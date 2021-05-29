«Динамо» интересуется лучшим бомбардиром «Црвены Звезды»

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вчера, 17:55

Никола Павлович, агент полузащитника «Црвены Звезды» , подтвердил, что московское «Динамо» проявляет интерес к футболисту.

«Динамо» действительно интересуется Иваничем. Мы контактируем с клубом по поводу возможного перехода.

В минувшем сезоне Иванич стал лучшим бомбардиром «Црвены Звезды», в его активе 21 гол в 46 матчах во всех турнирах. Также он сделал 11 результативных передач.

Контракт Иванича с сербским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Также ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется Магомедом Оздоевым.