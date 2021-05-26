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«Бавария» не собирается отдавать Нюбеля в аренду

26 мая 2021, 12:39

«Бавария» не позволит второму голкиперу команды Александеру Нюбелю покинуть клуб на правах аренды в следующем сезоне, сообщает FCBInside.

Нюбель, который присоединился к «Баварии» на правах свободного агента прошлым летом, сыграл за клуб всего четыре раза.

Сообщается, что Александер недоволен своим положением, и несколько французских клубов, включая «Марсель», «Монако» и «Лилль», заинтересованы в трансфере.

В свою очередь «Бавария» хочет подписать хорошего защитника для Мануэля Нойера и не заинтересована в приобретении еще одного вратаря.

Ранее сообщалось, что Нюбель обсудит с Юлианом Нагельсманном своё будущее в «Баварии».

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ДСА
ДСА
26 мая в 12:50
Уже пожалел, что в Баварию перешел.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 мая в 12:40
Ещё самим пригодится!
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