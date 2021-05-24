Салихова: «В приоритете у меня было уговорить Тедеско остаться»

Вышедшая из совета директоров «Спартака» Зарема Салихова заявила, что у нее в приоритете было уговорить Доменико Тедеско остаться на посту главного тренера красно-белых.
Мне нужна была полная исчерпывающая информация о всех положительных и отрицательных качествах кандидатов (если я ее не получаю, то начинаю искать сама), а также я хотела предметного обсуждения: как будет играть команда, каких игроков видит тренер в составе, сколько игроков нужно приобрести конкретно под этого тренера. Я бы задавала эти вопросы каждому кандидату, чтобы не получилось, что нужно распродать полкоманды и приобрести несколько дорогостоящих игроков, как обычно это бывает в клубах, где отсутствуют стратегия и системность. Думаю, что никому бы не хотелось, чтобы все, что строил Доменико Тедеско, рухнуло в одночасье. Времени до начала игр катастрофически мало, экспериментировать со схемами и искать варианты просто некогда. Для меня в приоритете было уговорить Доменико остаться, предложив ему новый контракт.Спортивный директор для себя давно определился с тренером. Так почему же акционерам не был предоставлен хотя бы тренерский анализ команды? Ведь только мы (акционеры) рискуем материально!
Звать нового тренера в юбилейный сезон...который первый год будет просто изучать, что за спорт здесь футболом зовётся - не лучшая идея....
Иногда перемены - не есть хорошо...
Всегда считал, если бы а постчемпионский период потратили десятки миллионов не на Тилей-Кралей-Понс а на то чтоб сохранить Фернандо,Квинси,Зе и пр.. - то и не переставали бы быть сильной командой...и не было бы никаких 7-ых итоговых мест....
Не верится что цифра отложенная на привоз нового тренера со всеми бонусами превышает цифру за которую мистер Тедеско готов отложить все свои неотложные дела в Германии.....
Что будет при Руе - не знает никто....
А то что при Тодеско Спартак временами был реально фееричен и куражист - знают все..
В очередной раз соглашусь с Салиховой....
Если в 17-ти годах из 18-ти эксперименты не работают - то в топку все эти эксперименты....надо сохранять то лучшее что уже есть......
Звать нового тренера в юбилейный сезон...который первый год будет просто изучать, что за спорт здесь футболом зовётся - не лучшая идея....
Иногда перемены - не есть хорошо...
Всегда считал, если бы а постчемпионский период потратили десятки миллионов не на Тилей-Кралей-Понс а на то чтоб сохранить Фернандо,Квинси,Зе и пр.. - то и не переставали бы быть сильной командой...и не было бы никаких 7-ых итоговых мест....
Не верится что цифра отложенная на привоз нового тренера со всеми бонусами превышает цифру за которую мистер Тедеско готов отложить все свои неотложные дела в Германии.....
Что будет при Руе - не знает никто....
А то что при Тодеско Спартак временами был реально фееричен и куражист - знают все..
В очередной раз соглашусь с Салиховой....
Если в 17-ти годах из 18-ти эксперименты не работают - то в топку все эти эксперименты....надо сохранять то лучшее что уже есть......
_____________________________
Ну так и Руй Витория не пассажир с бугра.
Вполне себе опытный тренер, добивавшийся успехов во всех клубах, где работал. Особенно в первые сезоны. В том числе, активно работал с молодёжью и не требовал массового усиления состава.
Это вполне вяжется с той ситуацией, которая сейчас в Спартаке. Есть костяк команды, есть лидеры - но нужно точечное усиление на проблемные позиции (ПЗ и ОПЗ). И чем скорее тренер приступит к работе, тем быстрее начнёт работать над ошибками и выстраивать игру. Но в Спартаке почему-то тянут кота за хвост...
_____________________________
Ну так и Руй Витория не пассажир с бугра.
Вполне себе опытный тренер, добивавшийся успехов во всех клубах, где работал. Особенно в первые сезоны. В том числе, активно работал с молодёжью и не требовал массового усиления состава.
Это вполне вяжется с той ситуацией, которая сейчас в Спартаке. Есть костяк команды, есть лидеры - но нужно точечное усиление на проблемные позиции (ПЗ и ОПЗ). И чем скорее тренер приступит к работе, тем быстрее начнёт работать над ошибками и выстраивать игру. Но в Спартаке почему-то тянут кота за хвост...