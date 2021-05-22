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Заха: «Чувствую, что готов снова попробовать себя в топ-клубе»

22 мая 2021, 09:44

Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха рассказал о своем будущем.

Я чувствую, что готов снова попробовать себя в топ-клубе, потому что я мечтаю о трофеях. Я достаточно хорош, чтобы навязывать конкуренцию другим игрокам. Если у меня появится такая возможность, то я не буду отклонять предложение. Чувствую, что я заслужил свой шанс. Хочу выиграть какой-нибудь трофей.

Ранее на форварда претендовал «Арсенал».

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Все комментарии
shlifen
shlifen
22 мая в 12:42
Вот только на самого Заха врядли будет спрос со стороны топ-клубов в АПЛ. В прошлом сезоне 4+3, а в этом 10+2 за сезон в АПЛ. Даже с учётом того что он играет за скромный Пэлас - цифры не поражают воображение. Если Заха хотел играть за топ-клубы, зачем подписывал столь длительный контракт (до 2023) со "стекольщиками"? Считаю что даже 45 млн (цена по трансфермаркту) в современных реалиях за него дороговато, а сами Пэлас могут вообще заломить 60 млн, понимая что найти замену будет не просто.
Вообщем, на мой взгляд, свой шанс перейти в топ-клуб Заха уже упустил. А "желание" в футболе - это ещё далеко не всё...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 мая в 11:35
Имя на слуху,пусть пробует!
gen.v3trov
gen.v3trov ответ Борислaв (раскрыть)
22 мая в 09:55
Сложно уже будет ему вернуться на высокий уровень
Ironigor
Ironigor
22 мая в 09:47
Твои чувства должны хоть как-то совпадать с запросами других, на твой талант !!!
Борислaв
Борислaв
22 мая в 09:46
Посмотрим на что ты готов
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
22 мая в 09:45
Арсенал его топ-клуб.
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