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«Локомотив» объявил о подписании защитника «Ахмата» Ненахова

сегодня, 18:47

«Локомотив» на официальном сайте объявил о подписании защитника «Ахмата» Максима Ненахова.

Контракт с 22-летним игроком подписан на 3 года.

«Я рад стать частью „Локомотива“. Для меня переход в клуб с большими амбициями — новый вызов в карьере. Значительную роль сыграло то, что команда будет играть в еврокубках. Благодарю свой предыдущий клуб „Ахмат“, у меня остались только теплые воспоминания. Сейчас все мысли связаны с новой командой, очень жду начала тренировочных сборов. Надеюсь, вместе с командой добьёмся больших побед», — приводит слова Ненахова пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» объявил о подписании защитника «Ахмата» Ненахова

Ранее полузащитник «Локомотива» Файзуллин отправился в аренду в «Факел».

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beefs
beefs
сегодня в 19:40
начался сбор сливок...
particular
particular
сегодня в 19:27
Подобные перемещения молодых игроков обнадёживают...
Стас не вечен... Другому специалисту могут потребоваться новые рекруты...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:24
Обычный рядовой переход.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:21
Пусть растет большой...)
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:50
Повышение у Ненахова - Москва
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