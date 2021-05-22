Клопп — о Кабаке: «Примем решение после последнего матча»

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал о будущем защитника , который выступает за мерсисайдцев на правах аренды из «Шальке».

Озан проделал отличную работу, он очень хорош. Не забывайте, что он молод, но у него уже есть большой опыт. Ему потребовалось определенное время на адаптацию, но он сделал многое для нашей команды.

Что касается его будущего в команде — мы примем решение после последнего матча сезона. У нас будет достаточно времени.