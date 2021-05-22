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Клопп: «„Сити“ бы не выиграл чемпионат с такими потерями, как у нас»

22 мая 2021, 04:24

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп убеждён, что «Манчестер Сити» не стал бы чемпионом Англии в этом году, если бы лишился нескольких центральных защитников, как это произошло с мерсисайдцами.

Как бы ни был хорош «Сити», если бы они лишились трёх центральных защитников, они бы не выиграли чемпионат.

Однако мы не можем отделять негативные моменты от положительных и сказать, что мы были близки [к чемпионству].

Напомним, «Ливерпуль» провёл большую часть сезона без трёх центральных защитников, выбывших из-за травм: Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа.

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Все комментарии
Loko best
Loko best ответ Incredulous (раскрыть)
22 мая в 16:10
Да не так все было,вы матчи между Реалом и Ливерпулем смотрели????Если смотреть по счету,то да,по игре были очень равные игры и исход решили нюансы
Incredulous
Incredulous ответ Loko best (раскрыть)
22 мая в 15:58
Да, вы тоже правы, и Реал, и Барселона с Атлетико в этом сезоне сами на себя не похожи. Но это не помешало Реалу без особых трудностей пройти тот же Ливерпуль.
ceret
ceret
22 мая в 14:27
У МС этих цз на две команды
Loko best
Loko best ответ Incredulous (раскрыть)
22 мая в 13:43
С одной стороны вы правы,но вы посмотрите как жалко играют соперники Реала(и сам Реал) в чемпионате.Будь хоть одна стабильная команда,давно уже вопрос о чемпионе был бы решен и Реала не было бы в гонке,как впрочем и самой гонки.
Loko best
Loko best ответ swed27 (раскрыть)
22 мая в 13:38
    Иван Сидоров 2
    Иван Сидоров 2
    22 мая в 12:04
    Так и Вы не выиграли и еще матч до Лиги чемпионов.
    Баобаб
    Баобаб
    22 мая в 10:05
    Несёт ересь весь сезон. Нытьём так своим может в четвёрку и залезет.
    dzvinka
    dzvinka
    22 мая в 08:38
    четвертого ты продал сам перед началом сезона, а двое из тех троих всегда были мега-травматичны и ты знал это лучше всех на этой планете - так что не надо теперь рассказывать про Сити, дядь Юр.
    sihafazatron
    sihafazatron
    22 мая в 07:59
    В прошлом сезоне сити был в такой же ситуации, да чемпионат профукали, но хотя бы второе место никому не отдали.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    22 мая в 07:56
    Ливерпуль хороший клуб. Клопп известный тренер. Зачем оправдываться за результаты. Все понимают, что побеждать постоянно невозможно. Что это ненормально
    Incredulous
    Incredulous
    22 мая в 07:07
    Да что же Клопп таким нытиком стал. Посмотри на Реал, который потерял всех основных защитников, и имеет рекордное количество травм в топ-5 чемпионатов, и до последнего матча борется за чемпионство. А плохому танцору...
    Elliada
    Elliada
    22 мая в 07:04
    Что за бред несет Клопп? Достаточно сравнить статистику забитых и пропущенных голов за прошлый и этот сезоны. Проблема у Ливерпуля в атаке, а не в защите. То конфликт с Салахом, то с Мане

    Очередное нытье от Клоппа. То у него корона виновата, то график, то травмы.

    К примеру Реал, имеющий такие же проблемы (а может и похуже), добрался до полуфинала ЛЧ и может выиграть чемпионат.
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    22 мая в 06:46
    ну уж Юрка что имеем, то имеем
    sv_1969
    sv_1969
    22 мая в 05:29
    Что об этом говорить
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    22 мая в 05:25
    И это чистая правда
    swed27
    swed27
    22 мая в 04:59
    Незаменимых людей не бывает Можно было зимой купить нормальных защитников
    Noiprocs
    Noiprocs
    22 мая в 04:37
    "Как бы ни был хорош «Сити», если бы они лишились трёх центральных защитников, они бы не выиграли чемпионат"

    Уже было такое у Сити, когда играл в центре телега Отаменди, + Делф.
    К чему вообще это было сказано ? Больше похоже на нытьё
    mihaluch
    mihaluch
    22 мая в 04:35
    Без трёх защитников играть трудно но можно.
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