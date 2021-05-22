Перкасси: «Останется ли Гасперини в „Аталанте“? Безусловно»

Директор «Аталанты» Лука Перкасси заявил, что главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини продолжит работать в Бергамо.
Все результаты «Аталанты» — плод тяжёлой работы. Мы знаем, что значит быть конкурентоспособными в Серии А.
Мы должны работать каждый день под руководством отличного тренера. Останется ли Гасперини в «Аталанте»? Безусловно.
Ранее ходили слухи, что Гасперини может возглавить «Ювентус».
Надеюсь что и в следующем сезоне команда продолжит в том же духе.
Всем здоровья.
Надеюсь что и в следующем сезоне команда продолжит в том же духе.
Всем здоровья.