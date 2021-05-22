Черчесов — об ангине Захаряна: «Будем надеяться, что быстро выздоровеет»

Главный тренер сборной России высказался о болезни полузащитника «Динамо» , который заразился бактериальной ангиной и не отправился с национальной командой на сбор в Австрию.

Захарян приболел. Посмотрим, сколько продлится. Нюансы всегда бывают. Будем надеяться, что быстро выздоровеет. Посмотрим. Постараемся выполнить запланированную работу, будем готовиться. Не было желания переносить сбор. Мы знаем, что нам это даёт: высота 1000 метров, хорошее питание, поля в идеальном состоянии, чуть вдали от родных близких. Бывает полезно. Завтра две тренировки. Посмотрим по состоянию игроков, оценим сегодняшнюю, доктора выдадут заключения. От этого будем исходить.

Меня здесь любят? Ну да. Наворотили мы тут дел.