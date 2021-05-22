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Перкасси: «Останется ли Гасперини в „Аталанте“? Безусловно»

22 мая 2021, 15:51

Директор «Аталанты» Лука Перкасси заявил, что главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини продолжит работать в Бергамо.

Все результаты «Аталанты» — плод тяжёлой работы. Мы знаем, что значит быть конкурентоспособными в Серии А.

Мы должны работать каждый день под руководством отличного тренера. Останется ли Гасперини в «Аталанте»? Безусловно.

Ранее ходили слухи, что Гасперини может возглавить «Ювентус».

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
22 мая в 18:13
«Аталанты» не будет без Гасперини. Придет другой тренер и начнет строить автобусы, а там клуб скатится в середняки.
A.S.A
A.S.A
22 мая в 17:50
Гасперини для Аталанты -Это как Фергисон для МЮ или как Венгер для Арсенала
Аталанта это его детище! Команда показывает отличные результаты уже не один сезон, при этом не имея звезд в своем составе
juvenale
juvenale
22 мая в 17:01
Если он уйдет из Аталанты,то она снова станет середняком
Leha-ha50
Leha-ha50
22 мая в 16:20, ред.
Аталанта при Гасперини резко прибавила. Команда своей игрой просто влюбила в себя многих болельщиков со всего мира. Команда второй сезон радует атакующей и результативной игрой. Так что менять тренера просто нет никакого смысла. Гасперини из завсегдатого середняка сделал команду одним из лидеров. И очередное попадание в ЛЧ это подтверждает.
Надеюсь что и в следующем сезоне команда продолжит в том же духе.
Всем здоровья.
Loko best
Loko best
22 мая в 16:12
Со стороны кажется,что Гасперини и Аталанта очень друг другу подходят
STVA 1
STVA 1
22 мая в 15:58
Это хорошо для клуба в первую очередь
Ironigor
Ironigor
22 мая в 15:54
От добра, добра не ищут !!! Всё правильно, пусть остаётся !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
22 мая в 15:52
От хорошей работы не отказываются
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