Симеоне: «Мы отдадим свои жизни, чтобы выиграть Ла Лигу»

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21 мая 2021, 19:52

Главный тренер «Атлетико» поделился мнением о заключительном матче чемпионата Испании против «Вальядолида». Если «матрасники» одержат победу, то станут чемпионами. «Вальядолиду» также нужно побеждать и надеяться на поражения соперников, чтобы сохранить прописку в Ла Лиге.