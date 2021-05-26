«Атлетико» хочет подписать Дибалу. «Ювентус» предлагает обмен на Корреа

«Атлетико» работает над трансфером нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, сообщает Cadena SER.
По информации источника, «Юве» не против отпустить 27-летнего аргентинца, так как не хочет платить ему зарплату в 7 млн евро в год.
Также руководство туринского клуба предлагает «Атлетико» обмен Дибалы на хавбека Анхеля Корреа, однако против такого варианта выступает главный тренер мадридцев Диего Симеоне.
Также доступен вариант обмена Дибалы на Альваро Морату. Испанский игрок выступает за «Ювентус» на правах аренды, и с большой долей вероятности останется на следующий сезон. Но «Атлетико» не хочет смешивать две эти сделки.
Мадридский клуб хочет получить в обмен на Морату Родриго Бентанкура, но этот вариант не устраивает уже «Ювентус».
Недавно Дибала намекнул, что не собирается покидать «Ювентус».