Директор «Сассуоло»: «Не продадим Бога дешевле 40 млн евро»

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали рассказал, при каких условиях клуб готов продать хавбека Жереми Бога. Ранее игрок заявлял, что ему пора уходить из «Сассуоло». Это высказывание не понравилось клубу, который оштрафовал Бога.
Не будем продавать Бога дешевле 40 миллионов евро. Поскольку мы не получали предложений на такую сумму, Бога не продается.
Контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года.
не благоговейно получилось бы
не благоговейно получилось бы
Вингер со статой 4+2 за 26 матчей. Крутой игрок, чё! ))
Вингер со статой 4+2 за 26 матчей. Крутой игрок, чё! ))
Сейчас он стоит 22 млн при сроке контракта до 30 июня 2022 года! То есть остается год контракта!!!И о каких 40 млн может идти речь?(( Через полгода с ним можно будет вести переговоры и брать бесплатно!
Посмотрим в летнее ТО!
Сейчас он стоит 22 млн при сроке контракта до 30 июня 2022 года! То есть остается год контракта!!!И о каких 40 млн может идти речь?(( Через полгода с ним можно будет вести переговоры и брать бесплатно!
Посмотрим в летнее ТО!