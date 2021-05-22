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Директор «Сассуоло»: «Не продадим Бога дешевле 40 млн евро»

22 мая 2021, 19:36

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали рассказал, при каких условиях клуб готов продать хавбека Жереми Бога. Ранее игрок заявлял, что ему пора уходить из «Сассуоло». Это высказывание не понравилось клубу, который оштрафовал Бога.

Не будем продавать Бога дешевле 40 миллионов евро. Поскольку мы не получали предложений на такую сумму, Бога не продается.

Контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 15:10
конечно !
не благоговейно получилось бы
galem72
galem72
23 мая в 10:44
Бога не продаётся не потому, что не предлагают за него требуемую сумму, а потому, что он по такой цене на** никому не упёрся.
Вингер со статой 4+2 за 26 матчей. Крутой игрок, чё! ))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
23 мая в 09:07
Душу дьяволу продали.
Террпсихора
Террпсихора ответ hаrut (раскрыть)
22 мая в 23:41
было же 30 , откуда 33?
memphis
memphis
22 мая в 20:23
Оскорбление чувств верующих?
Ironigor
Ironigor
22 мая в 20:09
Хотеть, как говорится не вредно !!! А вот толку ???
STVA 1
STVA 1
22 мая в 20:05
Максимальная стоимость Жереми Бога была 25 млн 29 декабря 2020 года !
Сейчас он стоит 22 млн при сроке контракта до 30 июня 2022 года! То есть остается год контракта!!!И о каких 40 млн может идти речь?(( Через полгода с ним можно будет вести переговоры и брать бесплатно!
Посмотрим в летнее ТО!
hаrut
hаrut
22 мая в 19:44
А за 33 серебреника слабо???
ДСА
ДСА
22 мая в 19:37
Теперь ясно сколько бог стоит.
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