Клопп: «„Сити“ бы не выиграл чемпионат с такими потерями, как у нас»

Главный тренер «Ливерпуля» убеждён, что «Манчестер Сити» не стал бы чемпионом Англии в этом году, если бы лишился нескольких центральных защитников, как это произошло с мерсисайдцами.

Как бы ни был хорош «Сити», если бы они лишились трёх центральных защитников, они бы не выиграли чемпионат.

Однако мы не можем отделять негативные моменты от положительных и сказать, что мы были близки [к чемпионству].