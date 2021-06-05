Месси спрашивал у Суареса, будет ли Уругвай бойкотировать Кубок Америки

Сборная Бразилии может не выступить на предстоящем Кубке Америки.
Недавно стало известно, что бразильские футболисты собираются бойкотировать турнир.
Как сообщает источник, после появления этой информации нападающий сборной Аргентины Лионель Месси позвонил форварду команды Уругвая Луису Суаресу. Месси поинтересовался, собираются ли уругвайцы принимать активное участие в бойкоте. По словам Суареса, Уругвай не станет играть ведущую роль в этом.
Месси погорячился и запамятовал, что он находится не в раздевалке Барселоны, а в Южной Америке, где при всем уважении к последнему, он всего лишь футболист, а в глазах футбольных воротил - "товар" и решать данный вопрос не ему...
А "ухогрыз" оказался более дипломатичным и сообразительным, чем его коллега по ремеслу и решил даже не раскрывать ширинку против ветра. Видно правило "шестка" четко запомнил ещё при решении последствий прикуса чужих ушей!)
Месси погорячился и запамятовал, что он находится не в раздевалке Барселоны, а в Южной Америке, где при всем уважении к последнему, он всего лишь футболист, а в глазах футбольных воротил - "товар" и решать данный вопрос не ему...
А "ухогрыз" оказался более дипломатичным и сообразительным, чем его коллега по ремеслу и решил даже не раскрывать ширинку против ветра. Видно правило "шестка" четко запомнил ещё при решении последствий прикуса чужих ушей!)