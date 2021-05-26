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«Атлетико» хочет подписать Дибалу. «Ювентус» предлагает обмен на Корреа

26 мая 2021, 14:40

«Атлетико» работает над трансфером нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, сообщает Cadena SER.

По информации источника, «Юве» не против отпустить 27-летнего аргентинца, так как не хочет платить ему зарплату в 7 млн евро в год.

Также руководство туринского клуба предлагает «Атлетико» обмен Дибалы на хавбека Анхеля Корреа, однако против такого варианта выступает главный тренер мадридцев Диего Симеоне.

Также доступен вариант обмена Дибалы на Альваро Морату. Испанский игрок выступает за «Ювентус» на правах аренды, и с большой долей вероятности останется на следующий сезон. Но «Атлетико» не хочет смешивать две эти сделки.

Мадридский клуб хочет получить в обмен на Морату Родриго Бентанкура, но этот вариант не устраивает уже «Ювентус».

Недавно Дибала намекнул, что не собирается покидать «Ювентус».

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Все комментарии
juvenale
juvenale
26 мая в 18:56
утка конечно дичайшая))я бы понял, если бы условный феликс
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 мая в 15:22
Пауло в Атлетико смотрелся бы супер.
Ironigor
Ironigor
26 мая в 15:19
Напёрсточники отдыхают , тут игра дурилка !!! Шлак впаривают друг другу и ещё навариться при этом хотят !!! Очень хочется узнать чем всё закончится , кто кого ??!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
26 мая в 15:15
Морату можно на стойку от ворот поменять, эффективность примерно такая же. И вкопать ее в оффсайде еще, конечно же.
Ozabot
Ozabot
26 мая в 15:14
Капец оба клуба переженились )) Без поллитра не разберешь
Colchoneros
Colchoneros
26 мая в 14:50
Меняем! Согласен!
hаrut
hаrut
26 мая в 14:44
Посмотрим на чем договорятся
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