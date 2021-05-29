Руй Витория не участвует в селекции «Спартака»

По данным источника, в «Спартаке» изменился подход к выстраиванию комплектования команды.
Шорт-лист на проблемные позиции составляет спортивный департамент «Спартака», футболисты в него входят от клубной селекции. Кандидатуры от главного тренера команды Руя Витории могут возникнуть в исключительных случаях, но все они пройдут полный селекционный фильтр.
Сам Руй Витория не участвует в селекции. Португальский специалист будет полностью сосредоточен на спортивном результате.
Хороший тренер, конечно, может и из того что есть сделать что-то интересное, но это не будет максимально эффективной командой. В реалиях Спартака уже можно почти уверенно говорить, что и при этом тренере ничего путного не получится.
Хороший тренер, конечно, может и из того что есть сделать что-то интересное, но это не будет максимально эффективной командой. В реалиях Спартака уже можно почти уверенно говорить, что и при этом тренере ничего путного не получится.