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Клопп — о Кабаке: «Примем решение после последнего матча»

22 мая 2021, 09:25

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о будущем защитника Озана Кабака, который выступает за мерсисайдцев на правах аренды из «Шальке».

Озан проделал отличную работу, он очень хорош. Не забывайте, что он молод, но у него уже есть большой опыт. Ему потребовалось определенное время на адаптацию, но он сделал многое для нашей команды.

Что касается его будущего в команде — мы примем решение после последнего матча сезона. У нас будет достаточно времени.

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Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
22 мая в 15:24
Ливерпуль купит кабак, потом ресторан более высокого класса, потом начнут играть лучше, ибо после победы у них есть кабак, а финалов- лучший ресторан Ливерпуля.
shlifen
shlifen
22 мая в 12:35, ред.
Не понимал и раньше (когда Кабак переходил), не понимаю и сейчас - что в нём такого?? Сейчас он проигрывает место в основе даже паре Уильямс-Филлипс. Сумма выкупа - 30 млн. При этом Конате из Лейпцига красные хотят купить за 35-40 - а игроки, ну абсолютно не сравнимые. Пока что Кабак в качестве плюсов может предъявить только свой возраст. Головой играет плохо, позицию теряет постоянно, в скорости рывка уступает почти всегда, 1-в-1 выиграть почти никогда не может, по качеству игры в пас проигрывает даже молодому Уильямсу - натурально "защитник без СИЛЬНЫХ сторон" да ещё и за 30 млн.
Вообщем, все понимают что с возвращением Ван Дейка, Матипа и Гомеса, как минимум 2-е из группы Уильямс, Филлипс, Дэвис и Кабак, должны уйти. И собственно пара последних, вероятно клуб и должна покинуть. А с учётом прихода Конате, я бы ещё и Уильямса отправил в аренду в клуб Чемпионшипа...
Ну не вижу я, почему Филлипса нужно продавать, а Кабака при этом выкупать за 30 лимонов. Озану стоит вернуться в Шальке, и помочь своему клубу во второй Бундеслиге, попутно доказав что он не просто "продукт пиара", а действительно талантливый игрок.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 мая в 10:34
Наверняка решение уже есть!
True Story
True Story
22 мая в 10:29
А что тут думать, после матча - все в кабак
gen.v3trov
gen.v3trov ответ Дoбрыня (раскрыть)
22 мая в 09:57
Вряд ли его оставят, не такой уж и классный игрок, тем более основная пара защитников сейчас восстановится, а он с ними конкурировать не сможет
Дoбрыня
Дoбрыня
22 мая в 09:53
Посмотрим что скажет и что будет
Ironigor
Ironigor
22 мая в 09:36
Да ладно, говори уже, если он действительно так хорош 👍.
нечитайло
нечитайло
22 мая в 09:35
Торопиться не надо
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