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Симеоне: «Мы отдадим свои жизни, чтобы выиграть Ла Лигу»

21 мая 2021, 19:52
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид1 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о заключительном матче чемпионата Испании против «Вальядолида». Если «матрасники» одержат победу, то станут чемпионами. «Вальядолиду» также нужно побеждать и надеяться на поражения соперников, чтобы сохранить прописку в Ла Лиге.

Это финал, в котором две команды сражаются за разные цели. Оба клуба собираются отдать свои жизни ради достижения этих целей. Это был очень долгий сезон, в котором мы все прошли через множество разных ситуаций. Это Ла Лига, и мы боремся за титул.

Симеоне: «Мы отдадим свои жизни, чтобы выиграть Ла Лигу»

Симеоне: «Мы отдадим свои жизни, чтобы выиграть Ла Лигу»

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Все комментарии
foir
foir ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 мая в 21:10
Что значит "могли бы давно уже чемпионить"?
Вы так говорите, как будто успех в первой половине кампании досрочно делает обязательным чемпионом. У Атлетико была ударная первая половина, оба конкурента ее провалили, но во второй части наоборот набрали ход, а матрасники ОЖИДАЕМО сдали. Невозможно так отыграть обе половины сезона, тогда команда набирает 100+ очков (что в любом чемпионате большая редкость) и устраивает гегемонию. Но у Атлетико нет такой обоймы игроков, наоборот состав матрасников делает их слабейшими в тройке претендентов.
Мне просто непонятно, почему людей так удивляет, что Атлетико не выигрывал все матчи в этом году и не стал чемпионом еще в марте. Какие шансы были на это? Особенно, когда сломался Суарес и Феликс.
galem72
galem72
22 мая в 09:40
Громковато про жизни сказано, конечно, но цель благая. Удачи Матрасу в заключительном матче ЛЛ и только победы.
kella
kella
21 мая в 21:33
Пустое заявление! Неймар тоже говорил что готов умереть ради того чтобы играть в финале ЛЧ. Но как видим не срослось! Неймар здравствует, а в финале встретятся другие.
gentlewolf
gentlewolf
21 мая в 21:23, ред.
Если Атлеты все таки зацепят чемпионство, они будут "картонными"
pomor45
pomor45
21 мая в 21:08
Зачем покойникам титул?
SAFqwer
SAFqwer
21 мая в 21:00
Ельцин уже голову на рельсы положил однажды....
xien_8686
xien_8686
21 мая в 20:47
Удачи Атлетико заслужили золото и так много потеряли.а кто то останется без трофея.второй клуб мадрида.
Legend 6
Legend 6
21 мая в 20:44
    Rheinfall
    Rheinfall
    21 мая в 20:16
    Побеждайте матрасники обязательно. Итак профукали множество очков. Удачи.
    Futurista
    Futurista
    21 мая в 20:15
    Ironigor
    Ironigor
    21 мая в 20:07, ред.
    Классный футбол получиться. Борьба не шуточная предстоит. Вальядолид будет биться для того чтобы остаться в лиге, а Атлетико будет стремится к Чемпионству. Очень жаль будет если Вальядолид лишиться прописки в Ла лиге. Но и конечно Атлетико заслуживает в этом сезоне стать чемпионом Ла лиги. Правда концовка чемпионата сложилась не очень убедительной для Атлетико, а ведь могли за долго до конца чемпионата стать Чемпионом. Приходится в последнем туре доказывать свои претензии на чемпионство. Ну и пусть победит сильнейший! Всем Добра!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    21 мая в 20:05
    А ведь могли уже давно чемпионить. Но ничем не объяснимый провал подарил болельщикам валидольную концовку. Вальядолид тоже выйдет как на последний бой, так что легко полосатикам не будет. Радует то , что интрига сохранилась до последнего тура.
    Игра ожидается более чем жаркой.
    Всем здоровья.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    21 мая в 20:03
    Атлетико без проблем победит!
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