Перкасси: «Останется ли Гасперини в „Аталанте“? Безусловно»

Директор «Аталанты» Лука Перкасси заявил, что главный тренер команды продолжит работать в Бергамо.

Все результаты «Аталанты» — плод тяжёлой работы. Мы знаем, что значит быть конкурентоспособными в Серии А.

Мы должны работать каждый день под руководством отличного тренера. Останется ли Гасперини в «Аталанте»? Безусловно.