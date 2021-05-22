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Дюпин: «Уважаю всех вратарей сборной, но я лучший»

22 мая 2021, 02:53

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин признался, что считает себя сильнейшим вратарём из тех, что вошли в расширенный состав сборной России на Евро-2020.

Мой статус в сборной? Я не хочу никого обижать. Я как Деспотович (недавно заявил, что он лучший форвард в РПЛ — прим.). Я всех уважаю, но я лучший. Посмотреть статистику достаточно, даже если последние два сезона взять. Есть такой коэффициент xG – сколько должен был пропустить вратарь, даже не берётся команда. Это чисто коэффициент, который указывает на игру вратаря. И если посмотреть за последние два сезона, там всё будет понятно.

Да, я лучший по этим цифрам. Это созданные стопроцентные моменты у ворот, которые должны стать голом. Там шкала определённая есть. Если вратарь должен был пропустить 30 голов за сезон, а пропустил 27 – считается, что это хороший вратарь. Мне Викторович (тренер «Рубина» Леонид Слуцкий — прим.) объяснял, он в этом разбирается. Если в плюс – это хороший вратарь. А если должен был пропустить 30, а пропустил 32 – то это уже похуже вратарь. А у меня, когда пришёл Викторович, +8. Я должен был пропустить 30 голов, а пропустил 22.

Готов ли стать героем Евро? Я думаю, всё видно в весенней части сезона РПЛ.

Был ли уверен, что вызовут? Я же понимаю, как провожу вот этот отрезок. Там без шансов, ну как? Я был уверен, что вызовут на Евро, но не говорил, что буду основным. Если окажусь четвёртым, ничего страшного. Как я могу мнение Саламыча опровергать?

Кто самый сильный российский вратарь сейчас? Не хочу никого обидеть. Мне нравилось, как в последнее время играл Сослан [Джанаев], но он сломался, его не назовёшь. Если Сослан не играет, тогда я.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 14:23
парень действительно сильно играет !
Димон Булыкин
Димон Булыкин
22 мая в 16:09, ред.
У нас сейчас все вратари ужасны. Походу пора Стасу возобновлять карьеру вратаря, Акинфеев то отказал)))
Димон Булыкин
Димон Булыкин
22 мая в 15:53
Ничего себе, дырки тоже умеют разговаривать?)
abramjan
abramjan
22 мая в 12:15
Ну как минимум скромный...
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
22 мая в 12:14
Зря он Саламыча Саламычем назвал, придется пока четвертым побыть
valt134
valt134
22 мая в 12:05
Как же уже эти Жополизы надоели... В сборную рвётся... И тут Саламычу шершавым языком подлизал... ТЬФУ...
Rattlehead
Rattlehead
22 мая в 12:02
Лучший - Беленов, причем уже не первый год, но у нас же не сборная России, а сборная друзей Стаса.
valt134
valt134
22 мая в 11:56
Кусок 77...
Болельщик Урожая
Болельщик Урожая ответ Санчо Панса (раскрыть)
22 мая в 11:43
Помню играя в ФНЛ, за "Кубань".. Я говорил, что этот игрок не уровень данной лиги, (так как поражал своей игрой).. И вот он в еврокубках, в сборной, и уже всем всё доказал, заслуживая места в основном составе 🤷‍♂️
safari-05
safari-05
22 мая в 11:41
Простите- Дюпин
safari-05
safari-05
22 мая в 11:41
Люпин молоток
Auf 5
Auf 5 ответ gen.v3trov (раскрыть)
22 мая в 11:09
Безусловно) только скандальность новости именно в попытке выставить Дюпина недалёким нарциссом. А делается это как раз с помощью вырывания слов из контекста полного выпуска)
Valeron112
Valeron112
22 мая в 11:05
Во самоуверенный , прям под Златана Ибрагимовича закос . В ФИФЕ на приставке его статистика.
gen.v3trov
gen.v3trov ответ Auf 5 (раскрыть)
22 мая в 11:04
Ничего скандального нет, любой человек в праве себя считать лучшим в своём деле
Auf 5
Auf 5
22 мая в 11:03
Автор, конечно, провокатор ещё тот. Вырвал слова из контекста. Часть слов, видимо "случайно", упустил. Зато скандальненькая новость вышла. Тьфу
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
22 мая в 11:02
Акинфеев лучший, просто наелся он Вашей сборной =)
Сп62
Сп62
22 мая в 10:36
Статистика бывает разной. А 30 мячей за сезон это далеко не кретерий оценки кипера. Многое зависит от защиты, от выбранной тактики и от игроков атаки.
Санчо Панса
Санчо Панса
22 мая в 10:30
Ага, лучший и у тебя нет конкурентов) Помню, что ему в свое время кричали с трибун: Дюпин - дыра! Пора Леониду Слуцкому его немного приспустить на землю.
sv_1969
sv_1969 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
22 мая в 10:29
Говорят помолчи и за умного сойдёшь!Надо просто доказать это ещё на тренировках а не визжать на каждом углу! Белая полоса может смениться черной и тогда так оплюют что во век не отмоешься!
STVA 1
STVA 1
22 мая в 10:24
Лучший пи-ол по ходу)))
galem72
galem72
22 мая в 10:17
Срочно дюпину выдать костюм Спайдермэна.
Caniggia
Caniggia
22 мая в 10:10
Конечно, Дюпин мог бы это вслух не произносить, как бы внутри команды не возникла конфликтная ситуация, но по мне - он действительно, лучший из тех кого вызвали.
Ironigor
Ironigor
22 мая в 09:21, ред.
Воо, теперь ДЗЮБПУЛ не одинок , у него товарищ появился, - ДЮППУЛ !!! Тоже из этих , с явным признаком фантазий и манией величия ДЮППУЛ !!! У всех нормальных это происходит в детстве, а у них ну вот так вот, к закату карьеры !!! Срочно требуется добрый доктор АЙБОЛИТ !!!
Всем Добра !!!
particular
particular
22 мая в 08:57
Кипер, зацикленный на статистике и с завышенной самооценкой...
Может он и спасает, но не в ЛЧ... Возможно станет героем, но не на Евро...
cska1948
cska1948
22 мая в 08:54
"Я как деспот"
----------------
Дюпин имеет ввиду Деспотовича, который назвал себя лучшим нападающим.
mor57
mor57
22 мая в 08:07
к сожалению не всегда лучшие в сборной....
чаще личные отношения влияют на то кого возьмет физрук Сборнаяй...
Звонкий пони
Звонкий пони
22 мая в 07:03
Эх...как быстро они взлетают. Все знают,кто лучший вратарь России. Только он за всю свою великую карьеру ни разу так про себя не сказал.
sten312
sten312
22 мая в 06:07
Дюпину уже 33 года,если на евро не проявит себя,то остается завершать посредственную карьеру.
ДСА
ДСА
22 мая в 06:00
Наглость для вратаря - это преимущество.
Байкал-38.
Байкал-38.
22 мая в 05:56
А Дюпин оказывается нарцисс, да ещё вдобавок Черчесова лизнул сказав об его любимце осетине.
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