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Дзюба — о костюме Дэдпула: «Вся Европа оценила, только русские оплевали»

22 мая 2021, 03:42

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в эфире программы «Вечерний Ургант» прокомментировал критику общественности за свой выход на церемонию награждения золотыми медалями РПЛ в костюме героя комиксов Marvel Дэдпула.

Вообще так получилось, что вся Европа восприняла это позитивно, но только наши, скупердяи русские, оплевали меня в очередной раз. «Клоун, всё внимание привлёк к себе». Я не думал в этот момент. Я взял, надел и пошёл.

Писали, лучше бы надел что-то наше, русское. Все везде написали это. Кем они меня хотели видеть? Я не знаю кем. Может, дядей Фёдором. Я реально начал думать. Кем я мог выйти? Буратино? Тогда бы русские кричали, какой креативный, а весь мир: «Дебилоид». Это было бы странно.

Почему Дэдпул? Люблю этого персонажа: чёрный юмор, всякие шуточки, немного отмороженный, забавный, никогда не унывает, что бы ни происходило.

Ранее Дзюба рассказал о том, когда планирует завершить игровую карьеру.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 14:26
вся разница в том, что наши люди тебя лучше знают !
pomor45
pomor45
22 мая в 22:16
Я не думал в этот момент. Я взял, надел и пошёл.
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В голове моей опилки не беда.... Винни Пухом надо было нарядиться.
mortid
mortid
22 мая в 21:21
Ну если важно мнение чужих, а не своих, вот и вали в Европу. Там по берику распечатают ворота на "заднем дворе" и станешь своим. И учить нужно русскую культуру, коли считаешь себя русским. Это я к тому, что Буратино никакого отношения к русскому фольклору не имеет. Если бы мир смеялся, то над собой, 56ы б...ь.
виктор бочарников
виктор бочарников
22 мая в 18:43
И невдомек Артемке, что дело не в костюме,а в том кто его надел.
Ganymed1
Ganymed1
22 мая в 16:42
Костюм 74ра им бы понравился еще больше
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
22 мая в 15:42
Вся Россия плевать хотела на Дедпула и еще кого...
Иди в человека-паука играй, в Супермена или еще кого, дитя американской культуры. Европа нам не указ, у русских своя гордость и культура. И если ты до 30 с лишним лет прожил и не понял этого, то где ты учился, что читал в школе, закончил-не закончил ее... Вот какие вопросы приходят в голову, когда ты что-то делаешь или говоришь.
oFANATo
oFANATo
22 мая в 12:36
Артем, Европа любит всяких клоунов, ЛГБТ и прочее, прочее....но ты же живёшь в России.
Думать надо головой а не тем местом на котором сидишь
Petergoff
Petergoff
22 мая в 11:21
Европа и лесбиянок с голубыми поддерживает.
Бубнин
Бубнин
22 мая в 11:00
Какая еще Европа оценила? Все умные и взрослые наоборот осудили этот поступок! А самые взрослые вообще промолчали, потому что умные и не болтают как Дзюба!
galem72
galem72
22 мая в 10:00
"...вся Европа восприняла это позитивно..."

Да какому он нужен в Европе? Неуловимый Джо, блин!
cska1948
cska1948
22 мая в 09:41
"...Кем я мог выйти?..."
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Похоже, Артём в душе больше клоун, чем футболист, если выйти ПРОСТО Артёмом Дзюбой, в футболке Зенита ума не хватило!
makkie
makkie
22 мая в 09:40
А в Европе знают о фокусах Дзюбы в России? Нет!
Мы же в курсе всех фокусов рукопашника, а по совместительству еще и объекта негодования с кб и сбг трибун, да и кони вряд ли в восторге от Дзюбы.
Ironigor
Ironigor
22 мая в 09:09
но только наши, скупердяи русские, оплевали меня в очередной раз
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1258373/dzyuba-artyom-zenit Причём вообще тут скупердяи русские ??? А то что заслужил , вот и оплевали !!!
Я сначала думал что ты Деревянный по пояс , оказывается ты и есть, тот самый Буратино !!!
mor57
mor57
22 мая в 08:40
мне лично плевать на безобидные выходки (кроме "шутки" с Азмуном в раздевалке,что может Азмуну выйти боком на родине) видно детство еще в 63 играет и мало вероятно что когда то повзрослеет...но это его личная проблема..
главное что играет отлично : лучший нап и асист (не первый год) .....
вполне вероятно что именно детство в (....) и позволяет ему быть самим собой....
mor57
mor57 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
22 мая в 08:30
на картинке явно тэгедеска скачет у бровки в шапочке ......
sihafazatron
sihafazatron
22 мая в 08:01
Что ещё ожидать от человека, который цитирует кунг-фу панду, советует почитать Гарри потера, имитирует секс с одноклубником....??? Может ему к психологу сходить?
МапС
МапС
22 мая в 07:50
В кого бы не рядился - реакция болельщиков неизменна!
Elliada
Elliada
22 мая в 07:08
То есть для Дзюбы важнее мнение мира, а не его соотечественников.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 мая в 06:55
Да мы в восторге были, дядя Федор для Артема - не подойдет, больно рассудительный, а вот Буратино - просто идеально)))
МапС
МапС
22 мая в 06:22
В него и без костюма русские плюют. Как он выражается - травят. И дальше будут травить!
Asper
Asper
22 мая в 06:16
Почитал комменты.
Ну что сказать...
Вы похоже не вкуриваете, что настал такой момент, причем давно настал, что любым негативным комментом в адрес Дзюбы вы унижаете только себя.
Это я не потому что его поклонник.
Только представьте сколько всего уже было, он даже видео относительно спокойно обтек и продолжает ржать.
Его уже хрен что поломает.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 мая в 05:52
Язык без костей, дурак натуральный в собственном соку.
порт
порт
22 мая в 05:52
А откуда у тебя информация по оценке Европы, дядя ты наш Фёдор.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 мая в 05:47
Походу жизнь его не научила
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
22 мая в 05:46
Ахахаха. Все таки, этот балбес неисправим)).
Против ЦСКА
Против ЦСКА
22 мая в 05:34
Да Дзюба просто дурак, ему ещё припомнят эти разговоры
Василий 50
Василий 50
22 мая в 05:30
Тьфу на тебя ещё раз, глупый человек
Gahi
Gahi
22 мая в 05:24
Вот именно не подумав зачем говорить что попало, а потом обижается что его не оценили свои, а Европа приголубила Артёма. Не надо плевать в колодец с которого приходится пить каждый день и называть окружающих скупердяями. С такими словами ещё  больше Дзюба настраивает против себя тех кто как-то относился к нему лояльно до сих пор, но когда он  изображая себя шутом позволяет себе подобные шутки, то это переходит все дозволенные границы для капитана сборной страны.
batman555
batman555
22 мая в 04:28
И к Панину))))))) на приём))))) А там уже сами разбирайтесь))))))
batman555
batman555
22 мая в 04:27
Артём,твой Батя то с Полтавы,надо было Веркой Сердючкой))))))))))))
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