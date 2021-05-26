Доннарумма, Агуэро и Депай с новым тренером. «Барселона» собралась обновить половину команды

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сегодня, 18:30

Ждут звёздных новичков, но есть парочка подвохов.

Команду набирают без денег и главного тренера

От идеи с возвращением в «Барселону» Артеты за версту несет личными вкусами Гвардиолы. Лапорта не был другом испанского тренера, но вот Микель – близкий человек для Хосепа, и если в Каталонии ищут наставника для новой команды, то чемпион Англии порекомендует бывшего помощника.

Странная ставка, ведь у тренера Артеты философия отличается от игры. «Арсенал» должен был выйти в финал Лиги Европы и сегодня сыграть с «Манчестер Юнайтед». А на практике вылетели от седьмой команды Ла Лиги. Артета, как и Хави – опасные кандидаты. Второй не имеет опыта, а вот против Кумана говорит его умение накликать беду.

Есть невезучие наставники, и Рональд скорее в их числе, как знаем по предыдущим проектам. Минимум двоих потенциальных летних новичков можно заманить именно за счет Кумана, но говорят, что накануне на личной встрече Лапорта дал понять – ищет тренера. Логично, особенно на фоне слухов о дисквалификации УЕФА .

Чеферин держит козырь в рукаве, может выгнать «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из еврокубков. Чтобы в клуб пошли игроки, нужен именитый наставник, вроде Флика. Но его уже упустили, Ханси возглавит сборную Германии – подтвердили официально. Не захотел связывать, хотя речь о самом доходном клубе мира – даже в сезоне 2019/20-м получили 715 млн евро.

Месси теперь входит в трансферный совет клуба

Информация, что с Лионелем обсуждают потенциальных новичков, полностью совпадает с требованиями, которые приписывали Месси ранее. Игроков он, конечно, сам не выбирает, но одобряет совершенно точно. Семья хочет в Париж – информация от каталонских журналистов, но аргентинец склоняется к решению остаться.

Хотя не огласил о нем на днях, как предполагали. Все взяли паузу, все торгуются. Для Месси попытка выиграть Лигу чемпионов с обновленной «Барселоной», скорее всего, закончится неудачно. Зато Лионель сразу улетит на другой континент завершать карьеру, не будет выступать за другие клубы из Европы, как сделали Хави и Иньеста.

История Суареса точно не повторится, причем Луис, с которым капитан на днях обедал, поделился советом – уругваец предложил Лионелю остаться. Но тогда нужны перестановки. По новому контракту Месси сможет получать столько же – 126 млн евро в год до уплаты налогов, лишь если Лапорта вложит одолженные у американцев средства.

А это большой риск получить после нынешнего кризиса на миллиард евро новый через пару лет, но уже с плохой кредитной историей. Особенно если придется выкручиваться без еврокубков. Срочно нужны новички, а без денег это могут быть только свободные агенты.

«Барселона» планирует укомплектовать оборону

Так совпало, что сразу пять интересных игроков становятся свободными агентами. И вся пятерка была в центре внимания каталонских скаутов. К Доннарумме присматривались, ведь общаются с Райолой по Холанду. У Джиджи есть простой вариант – «Ювентус». Но поскольку тер Штеген до травмы выкинул парочку фокусов и хочет много денег, то итальянец на радаре у Лапорты.

«Барселоне» пригодится смена концепции в защите, Доннарумма получит приглашение. Примет или нет – не знаем, а Эрик Гарсия загодя предупредил «Манчестер Сити», что хочет домой. Центральный защитник, у которого нет шансов на основу команды Стоунза и Диаша, воспитывался в «Барселоне». Для клуба такое возвращения – норма. Пике вернули как раз из Манчестера, но красной его части.

Эрик – необстрелянный защитник, но в заявке на Евро-2020. О нем хорошего мнения Гвардиола, поэтому многострадальная защита «Барселоны» не откажется от такого подарка судьбы. Трансферная стоимость игрока, имей контракт до 2024, составляла бы миллионов 40, а достанется дешевле.

Агуэро в пути, Вейналдум – торгуется, а Депай ждёт

Мемфис хотел в «Барселону» год назад, но у каталонцев не хватило денег. Сейчас возьмут кредит, могут отдать Гризманна. На расставании с Антуаном после Евро-2020 проще всего заработать. Тогда понадобиться человек в атаку, вроде голландца. Или сразу двое.

Луис Суарес показал, что опытный ветеран может сотворить в Ла Лиге, а теперь в Испанию возвращается Агуэро. Посмотрим, как сыграют между собой друзья, ведь Месси прекрасно общается с Серхио. В сборной у них не было связки мечты, но аргентинец из «Манчестер Сити» насиделся на скамейке и нагулял голевой аппетит.

Гвардиола всплакнул, когда прощались с ветераном, но это правильное решение и для команды, и для игрока. Агуэро нужна перезагрузка, в АПЛ недавно хватало промахов и непростых отрезков. Получив Доннарумму, Гарсию, Агуэро и Депая, можно обновить команду, если добавить помощника для Де Йонга и Бускетса в центре поля.

И вновь «Барселоне» повезло. Вейналдуму 30 лет, а боссы «Ливерпуля» выдумали принцип, не выдают длительные контракты ветеранам. Милнер соглашался на обычные условия для «стариков», голландец попросил больше денег. И получит их в Барселоне.

Лапорте нельзя повторять ошибок Бартомеу

Понятно, что там уже не миллиардные долги, а чуть меньше. Но достаточно взять кредит на 500 млн евро – получите рекордную сумму, которую ни один другой клуб на себя не повесит. «Барселона» мыслит наполеоновскими категориями, иначе отпустили бы Месси первым делом, заработав деньги, а уже затем выстраивали новый состав со свежим тренером.

Не забывайте, что одна из причин финансового краха «Барселоны» — рекордные суммы, которые Бартомеу тратил на оклады игроков. Лапорте надо быть умнее, и главные переговоры у него уже в разгаре, ведь торгуется с Месси. По приглашению Агуэро будет видно окончательное решение Лионеля – вряд ли он задумал уход, если параллельно в Барселону перебирается его друг.

Именно Неймара и Суареса ведь не хватало в последнее время на поле и за его пределами. Будь у «Барселоны» прямо сейчас крутой наставник в идеальной форме, сбор свободных агентов можно было назвать полноценной перестройкой. Но Вейналдума, Гарсию, Агуэро, Депая и Доннарумму еще надо внедрить в тактику и состав. А Джанлуиджи еще и перехватить.

Райола легко может обернуть интерес «Барселоны» в повышение личной ставки «Ювентуса». Пошла большая игра, и в ней ключ в выборе человека, которого тоже можно взять свободным агентом – тренера. На горизонте Артета, но это спорный кандидат. Похоже, других нет, ведь надо будет сколотить солидную команду из молодежи, ветеранов и свободных агентов.

Учитывая явные угрозы Чеферина, а также закулисную войну УЕФА и ФИФА – узнали, что Инфантино давно знал о создании Суперлиги и молчал, ведь мечтает зарабатывать на похожем турнире, как бы «Барселона» не схлопотала бан на год или два. В таком случае заманить игроков станет сложнее, а Гризманн и компания попросятся на выход.

Конечно, если взять вольную пятерку и завербовать Де Лигта со скидкой, пригласив Тен Хаага – будет толк. Но для такого нужен грамотный менеджмент, а его давно нет. Пожалуй, не было и во времена Гвардиолы. Не случайно ведь Хосеп всегда категорично отвечает на вопросы о возвращении – в Манчестере лучше, хочет остаться подольше. И это говорит фанат «Барселоны».