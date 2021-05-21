«Через 12 лет пора домой». Дуглас Коста высказался о возвращении в «Гремио»

Полузащитник Дуглас Коста прокомментировал свой переход из «Ювентуса» в «Гремио» на правах аренды. Хавбек является воспитанником «Гремио».
Пришло время. Через 12 лет пора домой. Мы уже некоторое время говорили об этом переходе с «Гремио»... Капитан команды Жеромель сыграл ключевую роль в моём решении. Я уверен, что вместе мы достигнем больших целей, «Гремио» всегда был моей командой.
🥲🇪🇪⚡️— Soccer News Grêmio ⚡️ (@SoccerGremio) May 21, 2021
Bem-vindo novamente, @douglascosta pic.twitter.com/eY7W7qmgPb