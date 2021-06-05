Месси спрашивал у Суареса, будет ли Уругвай бойкотировать Кубок Америки

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05 июня 2021, 10:14

Сборная Бразилии может не выступить на предстоящем Кубке Америки.

Недавно стало известно, что бразильские футболисты собираются бойкотировать турнир.

Как сообщает источник, после появления этой информации нападающий сборной Аргентины позвонил форварду команды Уругвая . Месси поинтересовался, собираются ли уругвайцы принимать активное участие в бойкоте. По словам Суареса, Уругвай не станет играть ведущую роль в этом.