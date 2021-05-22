Рахимов ответил на критику защитника «Уфы» Никитина

Бывший главный тренер «Уфы» ответил на критику защитника уфимской команды .

Фраза о несоответствии Премьер-Лиге вырвана из контекста. Могу озвучить, что я говорил, и это слышали многие, зайдя в раздевалку после одного из неудачных матчей. Я сказал следующее: «Мы сегодня выглядели очень плохо, такая игра не соответствует Премьер-Лиге, в этой лиге так не играют. Это говорит о нашей сегодняшней игре, о несоответствии. Но в первую очередь — это моя проблема как тренера. Значит, я не донёс до команды определенные моменты, и я первым должен проанализировать себя, чтобы потом спрашивать с вас».

Я себя не отделял от команды. Я даю установку, говорю, что делать, и если это не выполняется или не получается, то я должен спросить сначала с себя. Поэтому я говорю «мы». Эта фраза вырвана из контекста. То, что она прозвучала именно в таком плане, — это неправильно. Нужно говорить так, как есть. Эту мою фразу слышали многие. То, что сказал господин Никитин, не совсем соответствует действительности. Про то, что не считаю за футболистов, не соответствуем лиге — это его личная интерпретация. Я вам сказал так, как это звучало на самом деле.