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Пирло рассказал о своём будущем в «Ювентусе»

22 мая 2021, 15:39

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о своем будущем в туринском клубе.

Конечно, я люблю адреналин и давление на себя. Если вы хорошо делаете свою работу, то получаете удовольствие от процесса, кровь все быстрее течет по вашим жилам. Я хочу и дальше работать в «Ювентусе», творить великие дела. Я очень сомневаюсь, что руководство примет окончательное решение по поводу моей судьбы после завтрашнего матча. Они будут оценивать мою работу по целому сезону. Я всегда выкладываюсь на 100%, высоко держу голову, мне грех на что-то жаловаться.

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Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ Artemon9 (раскрыть)
23 мая в 00:07
Да , конечно согласен что он ( Бентанкур) накосячил прилично в последних матчах! Но в помни как он прилично играл при Аллегри, хотя ему тогда было от силы 20
Лет и Макс ему доверял место даже в старте! Я бы всё-таки не торопился бы от него избавляться! Я помню как ту большинство говорили про Кьеза , что мол он тупой бегунок, ничего собой не представляет, не нужен он нам И так далее! А я тогда говорил когда он ещё в фиалках играл : Вот бы нам этого молодого таланта, он очень хорош и что его нужно брать не думая! И вот по факту мы увидели что он пришёл в команду зимой и стал лидером и лучшим и одним из самых полезных в команде! Мне иногда уже кажется что он у нас всегда играл настолько он вошёл легко в команду и в игру Юве!
Artemon9
Artemon9 ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
22 мая в 23:18
Привет. Я не понимаю как можно видеть в Бентанкуре перспективу. Он уже несколько лет в команде, роста нет. В этом сезоне в каждом матче он лажал. Пасы назад, на борьбу, в аут, или пасы - голы в свои ворота. Он даже в Парме сидел бы на скамейке. Ты просто пересмотри его действия хотя бы в одном из последних матчей. Он просто ноль. С таким игроком невозможно надеяться на чемпионство в будущем. Маккени немного лучше, но он потерянный на поле, он бежит от мяча, он не играет на атаку. Те же самые пасы назад и поперёк, никакого обострения от него.
Мората уже пройденный материал, надо избавляться от него тоже.
А Сандро играет хорошо как по мне. Рабьо исправился после нового года.
Дибалу можно оставить, Квадрадо обязательно нужно оставить. Кьеза и Де Лигт- будущее Ювентуса. Квадрадо- настоящий боец и лидер. Буффон во всех своих матчах отстоял лучше Щесного. Кина надо бы вернуть 😁
ЮЗИК
ЮЗИК
22 мая в 19:15
Видно тренеровать ему ещё рано
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ Artemon9 (раскрыть)
22 мая в 18:19
Приветствую! На счёт Кьелини, Бонуччи, Ремзи, Бернардески я абсолютно с тобой согласен! Но чем не угодили Макени , Бентанкур? Пусть играют они ещё очень молоды, хорошая физика. У нас есть и так от кого избавляться к той четверке можно смело добавлять : Сандро, Ругани, де шильо( не нужно забывать что они все ещё в команде числятся находясь в аренде!) так вот хотяб этих куда то продать да купить Локателли, де Пауля, постараться как то вернуть Ромеро и Кина. И валлонка приличная будет команда по составу. Насчёт Мораты - тут надо думать хорошо, все взвесить , но
Это уже решать руководству . Опять же смотря на кого его менять?
Ozabot
Ozabot
22 мая в 18:04
Будущее тренера самого богатого клуба Италии сейчас зависит от настроения тренера «Аталанты». Кто бы мог такое представить еще пару-тройку лет назад?
Artemon9
Artemon9
22 мая в 17:52
Его должны оставить на следующий сезон, избавиться от шлака типа Бернардески, Рэмзи, Бентанкура, Маккени, Мораты, отправить на пенсию Кьеллини и Бонуччи, купить перспективных игроков. И всё должно наладиться.
Пирло всё-таки взял 2 трофея, пусть даже и не совсем те, которые бы мы хотели, но невозможно всю жизнь побеждать. 10 лет назад, ни я, ни какой-либо другой болельщик Ювентуса не могли бы и в мечтах представить, что мы выиграем 9 чемпионатов подряд. Этот год должен был прийти, год, когда мы уступим чемпионство. Но надо использовать это время с умом. Я считаю, что у Пирло в Ювентусе есть будущее, у него есть ум и потенциал работать главным тренером. Ему не совсем повезло с составом, и все это прекрасно понимают
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
22 мая в 17:37
А кто бы не хотел работать в Юве?! Ты думаешь Макс хотел уходить ? Или тот же Сарри? Макс на сколько я помню собирался работать в Юве как минимум ещё лет 10! Но его собственно предали и сплавили эти два интригана бездарных Паратичи и Недвед. Просто тупо выжили его из клуба. Но Юве такой клуб, что здесь ещё нужно заслужить право работать. При всем уважении к Пирло как к игроку на сегодня он просто не тянет быть тренером такого великого клуба, попросту не готов ещё . Вот ассистентом у того же Макса это самое то что надо!
juvenale
juvenale
22 мая в 16:55
ну если хотят и в следующем сезоне бороться за зону лч,то можно оставить
An Jo
An Jo
22 мая в 16:40
Сезон провален.
Остапчук 67
Остапчук 67
22 мая в 16:35
Слишком уж он уверен в себе...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
22 мая в 16:27
Высоко держишь голову?
Гордишься собой что ли?
Loko best
Loko best
22 мая в 16:15
О своем будущем в Юве он рассказал,а какое будущее ждёт Юве с Пирло??!!!!Это,мне кажется,гораздо важнее...
mihaluch
mihaluch
22 мая в 15:55
Держи голову ещё выше.
shlomo
shlomo
22 мая в 15:55
Посмотрим на этот матч
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