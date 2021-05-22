Пирло рассказал о своём будущем в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» рассказал о своем будущем в туринском клубе.

Конечно, я люблю адреналин и давление на себя. Если вы хорошо делаете свою работу, то получаете удовольствие от процесса, кровь все быстрее течет по вашим жилам. Я хочу и дальше работать в «Ювентусе», творить великие дела. Я очень сомневаюсь, что руководство примет окончательное решение по поводу моей судьбы после завтрашнего матча. Они будут оценивать мою работу по целому сезону. Я всегда выкладываюсь на 100%, высоко держу голову, мне грех на что-то жаловаться.