, что Попов хотел пригласить в «Спартак» бывшего тренера «Барселоны» Кике Сетьена.
Напомним, что Фонсека уже объявил, что покинет «Рому» этим летом.
Много он ей позволяет...
Зарема хотела Фонсеку, а Попов Сетьена, а взяли Виторию! Что бы никому обидно не было наверно...
Много он ей позволяет...
Зарема хотела Фонсеку, а Попов Сетьена, а взяли Виторию! Что бы никому обидно не было наверно...
А правда где-то посередине.
Оба затребовали бы усиления состава. И не Уруновым с Кокориным, а игроками типа Мхитаряна. Есть ли у Спартака на это деньги? Не думаю. Да и нынешний лимит не позволяет скупать легионеров. В клубе и так перебор с ними: Тиля пристроили в аренду, остались "лишние" Урунов и Роша. Куда новых то?
А правда где-то посередине.
Оба затребовали бы усиления состава. И не Уруновым с Кокориным, а игроками типа Мхитаряна. Есть ли у Спартака на это деньги? Не думаю. Да и нынешний лимит не позволяет скупать легионеров. В клубе и так перебор с ними: Тиля пристроили в аренду, остались "лишние" Урунов и Роша. Куда новых то?
На себя злитесь, а не на Спартак!
На себя злитесь, а не на Спартак!
федун, наверное, знает, потому она и спутница...
федун, наверное, знает, потому она и спутница...
Обиделась мадам. Но как известно на обиженных воду возят.
Обиделась мадам. Но как известно на обиженных воду возят.