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«Динамо» интересуется лучшим бомбардиром «Црвены Звезды»

вчера, 17:55

Никола Павлович, агент полузащитника «Црвены Звезды» Мирко Иванича, подтвердил, что московское «Динамо» проявляет интерес к футболисту.

«Динамо» действительно интересуется Иваничем. Мы контактируем с клубом по поводу возможного перехода.

В минувшем сезоне Иванич стал лучшим бомбардиром «Црвены Звезды», в его активе 21 гол в 46 матчах во всех турнирах. Также он сделал 11 результативных передач.

Контракт Иванича с сербским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Также ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется Магомедом Оздоевым.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:37
Перепутал, в Чехии он играл. Но суть не меняет, там он был король, а приехав к нам, оказалось, что средненький футболист.
Насчёт полузащиты у вас всё нормально, а вот нападение надо усилить.
Но не факт, что Иваныч это усиление.
stanichnik
stanichnik ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 21:27
И я не настаиваю на его покупке, я же чётко описал , что в Динамо с полузащитниками полный комплект, а с учётом Филиппа, так вообще - перебор.
stanichnik
stanichnik ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 21:25
Доброго Здоровья, Байкал!
Хочу Вас огорчить Комличенко никогда в Голландии не играл и из какого источника Вы черпаете всю эту информацию, поделитесь пожалуйста, мне, как болельщику Динамо очень интересно с ней ознакомиться. Буду Вам очень признателен. От Души!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:11
Вот это внимание на статистические данные зачастую обманчивы.
Мирко Ивановичу 27 лет ранее не привлекал внимание серьёзных клубов. Самые серьёзные это БАТЭ и ЦЗ.
Динамо уже купила суперфорворда чемпионата Голландии (а он посильнее чемпиона Сербии) Комличенко и что на выходе? Жалкое зрелище, хотя по статистике Иваныч даже рядом с Комличенко не стоит. Комличенко 2018/19 32 игры 29 голов, 2019/20 15 игр 10 голов.
Так, что призывы надо брать, это реальное усиление могут быть обманчивы.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:58
Хоть чемпионат Сербии и не входит в Топ-5, но балканские футболисты зарекомендовали себя в Европе с наилучшей стороны и опубликованные в новостях статистические данные Мирка Иванича за последний сезон вполне достойны внимания. Вот только амплуа игрока - атакующий полузащитник, с этим в Динамо полный комплект и порядок, даже перебор с учётом Филиппа, а москвичам нужен центральный нападающий. Но возможно кого-то хотят выгодно продать, в любом случае ждём новых подробностей с трансферных новостных лент.
Байкал-38
Байкал-38 ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 19:52
Зачем и на какую должность?
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:30
Неплохо бы переманить Николу в фк московское "ДИНАМО"...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:51
Усиливаться надо
drug01
drug01
вчера в 18:33
Это будет усиление...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:56
Очень интересно.
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