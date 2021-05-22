Клопп: «„Сити“ бы не выиграл чемпионат с такими потерями, как у нас»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп убеждён, что «Манчестер Сити» не стал бы чемпионом Англии в этом году, если бы лишился нескольких центральных защитников, как это произошло с мерсисайдцами.
Как бы ни был хорош «Сити», если бы они лишились трёх центральных защитников, они бы не выиграли чемпионат.
Однако мы не можем отделять негативные моменты от положительных и сказать, что мы были близки [к чемпионству].
Напомним, «Ливерпуль» провёл большую часть сезона без трёх центральных защитников, выбывших из-за травм: Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа.
Очередное нытье от Клоппа. То у него корона виновата, то график, то травмы.
К примеру Реал, имеющий такие же проблемы (а может и похуже), добрался до полуфинала ЛЧ и может выиграть чемпионат.
Очередное нытье от Клоппа. То у него корона виновата, то график, то травмы.
К примеру Реал, имеющий такие же проблемы (а может и похуже), добрался до полуфинала ЛЧ и может выиграть чемпионат.
Уже было такое у Сити, когда играл в центре телега Отаменди, + Делф.
К чему вообще это было сказано ? Больше похоже на нытьё
Уже было такое у Сити, когда играл в центре телега Отаменди, + Делф.
К чему вообще это было сказано ? Больше похоже на нытьё