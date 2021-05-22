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Рахимов ответил на критику защитника «Уфы» Никитина

22 мая 2021, 17:19

Бывший главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов ответил на критику защитника уфимской команды Алексея Никитина.

Фраза о несоответствии Премьер-Лиге вырвана из контекста. Могу озвучить, что я говорил, и это слышали многие, зайдя в раздевалку после одного из неудачных матчей. Я сказал следующее: «Мы сегодня выглядели очень плохо, такая игра не соответствует Премьер-Лиге, в этой лиге так не играют. Это говорит о нашей сегодняшней игре, о несоответствии. Но в первую очередь — это моя проблема как тренера. Значит, я не донёс до команды определенные моменты, и я первым должен проанализировать себя, чтобы потом спрашивать с вас».

Я себя не отделял от команды. Я даю установку, говорю, что делать, и если это не выполняется или не получается, то я должен спросить сначала с себя. Поэтому я говорю «мы». Эта фраза вырвана из контекста. То, что она прозвучала именно в таком плане, — это неправильно. Нужно говорить так, как есть. Эту мою фразу слышали многие. То, что сказал господин Никитин, не совсем соответствует действительности. Про то, что не считаю за футболистов, не соответствуем лиге — это его личная интерпретация. Я вам сказал так, как это звучало на самом деле.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 15:07
так ведь не только Никитин ...
МапС
МапС
23 мая в 09:03
Господа футболисты, ваше дело телячье - если 79....ся, то стой и не мычи!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
22 мая в 20:22, ред.
У одного госпожа, у другого господин...товарищи закончились
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 мая в 18:03
Журналюги как обычно всё переврали!
berda2003
berda2003
22 мая в 17:58
а я никитину верю - рахит болтун и приспособленец, и как тренер полный 0!
Ironigor
Ironigor
22 мая в 17:55
Это вот "великий" защитник Никитин говорил, видать у "великого" Дзюбпула нахватался , ересь нести ?!!
beefs
beefs
22 мая в 17:51
что то долго тянул с ответом...
Leha-ha50
Leha-ha50
22 мая в 17:32
Ни тот , ни другой в футболе ничего не добились , так что тут полный паритет. И не стоит ни тому , ни другому продолжать эту дискуссию. Да и вообще негоже выносить сор из избы. Да и игрок должен соблюдать общепринятые правила :

а) Тренер всегда прав.
б) Если тренер не прав, смотри пункт "а".
ДСА
ДСА
22 мая в 17:25
Ему конечно виднее, чем нам.
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