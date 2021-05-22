Пирло рассказал о своём будущем в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о своем будущем в туринском клубе.
Конечно, я люблю адреналин и давление на себя. Если вы хорошо делаете свою работу, то получаете удовольствие от процесса, кровь все быстрее течет по вашим жилам. Я хочу и дальше работать в «Ювентусе», творить великие дела. Я очень сомневаюсь, что руководство примет окончательное решение по поводу моей судьбы после завтрашнего матча. Они будут оценивать мою работу по целому сезону. Я всегда выкладываюсь на 100%, высоко держу голову, мне грех на что-то жаловаться.
Пирло всё-таки взял 2 трофея, пусть даже и не совсем те, которые бы мы хотели, но невозможно всю жизнь побеждать. 10 лет назад, ни я, ни какой-либо другой болельщик Ювентуса не могли бы и в мечтах представить, что мы выиграем 9 чемпионатов подряд. Этот год должен был прийти, год, когда мы уступим чемпионство. Но надо использовать это время с умом. Я считаю, что у Пирло в Ювентусе есть будущее, у него есть ум и потенциал работать главным тренером. Ему не совсем повезло с составом, и все это прекрасно понимают
Пирло всё-таки взял 2 трофея, пусть даже и не совсем те, которые бы мы хотели, но невозможно всю жизнь побеждать. 10 лет назад, ни я, ни какой-либо другой болельщик Ювентуса не могли бы и в мечтах представить, что мы выиграем 9 чемпионатов подряд. Этот год должен был прийти, год, когда мы уступим чемпионство. Но надо использовать это время с умом. Я считаю, что у Пирло в Ювентусе есть будущее, у него есть ум и потенциал работать главным тренером. Ему не совсем повезло с составом, и все это прекрасно понимают