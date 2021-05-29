ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Руй Витория не участвует в селекции «Спартака»

вчера, 13:30

По данным источника, в «Спартаке» изменился подход к выстраиванию комплектования команды.

Шорт-лист на проблемные позиции составляет спортивный департамент «Спартака», футболисты в него входят от клубной селекции. Кандидатуры от главного тренера команды Руя Витории могут возникнуть в исключительных случаях, но все они пройдут полный селекционный фильтр.

Сам Руй Витория не участвует в селекции. Португальский специалист будет полностью сосредоточен на спортивном результате.

Все новости
«Динамо» интересуется лучшим бомбардиром «Црвены Звезды»
Вчера, 17:55 Комментарии10
Слухи«Уфа» подписала Фищенко
Вчера, 11:00 Комментарии3
Слухи«Спартак» и «Локомотив» интересуются форвардом сборной Гондураса
Вчера, 10:29 Комментарии21
Арустамян: «Самый реальный вариант для Пиняева — „Локомотив“»
Вчера, 10:06 Комментарии2
СлухиСемак хочет видеть в «Зените» Дюпина
Вчера, 06:18 Комментарии23
СлухиМосковское «Динамо» интересуется Оздоевым
Вчера, 03:57 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:50
Не стоит драмматизировать)
Физрук Флик уже все вмем доказал.
А кого купили под Зидана во второй приход или под Пирло?)
Денег нет сейчас на трансферы ни у кого кроме... вот и условия такие, игроков будут искать только по кошельку а не прихотям очередного физрука)
Тедеско справился и Руй справится
galem72
galem72
вчера в 20:44
Редкостная х от убогого российского источника.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ zamsb (раскрыть)
вчера в 20:43
Какие отмазки у Тухеля и Флика, которые пришли и сразу показали уровень
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:41
Это абсолютно нормально, не мешает работать над игрой
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 20:25
Лепи из того что есть....
Иваныч сам всем заведовал и из этого результат был....
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 19:20
Нольтрофеич уже придумывает отмазки для Руи когда не получится на юбилей клуба получить чемпионство.)))
vlad_vietnam
vlad_vietnam
вчера в 18:51
Странно всё это
Главный тренер не участвует в выборе игроков для клуба, который тренирует
Такое наверно возможно только в спартаке.
И вообще думаю любой уважающий себя тренер послал бы 3 за такое отношение
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:51
    zamsb
    zamsb
    вчера в 18:20
    Хорошую "отмазку" для тренера на случай неудач придумали в "Спартаке". Каких игроков мне приобрели таков и результат. Интересно как долго продержится Руй Витория в "Спартаке"?
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:37
    А, ну ок, тогда до свидания!
    Читать троллинг наверное лучше.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 17:16, ред.
    Вот тебе картошка, а вот лук, и чтобы шашлык был на объедение и в срок.
    Обезжиренный
    Обезжиренный
    вчера в 16:40, ред.
    Утка с обрезанными крыльями не летает даже если она сильно сосредоточится
    particular
    particular
    вчера в 16:35
    Дааа... Тут уже не до выстраивания модели игры и не до философии футбола... Дали игроков - тренируй, свисти в свисток, рисуй схемки и жестикулируй на бровке...
    Тогда в контракте явная переплата... Физрук стоит дешевле...
    berda2003
    berda2003
    вчера в 16:34
    как говорится, что бог пошлёт... пардон, богиня.
    Рязань 062
    Рязань 062
    вчера в 16:29
    РУЮ уже сказали что он добудет чемпионство для клуба, поэтому его дело не скакать как предшественник по кромке поля, а спокойно ждать окончания чемпионата и готовить смокинг для празднования чемпионства.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 16:22
    Это естественная реакция на твой глубокомысленный текст по поводу селекции. Нам же тоже интересно мнение "специалистов"
    makkie
    makkie ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    вчера в 16:22
    Но-но-но!

    Семак страстно хотел Сутормина, кушать не мог. Дяди из Газпрома пошли ему навстречу и выдернули Лёху-полтинника из Казани. Да, опростоволосились, да спалились. Но закрыли гештальт и выполнили просьбу Серёжи Семака!

    Остальным нужно учиться работать у этих Профи! )))
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    вчера в 16:12
    Да при таком подходе,нам лучше поставили бы тренером Зариму Салихову
    Конфедерат
    Конфедерат ответ d_fincher (раскрыть)
    вчера в 16:04
      vm777
      vm777 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
      вчера в 15:55, ред.
      Такие новости создают траурный тон вокруг команды. Кто же будет разбираться как там в других командах и у других тренеров? Вообще у нас не так часто тренеров подпускают к селекции. Максимум позволяют список игроков составить или список позиций.
      Alhunah
      Alhunah
      вчера в 15:44
      Ну руй срубит бабла и норм, а спартаку дальше с этим жить
      Заур-ЗВЕРЬ
      Заур-ЗВЕРЬ
      вчера в 15:37
      я слепила из того что было (с) =)
      Брулин
      Брулин
      вчера в 15:35
      Нда... ничего не меняется.. А нафига тогда тренер??? Пусть спортивный департамент и тренирует. Маразм...
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK-
      вчера в 15:30, ред.
      А чего возбудились то?! Может Семак Малкома в Зенит взял?!) Насколько мы знаем он хотел Кокорина но сверху погрозили пальчиком! Или быть может Заболотного Олич позвал?! Он вроде только своих хочет, хорватов: Мрзляка, Чорлуку...вот только берут Мухина и Заболотного!) Ну а за Сухаревым из Авангарда видимо Олич давно следил!)) Давайте, расскажите нам что Семак и Олич отвечают за трансферы!)))
      Alexnvr
      Alexnvr
      вчера в 15:20
      Руй Виттория не плохой тренер. Только он не знает русского фолклёра и особенностей адм аппарата СпаМа. А всё просто.
      Хочешь жни, а хочешь куй
      Всё равно получишь.....(нужное вставить)
      Посмотрим чем дело кончится.
      STVA 1
      STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
      вчера в 15:08
      А Вы не задумывались что Федун там ничего не решает! И почему Зарема вместе с Юсуфом Алекперовым — сыном главы ПАО «Лукойл» и одного из главных акционеров клуба Вагита Юсуфовича Алекперова вошла в совет а потом её попросили оттуда!???
      d_fincher
      d_fincher
      вчера в 15:05, ред.
      Такое ощущение, что совет директоров Спартака - это система по зарабатыванию денег для отдельных лиц. Если тренер не знает, кого ему покупают - какой это футбол, при чем тут футбол?

      Менеджмент Спартака доит Федуна 18 лет. 1 чемпионство за 18 лет. Вдумайтесь в эти цифры.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 15:00
      Знаете, почему не участвует ? Потому что г-н Федун может уволить тренера в любой момент в случае мало-мальских неудач, что наверняка прописано в контракте ( могу ошибаться, это лишь моё предположение ), и что мы ранее неоднократно наблюдали. И вот г-н Федун думает, а какого черта разрешать португальцу набирать игроков, если я его в любой момент могу уволить и все его приобретения тогда не будут иметь смысла и могут оказаться напрасным выбросом денег на ветер? Вот и вся политика миллиардера - нувориша.
      makkie
      makkie ответ STVA 1 (раскрыть)
      вчера в 14:55
      Не знаю, но судя по анализу работы Витории в предыдущих клубах - там он тоже особо не лез в трансферные дела. Бенфика, понятное дело, растит свои кадры или доводит до ума перспективных игроков. Там было проще. В Спартаке и близко такой селекции нет.
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 14:54
      Опять двадцать пять...
      Им видать таких трансферов как Педро стало нахватать, ничему жизнь не учит.
      Ждём крика души от Заремы.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100