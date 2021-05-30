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Денис Макаров — о «Зените»: «Не хочу прийти в клуб и сидеть на скамейке»

сегодня, 14:34

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров прокомментировал слухи о возможном переходе в «Зенит».

Не могу ответить на вопрос о возможном предложении из топ-клуба. Во-первых, это будет решать клуб. Если что-то появится, мы обговорим и решим, как будет лучше для меня и клуба. Пошёл бы я в «Зенит»? Играть. Я хочу играть. Не хочу прийти в клуб и сидеть на скамейке.

Напомним, что в прошлом сезоне Макаров забил больше всех голов в РПЛ после выхода на замену.

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Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:31
А потом в Сочи в лучшем случае , а так Уфа или Оренбург.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 15:12
Доказывай, что способен играть в основе!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:11
Так все думают, но сумма контракта всё затмевает.
beefs
beefs
сегодня в 15:03
одного уже купили за 50тыс, и где он?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:03
А, главное, кто сказал, что Зенит это топ? Далеко не факт. Брюгге скорее топ.
Mangur
Mangur
сегодня в 14:54
Так и будет. Будет сидеть на лавке.
makkie
makkie
сегодня в 14:49
Макаров - первый парень на деревне в Рубине.
Не факт, что в Зените будет стабильно играть. Там Малком и Азмун.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:48
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 14:45
    Парень молодец..
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 14:40
    Есть ещё здравомыслящие футболисты !!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 14:38
    Тренируйся лучше и будешь играть...
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