«Атлетико» хочет подписать Дибалу. «Ювентус» предлагает обмен на Корреа

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26 мая 2021, 14:40

«Атлетико» работает над трансфером нападающего «Ювентуса» , сообщает Cadena SER.

По информации источника, «Юве» не против отпустить 27-летнего аргентинца, так как не хочет платить ему зарплату в 7 млн евро в год.

Также руководство туринского клуба предлагает «Атлетико» обмен Дибалы на хавбека , однако против такого варианта выступает главный тренер мадридцев Диего Симеоне.

Также доступен вариант обмена Дибалы на Альваро Морату. Испанский игрок выступает за «Ювентус» на правах аренды, и с большой долей вероятности останется на следующий сезон. Но «Атлетико» не хочет смешивать две эти сделки.

Мадридский клуб хочет получить в обмен на Морату Родриго Бентанкура, но этот вариант не устраивает уже «Ювентус».

Недавно Дибала намекнул, что не собирается покидать «Ювентус».