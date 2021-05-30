ЦСКА анонсировал трансфер Антона Заболотного

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вчера, 18:26

ЦСКА завтра должен объявить о переходе форварда «Сочи» . Об этом намекнула пресс-служба москвичей.

В твиттере клуба появилась фотография с тренировки сборной России, где вместе с Заболотным запечатлены футболисты армейцев Марио Фернандес, Игорь Дивеев и Максим Мухин.

Как думаете, сколько игроков ЦСКА на фото? Правильный ответ — завтра утром.