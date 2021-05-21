Кабак: «Я хочу остаться в „Ливерпуле“. Горжусь, что играю за этот клуб»

Защитник «Ливерпуля» , права на которого принадлежат «Шальке», заявил, что хочет продолжить выступать за «красных».

Это «Ливерпуль». Конечно, я хочу остаться в этом клубе. Эти пять месяцев были очень ценными для моей карьеры. Я встретился с очень хорошими людьми, очень хорошими футболистами.

Я работал с Юргеном Клоппом. Теперь у меня большой опыт общения со звёздными игроками. В нашей команде много звёзд. Даже тренировка с ними делает тебя лучше.

Клопп ещё ничего не сказал о моём будущем. Мы пока не говорили на эту тему. «Ливерпуль» — это большой клуб. Я очень горжусь тем, что до сих пор ношу эту майку. Я горжусь каждым моментом, каждой минутой, которую провожу здесь.