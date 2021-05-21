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Бензема: «Не сомневаюсь, что смогу сыграться с Мбаппе»

21 мая 2021, 23:53

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал своё возвращение в сборную Франции. Последний раз форвард выходил на поле в футболке национальной команды в октябре 2015 года.

Я более чем счастлив. Это гордость, я давно этого ждал. Я всегда много работал и никогда не сдавался. В конце концов, это награда за мой труд. Я очень счастлив, я с нетерпением жду возможности тренироваться с командой и начинать играть. Это команда с таким большим потенциалом.

Игра вместе с Мбаппе? Это правда, что он молодой игрок, но с огромным талантом. Мне нравится, как он двигается и играет в футбол. Теперь нам предстоит понять друг друга на поле, но я не сомневаюсь, что у нас это получится. В дальнейшем не стоит заострять внимание на дуэте Мбаппе-Бензема. В этой команде много талантливых игроков: Гризманн, Жиру, Погба, Дембеле, Коман, Бен-Йеддер... Опасность может исходить от каждого футболиста. Это хорошо для сборной Франции.

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A.S.A
A.S.A
22 мая в 06:34
Жаль что Дешам был упертый во время ЧМ2018...и не взял Карима в состав сборной, но наконец то победил здравый смысл и один из лучших форвордов этого сезона вполне заслуженно будет в составе на ЕВРО.
Ну а то, что сыграется тут вероятность высока! Килиан играет не только на свою статистику но и на партнеров частенько отдает голевые передачи
ceret
ceret
22 мая в 00:55
Несомненно, это усиление для сборной Франции.
Ironigor
Ironigor
22 мая в 00:17
Реал мощный дуэт нападающих готовит на следующий сезон !!! Бомба !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 мая в 00:15
Даже не сомневаюсь что сыграются
stanichnik
stanichnik
22 мая в 00:14, ред.
Если всё же осуществится давняя мечта детства Килиана Мбаппе, и он в ближайшее время окажется в составе Реала, то эта атакующая связка два "К", Карим-Килиан наведёт шороху не только в составе французской сборной на Евро-2020, но и в Ла Лиге и Лиге Чемпионов в составе мадридцев . У Бензима ещё год действующий контракт с Реалом, а там глядишь и ещё продлят, если сыграются.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 мая в 23:55
Убийственный дуэт может получиться.
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