Барбоза: «Витории будет сложно быстро вникнуть в российский футбол»

Известный португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал ожидаемое назначение экс-наставника «Бенфики» Руя Витории новым главным тренером «Спартака».

Могу сказать, что это хороший тренер, который удачно работал в Португалии с «Бенфикой». Если ему создадут необходимые условия, его работа в «Спартаке» может быть успешной.

У него большой опыт работы с игроками разных национальностей. Он всегда легко находит общий язык как с отдельными футболистами, так и со всей командой. При этом я не стал бы называть его мягким. Может ли накричать в раздевалке? Он может сказать то, что нужно сказать, донести информацию, а форма — это уже другой разговор.

Практически всегда его тренировки строятся на работе с мячом. Для футболистов это всегда интересно. Многокилометровые кроссы — это не его стиль. Да и в целом это уходит в прошлое, думаю, что так уже никто не работает.

Время на подготовку к сезону у него есть, но ему придётся адаптироваться сразу. Чемпионат начнётся для всех одновременно, и к этому моменту он должен быть уже готов, знать всё о своей команде и понимать, против кого играет. Языковой барьер проблемой не станет. Он отлично говорит на английском, на других языках, но быстро сможет выучить необходимые термины на русском, чтобы донести свои мысли до игроков.

Сложно будет быстро понять, по какой системе играют соперники, вникнуть в русский футбол. Но, думаю, Витория и сам это знает. Как и в «Бенфике», он наверняка сделает ставку на зрелищный, атакующий футбол. Что касается схемы, обычно он предпочитает 4-3-3, но это зависит от состава, готовности команды.