ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2020/2021

Три клуба Английской Премьер-Лиги претендуют на подписание Азара

26 мая 2021, 19:05

Нападающий Эден Азар может покинуть «Реал» этим летом.

Как сообщается, мадридский клуб готов продать бельгийца за 50 млн евро. Одним из главных претендентов на трансфер Азара является «Челси», за который он выступал с 2012 по 2019 год. Однако есть ещё два клуба Английской Премьер-Лиги, которые заинтересованы в подписании Эдена.

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить позицию флангового полузащитника, а бельгиец находится в шорт-листе «красных дьяволов». Последним претендентом на Азара является «Тоттенхэм». «Шпоры» могут подписать Эдена, если Гарет Бэйл покинет команду. Кроме того, «Тоттенхэм» планирует заплатить за трансфер Азара частью суммы, которая будет выручена с продажи Харри Кейна, который намерен перейти в «Манчестер Сити».

Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет обменять Де Хеа на Облака
Сегодня, 04:54 Комментарии5
СлухиПСЖ и «Атлетико» сразятся за подписание Фабиана Руиса
Сегодня, 00:42 Комментарии3
СлухиКамавинга сообщил руководству «Ренна», что не будет продлевать контракт
Вчера, 23:38 Комментарии2
СлухиИкарди принял решение покинуть ПСЖ
Вчера, 23:19 Комментарии3
Жуниньо: «Депай — не Месси или Роналду, чтобы клуб вращался вокруг него»
Вчера, 22:45 Комментарии4
СлухиЛукаку может вернуться в «Челси». Абрамович лично заинтересован в трансфере
Вчера, 22:29 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
26 мая в 19:23
если на евро азар выстрелит, то может и продадут его за хорошие деньги. голы в ворота России не в счет)))
dimagas2
dimagas2
26 мая в 19:14
Ну такое, после 2-х сезонов в мадридских больничках не знаю будут ли рисковать.
ДСА
ДСА
26 мая в 19:09
Сеалекс ему не поможет.
ЮЗИК
ЮЗИК
26 мая в 19:08
Азар совсем потерялся в Реале
Mikki
Mikki
26 мая в 19:08
Баловства ради добавили лайки к ставкам.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100