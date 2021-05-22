Дзюба — о костюме Дэдпула: «Вся Европа оценила, только русские оплевали»

Нападающий «Зенита» в эфире программы «Вечерний Ургант» прокомментировал критику общественности за свой выход на церемонию награждения золотыми медалями РПЛ в костюме героя комиксов Marvel Дэдпула.

Вообще так получилось, что вся Европа восприняла это позитивно, но только наши, скупердяи русские, оплевали меня в очередной раз. «Клоун, всё внимание привлёк к себе». Я не думал в этот момент. Я взял, надел и пошёл.

Писали, лучше бы надел что-то наше, русское. Все везде написали это. Кем они меня хотели видеть? Я не знаю кем. Может, дядей Фёдором. Я реально начал думать. Кем я мог выйти? Буратино? Тогда бы русские кричали, какой креативный, а весь мир: «Дебилоид». Это было бы странно.

Почему Дэдпул? Люблю этого персонажа: чёрный юмор, всякие шуточки, немного отмороженный, забавный, никогда не унывает, что бы ни происходило.