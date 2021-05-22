Дюпин: «Уважаю всех вратарей сборной, но я лучший»

Голкипер «Рубина» признался, что считает себя сильнейшим вратарём из тех, что вошли в расширенный состав сборной России на Евро-2020.

Мой статус в сборной? Я не хочу никого обижать. Я как Деспотович (недавно заявил, что он лучший форвард в РПЛ — прим.). Я всех уважаю, но я лучший. Посмотреть статистику достаточно, даже если последние два сезона взять. Есть такой коэффициент xG – сколько должен был пропустить вратарь, даже не берётся команда. Это чисто коэффициент, который указывает на игру вратаря. И если посмотреть за последние два сезона, там всё будет понятно.

Да, я лучший по этим цифрам. Это созданные стопроцентные моменты у ворот, которые должны стать голом. Там шкала определённая есть. Если вратарь должен был пропустить 30 голов за сезон, а пропустил 27 – считается, что это хороший вратарь. Мне Викторович (тренер «Рубина» Леонид Слуцкий — прим.) объяснял, он в этом разбирается. Если в плюс – это хороший вратарь. А если должен был пропустить 30, а пропустил 32 – то это уже похуже вратарь. А у меня, когда пришёл Викторович, +8. Я должен был пропустить 30 голов, а пропустил 22.

Готов ли стать героем Евро? Я думаю, всё видно в весенней части сезона РПЛ .

Был ли уверен, что вызовут? Я же понимаю, как провожу вот этот отрезок. Там без шансов, ну как? Я был уверен, что вызовут на Евро, но не говорил, что буду основным. Если окажусь четвёртым, ничего страшного. Как я могу мнение Саламыча опровергать?

Кто самый сильный российский вратарь сейчас? Не хочу никого обидеть. Мне нравилось, как в последнее время играл Сослан [Джанаев], но он сломался, его не назовёшь. Если Сослан не играет, тогда я.