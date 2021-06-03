«Локомотив» объявил о подписании защитника «Ахмата» Ненахова

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сегодня, 18:47

«Локомотив» на официальном сайте объявил о подписании защитника «Ахмата» .

Контракт с 22-летним игроком подписан на 3 года.

«Я рад стать частью „Локомотива“. Для меня переход в клуб с большими амбициями — новый вызов в карьере. Значительную роль сыграло то, что команда будет играть в еврокубках. Благодарю свой предыдущий клуб „Ахмат“, у меня остались только теплые воспоминания. Сейчас все мысли связаны с новой командой, очень жду начала тренировочных сборов. Надеюсь, вместе с командой добьёмся больших побед», — приводит слова Ненахова пресс-служба «Локомотива».

Ранее полузащитник «Локомотива» Файзуллин отправился в аренду в «Факел».