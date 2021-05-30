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ЦСКА анонсировал трансфер Антона Заболотного

вчера, 18:26

ЦСКА завтра должен объявить о переходе форварда «Сочи» Антона Заболотного. Об этом намекнула пресс-служба москвичей.

В твиттере клуба появилась фотография с тренировки сборной России, где вместе с Заболотным запечатлены футболисты армейцев Марио Фернандес, Игорь Дивеев и Максим Мухин.

Как думаете, сколько игроков ЦСКА на фото? Правильный ответ — завтра утром.

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Все комментарии
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 00:45
Надеюсь ошибиться, но мля...
Zimka
Zimka
вчера в 23:23
Посмотрим конечно, но не верится в успех.
морозз
морозз
вчера в 22:40
Все Кони гнобили и тащились над Заболотным, особенно когда он сбивал манекены как кегли своей головой и вдруг все Кони полюбили его всем сердцем? Хотя с другой стороны теперь мы все посмеёмся, но уже без Коней!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 22:29
Всё, что раньше говорили болельщики армейцев про Заболотного... это чистая правда... он отличный игрок с хорошим дриблингом и видением поля и да чуть не забыл он лучше Дзюбы с Соболевым вместе взятых!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:07
Не знаю, что получится из этого трансфера, лично у меня надежд на него мало.
Tostao
Tostao
вчера в 21:45, ред.
Грозный форвард Заболотный,
В ЦСКА свалил охотно.
Был и в "Тосно" и в "Зените",
Даже в "Сочи", извините...
Нет преград в игре Антону,
Кроме лишь сего препону:
Тормознуть сей феномен,
Может только манекен.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Василий Корнечук (раскрыть)
вчера в 21:16
У ЦСКА никогда не было много денег, а утверждать обратное могли только фантазеры из стана КБ.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:35
Посмотрим , что Антоха покажет у нас.
Истина за мной
Истина за мной ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:19
Только Федя в последних матчах сыграл оч хорошо и на подьеме...а то что в сборной тренер 8 так он не виноват...либо какой еще норм тренер возьмет трех столбов в нападение))ржу...
alexgurzan
alexgurzan ответ 3_DEIVID (раскрыть)
вчера в 20:02
.
3_DEIVID
3_DEIVID
вчера в 19:59
Я есть Грут.
Terek-Anji
Terek-Anji
вчера в 19:58
Ну все, теперь можно смело брать ЛЧ🤣
BDA8181
BDA8181
вчера в 19:53
Вот и досмеялись болелы армейцев по поводу усиления для Зенита)))Сами такой же дорогой пошли)))Удачи Антону )))
drug01
drug01
вчера в 19:49
Надо смотреть каков будет результат
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 19:46
Писали в комментариях, что у ЦСКА много денег. Значит хватит на трансферы. Где трансферы? После чемпионата будут?
номер 12
номер 12
вчера в 19:44, ред.
ЦСКА заренее подготовился и подписал будущего лучшего бомбардира чемпионата Европы
Red blu
Red blu
вчера в 19:33
Значит завтра утром Заболотный опять армеец.
alexgurzan
alexgurzan ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:33
.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 19:28
Возможно ты и прав. Но бывший золотой фонд Краснодара по кличке Федя -татуаж , даже в сборную поленьев не попал. Дзюба попал, Заболотный попал, а Федя еще хуже?
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:26
Ждем завтра официального заявления от ПФК ЦСКА!!!
Аксинья
Аксинья
вчера в 19:25
Саженец вернулся в родные пенаты уже зрелым поленом ))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:25
Сходу можно сказать, что примерно на уровне Рондона и чуть получше Гайча. Сильно состав не ослаб.
Рязань 062
Рязань 062 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
вчера в 19:24
спроси у дзюбы, он тебе популярно все объяснит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 19:23
Он пришел бесплатно как свободный агент. А играть будет за солдатское довольствие в роте охраны
ДСА
ДСА
вчера в 19:17
Вот в него все свободные деньги и ввалили.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:00
Ждём много голов. Особенно в свои ворота... )))
112910415
112910415
вчера в 18:57
наплачетесь с ним !
Ice van Reed
Ice van Reed ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:52
)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:50
Не знаю , радоваться или нет. Время покажет.
berda2003
berda2003
вчера в 18:50
олич хоть знает, что купили новое бревно? ...
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