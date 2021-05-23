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Дм. Черышев: «Конфликты Месси и Кумана привели „Барсу“ к третьему месту»

23 мая 2021, 09:30

Российский тренер Дмитрий Черышев поделился мнением о чемпионстве «Атлетико».

Это не то чтобы переворот, но показатель того, что появляются команды, которые составят конкуренцию «Реалу» и «Барселоне». Каталонцы в этом году сыграли не очень ровно, плюс эти конфликтные ситуации, которые происходили на протяжении всего времени между Месси и Куманом, привели к тому, что команда заняла 3-е место. А «Атлетико» получил себе в ряды шикарного нападающего, он перестроился, стал играть в агрессивный футбол, ему в этом помогали партнеры. При меньших потерях на футбольных полях они сыграли в этом чемпионате ровно и победили.

Нельзя сказать, что «Атлетико» сдаст свои позиции. Команда очень сильная и хорошо укомплектованная. Там шикарные футболисты. Конечно, «Реал» и «Барселона» составят конкуренцию, но «Атлетико» не будет опускать руки и приложит максимум усилий, чтобы подтвердить свое значение.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 08:55
команда старая, бардак в руководстве ...
Жасур Баратов
Жасур Баратов
23 мая в 14:16
Откуда он знает что у них конфликт!?
Beka_byaka
Beka_byaka
23 мая в 11:58
Не знаю Черешева старшего, не наблюдал за его игрой. Но меня поражает такие комментарии. Все что он сказал очевидно как прозрачность воды, и знают об этом каждый. Вот только откуда он знает о конфликте Месси с Куманом. Где и в каком матче это проявилось?? Какая пресса написала про это с доказательствами? Ни одного факта, а сказать могут. Неуж пришли времена, когда упомянуть в своих высказываниях Месси или Роналду означает что человек напомнил о себе??
Elliada
Elliada
23 мая в 11:20
Если у них такой серьезный конфликт, одному стоит уйти
galem72
galem72
23 мая в 11:12
Лучше бы прокомментировал бесполезность своего сынка в Валенсии.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 мая в 10:32
Честно говоря черышей старший не менее отвратительный тип хотя сын вроде нормальный.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 мая в 10:29
Карлика давно пора гнать поганной метлой из Барсы.
Ironigor
Ironigor
23 мая в 10:28
Это всё из-за засилия Инопланетного разума !!!)))
ЮЗИК
ЮЗИК
23 мая в 10:02
Где Месси там постоянно конфликты
Остапчук 67
Остапчук 67
23 мая в 09:59
В этом виноват не Куман
Против ЦСКА
Против ЦСКА
23 мая в 09:49
Ехал бы Месси разваливать МС или ПСЖ
beefs
beefs
23 мая в 09:35
Если нет в коллективе сплоченности не жди хороших результатов...
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