Мальдини подтвердил, что Доннарумма покинет «Милан»

Технический директор «Милана» объявил об уходе голкипера на правах свободного агента.

Я думаю, мы должны поблагодарить всех игроков, которые внесли свой вклад в этот невероятный сезон. Джиджио был лидером и часто капитаном. Иногда люди не понимают, что значит быть профессионалом, это значит, что нужно быть готовым сменить клуб.

Мы должны уважать тех, кто так много дал «Милану», и помнить, что Доннарумма уважал нас. Иногда бывает, что нужно идти разными путями. Я могу только пожелать ему всего наилучшего.