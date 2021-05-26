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Мальдини подтвердил, что Доннарумма покинет «Милан»

26 мая 2021, 20:01

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини объявил об уходе голкипера Джанлуиджи Доннаруммы на правах свободного агента.

Я думаю, мы должны поблагодарить всех игроков, которые внесли свой вклад в этот невероятный сезон. Джиджио был лидером и часто капитаном. Иногда люди не понимают, что значит быть профессионалом, это значит, что нужно быть готовым сменить клуб.

Мы должны уважать тех, кто так много дал «Милану», и помнить, что Доннарумма уважал нас. Иногда бывает, что нужно идти разными путями. Я могу только пожелать ему всего наилучшего.

Напомним, что Доннарумма выступал за «Милан» с 2015 года. На Джанлуиджи претендуют «Ювентус» и «Барселона». Новым основным голкипером «Милана», скорее всего, станет Мик Меньян из «Лилля».

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milanetto10
milanetto10
вчера в 09:56
Ювентус его не потянет
sv_1969
sv_1969 ответ juvenale (раскрыть)
26 мая в 23:35
К вам придет))
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
26 мая в 22:22
жаль, Милану он нужен
barcamilan
barcamilan
26 мая в 22:19
это к лучшему
Брулин
Брулин
26 мая в 21:45
Очень надеюсь, что эта дрянь без клуба посидит годик. Воспитанник млин. И сменит агента. И Погба сменит, и Холланд.
Желаю райоле чтобы у него остался только 1 клиент - Лингард
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
26 мая в 21:44
Ошибка Милана
Ozabot
Ozabot
26 мая в 21:05
Пусть уходит. Жаль, что бесплатно, но оно и к лучшему. Не по карману его аппетиты. Можно троих-четверых неплохих игроков содержать на такую сумму.
Sexual Harassment
Sexual Harassment
26 мая в 21:04
С таким жуком в агентах пусть мимо идет
juvenale
juvenale
26 мая в 20:14
c 13 лет у них,с 16 в основе и так кинуть родной клуб...Долларума одним словом
beefs
beefs
26 мая в 20:14
это нормальное трансферное решение...
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