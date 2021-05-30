Денис Макаров — о «Зените»: «Не хочу прийти в клуб и сидеть на скамейке»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров прокомментировал слухи о возможном переходе в «Зенит».
Не могу ответить на вопрос о возможном предложении из топ-клуба. Во-первых, это будет решать клуб. Если что-то появится, мы обговорим и решим, как будет лучше для меня и клуба. Пошёл бы я в «Зенит»? Играть. Я хочу играть. Не хочу прийти в клуб и сидеть на скамейке.
Напомним, что в прошлом сезоне Макаров забил больше всех голов в РПЛ после выхода на замену.
Не факт, что в Зените будет стабильно играть. Там Малком и Азмун.
Не факт, что в Зените будет стабильно играть. Там Малком и Азмун.