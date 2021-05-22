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Барбоза: «Витории будет сложно быстро вникнуть в российский футбол»

22 мая 2021, 06:56

Известный португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал ожидаемое назначение экс-наставника «Бенфики» Руя Витории новым главным тренером «Спартака».

Могу сказать, что это хороший тренер, который удачно работал в Португалии с «Бенфикой». Если ему создадут необходимые условия, его работа в «Спартаке» может быть успешной.

У него большой опыт работы с игроками разных национальностей. Он всегда легко находит общий язык как с отдельными футболистами, так и со всей командой. При этом я не стал бы называть его мягким. Может ли накричать в раздевалке? Он может сказать то, что нужно сказать, донести информацию, а форма — это уже другой разговор.

Практически всегда его тренировки строятся на работе с мячом. Для футболистов это всегда интересно. Многокилометровые кроссы — это не его стиль. Да и в целом это уходит в прошлое, думаю, что так уже никто не работает.

Время на подготовку к сезону у него есть, но ему придётся адаптироваться сразу. Чемпионат начнётся для всех одновременно, и к этому моменту он должен быть уже готов, знать всё о своей команде и понимать, против кого играет. Языковой барьер проблемой не станет. Он отлично говорит на английском, на других языках, но быстро сможет выучить необходимые термины на русском, чтобы донести свои мысли до игроков.

Сложно будет быстро понять, по какой системе играют соперники, вникнуть в русский футбол. Но, думаю, Витория и сам это знает. Как и в «Бенфике», он наверняка сделает ставку на зрелищный, атакующий футбол. Что касается схемы, обычно он предпочитает 4-3-3, но это зависит от состава, готовности команды.

Ранее стали известны подробности контракта Витории со «Спартаком».

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
22 мая в 13:06, ред.
"Сложно будет быстро понять, по какой системе играют соперники, вникнуть в русский футбол." Да чего уж сложного. У нас в РПЛ по большей части одна система. Одна команда ставит в штрафной автобус, перед ним ров, вал и шесть рядов окопов. Другая бродит пешком по полю, изредка переходя на бег трусцой, тасуя по большей части мяч между центральными защитниками и опорной зоной, с подключением вратаря, доминирует так сказать. Ну и главное в этой системе для футболистов обеих команд при любой возможности падать в штрафной соперника, чем больше тем лучше ну и стараться попасть мячом в руку сопернику в его штрафной. Так что полагаю разберется довольно быстро. Как обычно личное мнение.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ cska1948 (раскрыть)
22 мая в 10:23
Я про что и говорю. Мало понять наши реалии, так ещё в Спартаке своё государство в государстве, где рулят дети и любовницы владельцев а начальство меняется два раза за сезон...
Artemon9
Artemon9
22 мая в 10:22
Я ржу. На прошлой неделе он бы на видеосвязи со студией Матч премьер. И на этот же вопрос от ведущего, он ответил, что Витория быстро вольется, т.к у него очень большой опыт работы с иностранцами
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
22 мая в 09:20
А вот в систему, которой управляют свои да наши, лучше не вникать! Это может быть расценено как посягательство на власть со всеми вытекающими последствиями...
ABir
ABir
22 мая в 09:04
Знание языка - очень важный фактор
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 мая в 08:12
Вникнет если не тупой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 мая в 07:56
А особенно в Спартаковскую систему...
YVG
YVG
22 мая в 07:55
В столетие клуба и вникать особо не нужно, другие все сделают.
нечитайло
нечитайло
22 мая в 07:25
Менталитет это сила
ДСА
ДСА
22 мая в 07:00
Вот и узнаем какой у него настоящий тренерский уровень.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 мая в 06:59, ред.
Быстро даже кошки не плодятся
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