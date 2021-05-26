Три клуба Английской Премьер-Лиги претендуют на подписание Азара

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26 мая 2021, 19:05

Нападающий может покинуть «Реал» этим летом.

Как сообщается, мадридский клуб готов продать бельгийца за 50 млн евро. Одним из главных претендентов на трансфер Азара является «Челси», за который он выступал с 2012 по 2019 год. Однако есть ещё два клуба Английской Премьер-Лиги, которые заинтересованы в подписании Эдена.

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить позицию флангового полузащитника, а бельгиец находится в шорт-листе «красных дьяволов». Последним претендентом на Азара является «Тоттенхэм». «Шпоры» могут подписать Эдена, если покинет команду. Кроме того, «Тоттенхэм» планирует заплатить за трансфер Азара частью суммы, которая будет выручена с продажи , который намерен перейти в «Манчестер Сити».