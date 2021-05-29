Руй Витория не участвует в селекции «Спартака»

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вчера, 13:30

По данным источника, в «Спартаке» изменился подход к выстраиванию комплектования команды.

Шорт-лист на проблемные позиции составляет спортивный департамент «Спартака», футболисты в него входят от клубной селекции. Кандидатуры от главного тренера команды Руя Витории могут возникнуть в исключительных случаях, но все они пройдут полный селекционный фильтр.

Сам Руй Витория не участвует в селекции. Португальский специалист будет полностью сосредоточен на спортивном результате.