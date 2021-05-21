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«Через 12 лет пора домой». Дуглас Коста высказался о возвращении в «Гремио»

21 мая 2021, 23:22

Полузащитник Дуглас Коста прокомментировал свой переход из «Ювентуса» в «Гремио» на правах аренды. Хавбек является воспитанником «Гремио».

Пришло время. Через 12 лет пора домой. Мы уже некоторое время говорили об этом переходе с «Гремио»... Капитан команды Жеромель сыграл ключевую роль в моём решении. Я уверен, что вместе мы достигнем больших целей, «Гремио» всегда был моей командой.

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mihaluch
mihaluch
21 мая в 23:32
Бери шинель иди домой.
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