Клопп — о Кабаке: «Примем решение после последнего матча»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о будущем защитника Озана Кабака, который выступает за мерсисайдцев на правах аренды из «Шальке».
Озан проделал отличную работу, он очень хорош. Не забывайте, что он молод, но у него уже есть большой опыт. Ему потребовалось определенное время на адаптацию, но он сделал многое для нашей команды.
Что касается его будущего в команде — мы примем решение после последнего матча сезона. У нас будет достаточно времени.
Вообщем, все понимают что с возвращением Ван Дейка, Матипа и Гомеса, как минимум 2-е из группы Уильямс, Филлипс, Дэвис и Кабак, должны уйти. И собственно пара последних, вероятно клуб и должна покинуть. А с учётом прихода Конате, я бы ещё и Уильямса отправил в аренду в клуб Чемпионшипа...
Ну не вижу я, почему Филлипса нужно продавать, а Кабака при этом выкупать за 30 лимонов. Озану стоит вернуться в Шальке, и помочь своему клубу во второй Бундеслиге, попутно доказав что он не просто "продукт пиара", а действительно талантливый игрок.
Вообщем, все понимают что с возвращением Ван Дейка, Матипа и Гомеса, как минимум 2-е из группы Уильямс, Филлипс, Дэвис и Кабак, должны уйти. И собственно пара последних, вероятно клуб и должна покинуть. А с учётом прихода Конате, я бы ещё и Уильямса отправил в аренду в клуб Чемпионшипа...
Ну не вижу я, почему Филлипса нужно продавать, а Кабака при этом выкупать за 30 лимонов. Озану стоит вернуться в Шальке, и помочь своему клубу во второй Бундеслиге, попутно доказав что он не просто "продукт пиара", а действительно талантливый игрок.