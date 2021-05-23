Дм. Черышев: «Конфликты Месси и Кумана привели „Барсу“ к третьему месту»

Российский тренер поделился мнением о чемпионстве «Атлетико».

Это не то чтобы переворот, но показатель того, что появляются команды, которые составят конкуренцию «Реалу» и «Барселоне». Каталонцы в этом году сыграли не очень ровно, плюс эти конфликтные ситуации, которые происходили на протяжении всего времени между Месси и Куманом, привели к тому, что команда заняла 3-е место. А «Атлетико» получил себе в ряды шикарного нападающего, он перестроился, стал играть в агрессивный футбол, ему в этом помогали партнеры. При меньших потерях на футбольных полях они сыграли в этом чемпионате ровно и победили.

Нельзя сказать, что «Атлетико» сдаст свои позиции. Команда очень сильная и хорошо укомплектованная. Там шикарные футболисты. Конечно, «Реал» и «Барселона» составят конкуренцию, но «Атлетико» не будет опускать руки и приложит максимум усилий, чтобы подтвердить свое значение.