Симеоне: «Мы отдадим свои жизни, чтобы выиграть Ла Лигу»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о заключительном матче чемпионата Испании против «Вальядолида». Если «матрасники» одержат победу, то станут чемпионами. «Вальядолиду» также нужно побеждать и надеяться на поражения соперников, чтобы сохранить прописку в Ла Лиге.
Это финал, в котором две команды сражаются за разные цели. Оба клуба собираются отдать свои жизни ради достижения этих целей. Это был очень долгий сезон, в котором мы все прошли через множество разных ситуаций. Это Ла Лига, и мы боремся за титул.
Игра ожидается более чем жаркой.
Всем здоровья.
Игра ожидается более чем жаркой.
Всем здоровья.