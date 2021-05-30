ЦСКА анонсировал трансфер Антона Заболотного

ЦСКА завтра должен объявить о переходе форварда «Сочи» Антона Заболотного. Об этом намекнула пресс-служба москвичей.
В твиттере клуба появилась фотография с тренировки сборной России, где вместе с Заболотным запечатлены футболисты армейцев Марио Фернандес, Игорь Дивеев и Максим Мухин.
Как думаете, сколько игроков ЦСКА на фото? Правильный ответ — завтра утром.
Как думаете, сколько игроков #ЦСКА на фото? 😉 Правильный ответ — завтра утром😁🔴🔵 pic.twitter.com/8eFG0PPBSv— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 30, 2021
Вид с другого ракурса...
Вид с другого ракурса...