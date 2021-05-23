Николаев — о претензиях Слуцкого к судьям: «Должно быть взаимное уважение»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал претензии главного тренера «Рубина» к судьям РПЛ .

Если бы человек раньше обратился со своим посланием, объяснил свою позицию, почему он так общается с судьями и захотел найти компромисс, можно было бы провести диалог. Сейчас никакой войны нет. Есть определенные высказывания тренера. Это его право так говорить. Я бы так никогда не сказал. Я бы прыгал до потолка, если какой-то тренер лишится работы? Конечно, нет. Даже в голову такое не придет.

Я за то, чтобы люди друг друга уважали. Мне чуждо выражение, что мы все в жизни обслуживаем друг друга. Не могу согласиться с этой позицией. Все служат футболу. Любая профессия очень важна и уважаема. Тут не говорится о завышенной самооценке. Судей не нужно любить, как и тренеров. Никто не заставляет любить Мешкова или, например, Тедеско и Слуцкого. Просто должно быть взаимное уважение.

Выходя на поле, нужно забывать об обидах и моментах из предыдущих матчей. Тем более нельзя допускать выражений, говоря о человеке, что он радуется потере работы другого человека.