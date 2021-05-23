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Зарема: «Зачем приглашать в „Спартак“ тренера, который занял 15-е место?»

23 мая 2021, 11:52

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, подтвердила, что вышла из совета директоров московского клуба из-за выбора нового главного тренера.

Я вышла из совета директоров клуба, так как не получала ответы на поставленные вопросы. По образованию я — аудитор. Поэтому привыкла задавать конкретные вопросы. Когда не получаю ответы или ответы неубедительны, то вопросов становится ещё больше.

Я терпеть не могу, когда какая-то информация утаивается, намеренно недоговаривается. От спортивного директора клуба я не получила ответы, тогда пусть эксперты ответят на простой вопрос: зачем в юбилейный год приглашать тренера [Руя Виторию], который занял 15-е место с самым богатым клубом Саудовской Аравии. После смены тренера клуб с тем же составом резко поднялся вверх и выиграл Суперкубок.

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112910415
вчера в 09:00
публичные разборки излишни
Знатог
Знатог
23 мая в 21:18
Затем что он подешевше будя. Португальские тренеры и игроки эконом-класса. В спартаке всегда по этому принципу покупают.
sir_Alex
sir_Alex
23 мая в 20:03
Не за чем.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
23 мая в 19:37
Достаточно того, что Руй Витория - европейский тренер, который видит игру несколько иначе, чем наши доморощенные. Более известного тренера не нашли, поэтому остановились на нём. Ничего страшного не произошло, пусть попробует.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
23 мая в 18:56
Спортивному директору нужен тренер наверно, который говорит на португальском языке. Это возможно, что клуб будет работать, искать продолжать на футбольном рынке, где государственный язык португальский. Попов и раньше делал ставку на бразильцев. Это хорошо и плохо.
Хорошо, это цена и качество. Плохо. Ленивы, слабая дисциплина, к концу чемпионата сдуваются и многих тянет домой, солнце, пальмы и песок.
Посмотрим, что будет, но тренер б/у Ромы мог бы наверно наладить игру в защите. То, чего не хватало Спартаку.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
23 мая в 18:55
Всё очень логично со стороны женщины...права она,или нет покажет время.
alexgurzan
alexgurzan ответ желаю чтобы вам (раскрыть)
23 мая в 18:27
.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
23 мая в 18:18
Не очень понятно, если эта дама Лëни против, то почему он за, у них какие-то разнотолки получаются, или Лëня на назначения и трансферы не влияет, только финансы отстегивает и подписывает очередное увольнение... Весьма странное управление в клубе, точнее никакого управления не видно, каждый год по новому тренеру, как можно выстроить систему игры при таких раскладах, ладно бы состав был стабильный лет десять, а то ведь тоже каждый год другой, о каком чемпионстве может идти речь, никакой толковой модели управления клубом нет и близко
cska1948
cska1948 ответ Notorious P.I.G. (раскрыть)
23 мая в 18:13
Согласен, игра за Суперкубок это всего ОДИН матч! Но сколько надо выиграть до этого матчей, чтобы удостоится чести сыграть за Суперкубок?
Верг
Верг
23 мая в 16:54, ред.
Зарема хоть и лишилась места в совете директоров, но фактически командовать полностью командой продолжит и сольет португальца сразу же после первых поражений. @Ну я же тебе говорила, глупый Леня№. Душа ее направлено в сторону гульфика Симоне Индзаги
Шуnя771
Шуnя771
23 мая в 16:48
А ведь дама Востока в чем то права...!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Константин Белых (раскрыть)
23 мая в 16:45
Резонансный циклический ускоритель с неизменной в процессе ускорения длиной равновесной орбиты. Чтобы частицы в процессе ускорения оставались на той же орбите, изменяется как ведущее магнитное поле, так и частота ускоряющего электрического поля. Последнее необходимо, чтобы пучок приходил в ускоряющую секцию всегда в фазе с высокочастотным электрическим полем.

Если вы отвечаете набором случайных фраз не относящимся ни на йоту к ветке - то и вам соответственно такой же ответ....
Константин Белых
Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
23 мая в 16:29
Да не хвались ты чемпионствами своими которым полгроша цена в Европе.. Спартак чемпионил так в ЛЧ хоть что то из себя представлял. И всместо Аршавина Малафеева Горшкова на первых ролях ананюга дедпульщик.. Такие времена..
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
23 мая в 16:24
Федун уже неделю не проходит аудит)))
Обезжиренный
Обезжиренный
23 мая в 16:15
Спутница сошла с орбиты, но не надолго
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ sten312 (раскрыть)
23 мая в 16:01
Уткин умеет сосаться с Геничем 😂😂😂
Байкал-38.
Байкал-38.
23 мая в 15:54
Правильно эскортница, мочи их всех!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 мая в 15:21
Ну так почему по аудиторской привычке изначально не задаться вопросом : "Зачем клубом руководит человек который за 18 лет со вторым бюджетом лишь раз расчемпионился???"
До него клуб чемпионил не переставая....и после будет вновь успешен...
А вообще странно что уважаемая Зарема Салихова ищет ответы на вопросы...там где...директор по связям с общественностью не знает "Палмейрас"......где желая улучшить результаты не улучшают игру а просят "Судить нас как Зенит".......где 42 млн за ненужных Тилей-Кралей отдают с лёгкостью..а 5 млн за Мозеса собираются выплачивать деятилетиями......где приглашают Газизова только ради того чтоб уволить.....где "Тренер это лишь 10% успеха команды"......где за полгода тягой к интригам и дележом успеха был полностью (включая тренера) расформирован чемпионский состав....где кроме Салиховой никто не переживает о новом тренере, ибо знают что вскоре уволят, по традиции....

Последняя надежда была на Салихову....соглашусь с экспертами...её выход из совета директоров - огромный ей плюс и несомненно претензия на более значимую должность...

Коль годами кабинетные галстуконосцы не могут изменить ничего в лучшую сторону доверили бы этой новой. энергичной и вполне успешной девушке рулить ситуацией...как мне кажется на сегодня это наиболее значимая,понимающая чего хочет,не лишённая фарта,знаний и единственная уверенная в своей правоте кандидатура способная сделать команду вновь успешной....

Пока одни на советах директоров кричат "одобрям" чтоб пригласить ...а через месяц "одобрям" чтоб уволить...но по факту от чьих "одобрям" ни горячо ни холодно - эта девушка,аудитор и функционер - открыто высказывает свою точку зрения и готова предложить свой выход из ситуации...\


Как бы там ни было...Удачи и процветания Вам...Зарема Салихова !!!!!!!
Вне зависимости от степени вашей влиятельности в клубе....
Ибо вы хоть что то пытаетесь делать ему во благо.....
протон1
протон1
23 мая в 15:15
какая то капризная баба оказалась она. я говорит терпеть не могу когда мне не отвечают. да кто ты такая?
протон1
протон1 ответ Ravshan878 (раскрыть)
23 мая в 15:12
боже я только что увидел ее голенькие фотки на сайтах. если эта женщина говорит о футболе. то надо в россии футбол прекращать .
Caliostro
Caliostro
23 мая в 15:11
Она права!!!
pomor45
pomor45 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
23 мая в 15:08
Если бы у неё был конец.
протон1
протон1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
23 мая в 15:08
боже какой позор . как так можно еще и о футболе говорит. кого взять кого нет. лучше пусть на шпагате сидит как волочкова
pomor45
pomor45
23 мая в 15:07
Аудитор, хорошо ещё не следователь, те ещё конкретнее.
praporchik zadov
praporchik zadov
23 мая в 15:02
Тенденция крайне отрицательная когда люди люди не имеющие отношение к футболу лезут в него со своими советами....
Х...ли она лезет не в свои дела?
Ravshan878
Ravshan878 ответ протон1 (раскрыть)
23 мая в 14:50
Пардон.Думаю это другая. Более молодая и кажется, очень сексуальная.🤭.))))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ протон1 (раскрыть)
23 мая в 14:46
Это Зарема.
Ravshan878
Ravshan878 ответ sten312 (раскрыть)
23 мая в 14:42
Привет дружище.) Она золотая рыбка🐠.)
протон1
протон1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
23 мая в 14:39
это не анфиса чехова?
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса ответ sten312 (раскрыть)
23 мая в 14:38
Что за срамота? Это футбольный ресурс, попрошу удалить картинку.
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