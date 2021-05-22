Заха: «Чувствую, что готов снова попробовать себя в топ-клубе»

Нападающий «Кристал Пэлас» рассказал о своем будущем.

Я чувствую, что готов снова попробовать себя в топ-клубе, потому что я мечтаю о трофеях. Я достаточно хорош, чтобы навязывать конкуренцию другим игрокам. Если у меня появится такая возможность, то я не буду отклонять предложение. Чувствую, что я заслужил свой шанс. Хочу выиграть какой-нибудь трофей.