Три клуба Английской Премьер-Лиги претендуют на подписание Азара

Нападающий Эден Азар может покинуть «Реал» этим летом.
Как сообщается, мадридский клуб готов продать бельгийца за 50 млн евро. Одним из главных претендентов на трансфер Азара является «Челси», за который он выступал с 2012 по 2019 год. Однако есть ещё два клуба Английской Премьер-Лиги, которые заинтересованы в подписании Эдена.
«Манчестер Юнайтед» намерен усилить позицию флангового полузащитника, а бельгиец находится в шорт-листе «красных дьяволов». Последним претендентом на Азара является «Тоттенхэм». «Шпоры» могут подписать Эдена, если Гарет Бэйл покинет команду. Кроме того, «Тоттенхэм» планирует заплатить за трансфер Азара частью суммы, которая будет выручена с продажи Харри Кейна, который намерен перейти в «Манчестер Сити».