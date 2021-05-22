Заха: «Чувствую, что готов снова попробовать себя в топ-клубе»

Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха рассказал о своем будущем.
Я чувствую, что готов снова попробовать себя в топ-клубе, потому что я мечтаю о трофеях. Я достаточно хорош, чтобы навязывать конкуренцию другим игрокам. Если у меня появится такая возможность, то я не буду отклонять предложение. Чувствую, что я заслужил свой шанс. Хочу выиграть какой-нибудь трофей.
Ранее на форварда претендовал «Арсенал».
Вообщем, на мой взгляд, свой шанс перейти в топ-клуб Заха уже упустил. А "желание" в футболе - это ещё далеко не всё...
Вообщем, на мой взгляд, свой шанс перейти в топ-клуб Заха уже упустил. А "желание" в футболе - это ещё далеко не всё...