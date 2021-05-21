Бензема: «Не сомневаюсь, что смогу сыграться с Мбаппе»

Нападающий «Реала» прокомментировал своё возвращение в сборную Франции. Последний раз форвард выходил на поле в футболке национальной команды в октябре 2015 года.

Я более чем счастлив. Это гордость, я давно этого ждал. Я всегда много работал и никогда не сдавался. В конце концов, это награда за мой труд. Я очень счастлив, я с нетерпением жду возможности тренироваться с командой и начинать играть. Это команда с таким большим потенциалом.

Игра вместе с Мбаппе? Это правда, что он молодой игрок, но с огромным талантом. Мне нравится, как он двигается и играет в футбол. Теперь нам предстоит понять друг друга на поле, но я не сомневаюсь, что у нас это получится. В дальнейшем не стоит заострять внимание на дуэте Мбаппе-Бензема. В этой команде много талантливых игроков: Гризманн, Жиру, Погба, Дембеле, Коман, Бен-Йеддер... Опасность может исходить от каждого футболиста. Это хорошо для сборной Франции.