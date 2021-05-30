«Ростов» выкупит права на Прохина у «Зенита»

«Ростов» собирается выкупить права на защитника Данилу Прохина у «Зенита». Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники.
Ростовский клуб хочет усилить защиту и намерен выкупить Прохина. Клубы уже ведут переговоры. Единственно, ещё не решено, когда произойдёт переход: сейчас или по окончании сезона. Дело в том, что Прохин принадлежит «Сочи» и по контракту должен отыграть следующий сезон за них на правах аренды. «Зенит» со своей стороны планирует сделать трансфер Прохина частью сделки по переходу защитника Дмитрия Чистякова.
Если бы Ростов хотел усилить защиту то не стал бы продавать Чистякова. хотя конечно без продажи Чистякова и Норманна Ростову трудно будет свести бюджет
Если бы Ростов хотел усилить защиту то не стал бы продавать Чистякова. хотя конечно без продажи Чистякова и Норманна Ростову трудно будет свести бюджет