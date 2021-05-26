Мальдини подтвердил, что Доннарумма покинет «Милан»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини объявил об уходе голкипера Джанлуиджи Доннаруммы на правах свободного агента.
Я думаю, мы должны поблагодарить всех игроков, которые внесли свой вклад в этот невероятный сезон. Джиджио был лидером и часто капитаном. Иногда люди не понимают, что значит быть профессионалом, это значит, что нужно быть готовым сменить клуб.
Мы должны уважать тех, кто так много дал «Милану», и помнить, что Доннарумма уважал нас. Иногда бывает, что нужно идти разными путями. Я могу только пожелать ему всего наилучшего.
Напомним, что Доннарумма выступал за «Милан» с 2015 года. На Джанлуиджи претендуют «Ювентус» и «Барселона». Новым основным голкипером «Милана», скорее всего, станет Мик Меньян из «Лилля».
Желаю райоле чтобы у него остался только 1 клиент - Лингард
Желаю райоле чтобы у него остался только 1 клиент - Лингард