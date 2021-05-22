Директор «Сассуоло»: «Не продадим Бога дешевле 40 млн евро»

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22 мая 2021, 19:36

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали рассказал, при каких условиях клуб готов продать хавбека . Ранее игрок заявлял, что ему пора уходить из «Сассуоло». Это высказывание не понравилось клубу, который оштрафовал Бога.

Не будем продавать Бога дешевле 40 миллионов евро. Поскольку мы не получали предложений на такую сумму, Бога не продается.

Контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года.