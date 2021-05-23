Зарема: «Зачем приглашать в „Спартак“ тренера, который занял 15-е место?»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, подтвердила, что вышла из совета директоров московского клуба из-за выбора нового главного тренера.

Я вышла из совета директоров клуба, так как не получала ответы на поставленные вопросы. По образованию я — аудитор. Поэтому привыкла задавать конкретные вопросы. Когда не получаю ответы или ответы неубедительны, то вопросов становится ещё больше.

Я терпеть не могу, когда какая-то информация утаивается, намеренно недоговаривается. От спортивного директора клуба я не получила ответы, тогда пусть эксперты ответят на простой вопрос: зачем в юбилейный год приглашать тренера [Руя Виторию], который занял 15-е место с самым богатым клубом Саудовской Аравии. После смены тренера клуб с тем же составом резко поднялся вверх и выиграл Суперкубок.