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Николаев — о претензиях Слуцкого к судьям: «Должно быть взаимное уважение»

23 мая 2021, 09:43

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал претензии главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого к судьям РПЛ.

Если бы человек раньше обратился со своим посланием, объяснил свою позицию, почему он так общается с судьями и захотел найти компромисс, можно было бы провести диалог. Сейчас никакой войны нет. Есть определенные высказывания тренера. Это его право так говорить. Я бы так никогда не сказал. Я бы прыгал до потолка, если какой-то тренер лишится работы? Конечно, нет. Даже в голову такое не придет.

Я за то, чтобы люди друг друга уважали. Мне чуждо выражение, что мы все в жизни обслуживаем друг друга. Не могу согласиться с этой позицией. Все служат футболу. Любая профессия очень важна и уважаема. Тут не говорится о завышенной самооценке. Судей не нужно любить, как и тренеров. Никто не заставляет любить Мешкова или, например, Тедеско и Слуцкого. Просто должно быть взаимное уважение.

Выходя на поле, нужно забывать об обидах и моментах из предыдущих матчей. Тем более нельзя допускать выражений, говоря о человеке, что он радуется потере работы другого человека.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 мая в 21:26
так ведь взаимное же !
mor57
mor57
24 мая в 05:08
гамбургер прав...
половина судеек не профи,а вторая только о чемоданчиках и мечтает....
что не тур ,то судейские скандалы...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
23 мая в 19:48
Наш, российский, тренер - человек особенный. Он разбирается во всём: в политике, кухне, может порассуждать на тему "Есть ли жизнь на Марсе" и сколько наворотил бывший Президент России г-н Медведев за четыре года своего правления. Тренеру подвластно всё, он образованный (имеет лицензию ПРО), как правило - женатый и имеющий детей, а если разведён, то исправно платит алименты. Иногда, правда, импульсивный и нервный, но это издержки профессии, за которые его надо простить. И почему мы тогда не должны тренеру верить его оценке работы арбитров ? ...
Союзник противников
Союзник противников
23 мая в 12:11
Он вас долго уважал
(ну как зайчонок пуму),
поцелуи посылал,
а потом раздумал...
rubinovyi2
rubinovyi2
23 мая в 11:44, ред.
Красивые слова,но не более...
Сп62
Сп62
23 мая в 11:04
Работа судьи неразрывно связана с понятием справедливость. Если судья не соответствует этому понятию и его отстраняют от работы, естественно, что это вызывает удовлетворение и не только у тренеров. К работе тренера требования совершенно другие и уважать ему неквалифицированного арбитра совсем необязательно. Николаев, как всегда, выступает в роли примирителя, а не радетиля истины.
SHMEL258
SHMEL258
23 мая в 10:36
Я на стороне Слуцкого. Судья в жизни может как угодно относиться к ЛВС и другим тренерам, но на поле должен был пожать руку .
МапС
МапС
23 мая в 10:20
Я намёк понял, что должно быть взаимовыгодное сотрудничество.
Caniggia
Caniggia
23 мая в 10:04
Правильно, должно быть уважение! Ну нельзя же было Лёне так прям матом "корреляциями" на судей писать!
mihaluch
mihaluch
23 мая в 09:54
Что делать если некоторые судьи любят деньги больше чем справедливость.
Василий 50
Василий 50
23 мая в 09:52
У Слуцкого больное самолюбие
cska1948
cska1948
23 мая в 09:52
"...Я бы прыгал до потолка, если какой-то тренер лишится работы? Конечно, нет. Даже в голову такое не придет..."
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Это говорит Николаев судья. Но если бы Николаев был тренером и его команда из-за очевидных ляпов того или иного арбитра лишалась очков, то до потолка он может быть и не прыгал, в связи с отстранением от работы ТАКОГО арбитра, но душевное удовлетворение получил бы ТОЧНО!
ermak6848
ermak6848
23 мая в 09:52
Справедливое рассуждения от Лёни нашего в адрес арбитров...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 мая в 09:45
Слуц давно на них зуб точит...
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