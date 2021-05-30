«Ростов» выкупит права на Прохина у «Зенита»

«Ростов» собирается выкупить права на защитника у «Зенита». Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники.

Ростовский клуб хочет усилить защиту и намерен выкупить Прохина. Клубы уже ведут переговоры. Единственно, ещё не решено, когда произойдёт переход: сейчас или по окончании сезона. Дело в том, что Прохин принадлежит «Сочи» и по контракту должен отыграть следующий сезон за них на правах аренды. «Зенит» со своей стороны планирует сделать трансфер Прохина частью сделки по переходу защитника Дмитрия Чистякова.