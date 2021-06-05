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Месси спрашивал у Суареса, будет ли Уругвай бойкотировать Кубок Америки

05 июня 2021, 10:14

Сборная Бразилии может не выступить на предстоящем Кубке Америки.

Недавно стало известно, что бразильские футболисты собираются бойкотировать турнир.

Как сообщает источник, после появления этой информации нападающий сборной Аргентины Лионель Месси позвонил форварду команды Уругвая Луису Суаресу. Месси поинтересовался, собираются ли уругвайцы принимать активное участие в бойкоте. По словам Суареса, Уругвай не станет играть ведущую роль в этом.

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Все комментарии
Blaugrana97
Blaugrana97 ответ Mangur (раскрыть)
сегодня в 00:06
Из за мирового фейка
112910415
112910415
вчера в 18:43
вопрос не праздный ...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:28
Шанс для Аргентины
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:53
Погреться))) до августа. Там сейчас ещё лето не наступило
Шуnя771
Шуnя771 ответ НИКИТА ТАРАСОВ (раскрыть)
вчера в 10:42
Привет Никита!
На постоянную дислокацию или временную?
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 03:18
Привет!!!!!! Армейско-Сочинские москвичи уже в Москве)))
амурец
амурец ответ Верг (раскрыть)
вчера в 02:26
тогда ЧМ не будет так интересен, будет что то вроде ЧМ по хоккею
Верг
Верг
05 июня в 16:24
КУбок америки, азии,африки,европы не нужен никому, лучше чемпионат мира раз в 2 года
Шуnя771
Шуnя771 ответ НИКИТА ТАРАСОВ (раскрыть)
05 июня в 14:10
он поменял номер телефона...
Новый есть?
Привет сочинским армейцам)
Agamaga........
Agamaga........ ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
05 июня в 13:57
Кристинолюбы думают, что вся Америка прогибается под Месси.
Agamaga........
Agamaga........ ответ feris1 (раскрыть)
05 июня в 13:55
Мечта нарцисса
feris1
feris1
05 июня в 13:43, ред.
Ну да останутся Панамы с Коста-Риками и т.д.
И гном на шару возьмёт трофей Копа Америки)
Любoмир
Любoмир
05 июня в 13:12
Ничего не получится у них
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса ответ 3_DEIVID (раскрыть)
05 июня в 12:57
Ну да. Переживают, что короновирусные со всего мира к ним слетятся.
амурец
амурец
05 июня в 12:28
хочет что бы все бойкотировали и осталась одна Аргентина, ну ещё сборную Папуа новая гвинея пригласить и всё и типа в честной борьбе Месси завоевал КА
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июня в 12:14
А гному лишь бы бойкотировать а самому главное со стороны смотреть.
Брулин
Брулин
05 июня в 12:12
Неужели нельзя организовать Копа Америку на другом месте
ЮЗИК
ЮЗИК
05 июня в 11:58
Перенести его как Евро, что за кубок без Бразилии
Feanor1993
Feanor1993
05 июня в 11:51
Вот потеха. Гном подбивает Кусаку к бойкоту. Хочет убрать с пути Чили и Уругвай, без них и Бразилии титул со сборной почти в кармане))), но цена ему будет три копейки.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
05 июня в 11:41
При чем тут Месси и Суарес??? Разве игроки решают такие вопросы? )))
2ddeyjvj846f
2ddeyjvj846f
05 июня в 11:24
Турнир все же проведут в Аргентине.
Илья85
Илья85 ответ 3_DEIVID (раскрыть)
05 июня в 11:17
Потому что ,у их величества, игроков не спросили
sihafazatron
sihafazatron ответ Mangur (раскрыть)
05 июня в 11:13
Все из-за той же короны
abramjan
abramjan
05 июня в 11:08
Ну откажется Бразилия ну может там Чили и Уругвай,ну и что?...возьмут на их место из Океании парочку и будет меся чемпионом пластмассовым как и обладатель мячиков у негров купленных...
Василий Корнечук
Василий Корнечук
05 июня в 11:07
Раньше не спрашивал
abramjan
abramjan
05 июня в 11:04, ред.
Месси заерзал)если перенесут на пару лет то не видать ему даже гепотетического трофея со Сборной...
3_DEIVID
3_DEIVID
05 июня в 10:54
Бразилия то почему решила бойкотировать? Потому что к ним КА перенесли?
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
05 июня в 10:45
Федуну позвоните , он расскажет как и что нужно бойкотировать
Шуnя771
Шуnя771
05 июня в 10:26
Есть стойкое ощущение, что вопрос о "бойкоте" Кубка Америки будет решаться не футболистами национальных команд, а в кулуарах и более точно в "высоких кабинетах" сильных мира сего...
Месси погорячился и запамятовал, что он находится не в раздевалке Барселоны, а в Южной Америке, где при всем уважении к последнему, он всего лишь футболист, а в глазах футбольных воротил - "товар" и решать данный вопрос не ему...
А "ухогрыз" оказался более дипломатичным и сообразительным, чем его коллега по ремеслу и решил даже не раскрывать ширинку против ветра. Видно правило "шестка" четко запомнил ещё при решении последствий прикуса чужих ушей!)
Mangur
Mangur
05 июня в 10:19
Бред какой-то. Зачем бойкотировать ?
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