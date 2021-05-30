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«Ростов» выкупит права на Прохина у «Зенита»

сегодня, 09:58

«Ростов» собирается выкупить права на защитника Данилу Прохина у «Зенита». Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники.

Ростовский клуб хочет усилить защиту и намерен выкупить Прохина. Клубы уже ведут переговоры. Единственно, ещё не решено, когда произойдёт переход: сейчас или по окончании сезона. Дело в том, что Прохин принадлежит «Сочи» и по контракту должен отыграть следующий сезон за них на правах аренды. «Зенит» со своей стороны планирует сделать трансфер Прохина частью сделки по переходу защитника Дмитрия Чистякова.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:49
да пусть продолжит карьеру в другом футбольном клубе..
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:55
Можно сказать спасут игрока.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:54
Опять какаято махинация намечается!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:54
Опять химичат на берегах Невы....).
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:14
Ну опять это ключевое слово Если...
drug01
drug01
сегодня в 10:05
Зенит всем раздает игроков
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 10:03
"Ростовский клуб хочет усилить защиту и намерен выкупить Прохина"
Если бы Ростов хотел усилить защиту то не стал бы продавать Чистякова. хотя конечно без продажи Чистякова и Норманна Ростову трудно будет свести бюджет
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