«Динамо» интересуется лучшим бомбардиром «Црвены Звезды»

Никола Павлович, агент полузащитника «Црвены Звезды» Мирко Иванича, подтвердил, что московское «Динамо» проявляет интерес к футболисту.
«Динамо» действительно интересуется Иваничем. Мы контактируем с клубом по поводу возможного перехода.
В минувшем сезоне Иванич стал лучшим бомбардиром «Црвены Звезды», в его активе 21 гол в 46 матчах во всех турнирах. Также он сделал 11 результативных передач.
Контракт Иванича с сербским клубом рассчитан до лета 2022 года.
Также ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется Магомедом Оздоевым.
Мирко Ивановичу 27 лет ранее не привлекал внимание серьёзных клубов. Самые серьёзные это БАТЭ и ЦЗ.
Динамо уже купила суперфорворда чемпионата Голландии (а он посильнее чемпиона Сербии) Комличенко и что на выходе? Жалкое зрелище, хотя по статистике Иваныч даже рядом с Комличенко не стоит. Комличенко 2018/19 32 игры 29 голов, 2019/20 15 игр 10 голов.
Так, что призывы надо брать, это реальное усиление могут быть обманчивы.
Мирко Ивановичу 27 лет ранее не привлекал внимание серьёзных клубов. Самые серьёзные это БАТЭ и ЦЗ.
Динамо уже купила суперфорворда чемпионата Голландии (а он посильнее чемпиона Сербии) Комличенко и что на выходе? Жалкое зрелище, хотя по статистике Иваныч даже рядом с Комличенко не стоит. Комличенко 2018/19 32 игры 29 голов, 2019/20 15 игр 10 голов.
Так, что призывы надо брать, это реальное усиление могут быть обманчивы.