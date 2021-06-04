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Сборная Бразилии отказалась участвовать в Кубке Америки

04 июня 2021, 21:46

Сборная Бразилии приняла решение отказаться от выступления на Кубке Америке.

По информации AS, игроки бразильской сборной заявили, что не сыграют на турнире. Помимо прочего футболисты пытаются уговорить коллег из других команд выступить против Кубка Америки.

Бразильские футболисты уверены, что их страна не должна принимать турнир на фоне непростой ситуации с коронавирусом.

Напомним, что Кубок Америки был перенесен в Бразилию. Изначально турнир должен был состояться в Колумбии и Аргентине, но от проведения матчей в Колумбии отказались из-за политического кризиса в стране, Аргентина же не сможет принять игры из-за сложной коронавирусной ситуации.

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Бразилия
Источник: as.com
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112910415
вчера в 18:22
мрак и ужас
PetrTerentyev78
PetrTerentyev78
вчера в 12:12
Ох уж этот соккер... Давайте не будем бежать впереди паровоза с однозначными заголовками до официальных объявлений. Де-юре на текущий момент никто не отказывался.
pele1981
pele1981 ответ Incredulous (раскрыть)
05 июня в 18:45
Да нет, накажут и поделом им будет)
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
05 июня в 17:11
Мне!
Agamaga........
Agamaga........ ответ RR117 (раскрыть)
05 июня в 12:41
Месси давно что-то выиграл со сборной.
Всё, что нужно знать о важности турнира "чемпионат Европы" - это новый формат, позволяющий Португалии выйти с третьего места из группы, чтоб Кристина наконец что-то выиграл со сборной, как и лига наций из двух матчей. Лига наций это вообще посмещище из двух матчей 😂
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
05 июня в 12:33
А чемпионат Европы кому нужен?) кубок мира, да и вообще футбол в целом.
нечитайло
нечитайло
05 июня в 11:01
Переносите на следующий год
sir_Alex
sir_Alex
05 июня в 10:23
Пусть в масках играют.
Incredulous
Incredulous ответ pele1981 (раскрыть)
05 июня в 10:20
Да ничего не будет, потому что здесь не стоит под угрозой кусок денежного пирога, как в случае с Суперлигой. Вот увидишь, всё замнут, как говорится "без шуму и пыли".
Incredulous
Incredulous ответ Союзник противников (раскрыть)
05 июня в 10:17
А то, что КОМНЕБОЛ входит в ФИФА и полностью ему подчиняется ты не знал?
Союзник противников
Союзник противников ответ Incredulous (раскрыть)
05 июня в 09:58
А кто проводит Кубок Америки? КОМНЕБОЛ(южноамериканская конфедерация футбола),так причём здесь ФИФА?Это не их турнир.Остальное узнаем позже.
pele1981
pele1981 ответ Incredulous (раскрыть)
05 июня в 07:35
Эк, ты какой быстрый) Погоди, все еще будет)
Incredulous
Incredulous
05 июня в 06:28
А где же жёсткая реакция ФИФА? Ведь это же, как и в случае с Суперлигой, прямое нарушение устава.
Устав ФИФА:
Ст. 13, часть 1, пункт b:
Члены ФИФА имеют следующиеобязанности:
участвовать в соревнованиях, организуемых ФИФА;
Ст. 13, часть 2:
Несоблюдение изложенных выше обязательств со стороны любого Члена может привести к наложению санкций, предусмотренных данным Уставом.

Так где же реакция? Где штрафы, санкции?
Что за двойные стандарты.
Bon Scott Жив
Bon Scott Жив
05 июня в 03:23
С футболом явно с что-то не то
амурец
амурец
05 июня в 03:06
все откажутся и останется только Аргентина и тогда Месси возьмёт трофей со сборной, ну и ладно, хоть так, в честной борьбе ему это не по силам
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июня в 02:08
Можно отказаться всем на один сезон.
Blaugrana97
Blaugrana97 ответ d_fincher (раскрыть)
05 июня в 01:48
Доказание существования вируса в студию!
Legend 6
Legend 6 ответ RR117 (раскрыть)
05 июня в 01:33
Точно, ты прав, вся Америка прогибается под Месси.
Шуnя771
Шуnя771
05 июня в 01:01
В Бразилии очень тяжелая ситуация с коронавирусом, поэтому решение логично.
batman555
batman555
05 июня в 00:39
    eleven LC
    eleven LC
    04 июня в 23:15
    Никому не нужный турнир
    Илья85
    Илья85 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    04 июня в 23:13
    Видети ли ,не предупредили их высочество о смене места . Только вот логики не вижу в этом . Я бы понял ,если из Бразилии в Аргентину перевели,а тут ... Короче ,обноглели
    zooveterinar
    zooveterinar
    04 июня в 22:57
    Позорники!!!!!
    RR117
    RR117 ответ faneng (раскрыть)
    04 июня в 22:55
    Ты что, не отменят ни за что.
    Этот турнир в последние годы проводится для того, чтобы Месси смог что-то выиграть со сборной.

    Это уже будет не трофей, а жалкая подачка аргентинцу, как было с MVP ЧМ2014, которую Блаттер ему незаслуженно нарисовал.
    RR117
    RR117
    04 июня в 22:51
    КОНМЕБОЛ и так под лживыми предлогами вместо 1 раз в 4 года , стали проводить каждый год свой, уже ставший второсортный турнир, чтобы Месси уже наконец, что-нибудь выиграл со сборной.
    А тут еще и главный претендент отказывается от участия.

    Все что нужно знать о важности Кубка Америки как трофея, которое в поьследние годы, КОНМЕБОЛ из-за Месси превратил в посмешище.
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса ответ Elliada (раскрыть)
    04 июня в 22:50
    А как же Месси?)
    Так и останется без трофея со сборной?)
    Лучше дискву бразилам впаять, а заодно чилийцам и колумбийцам, может тогда Леонтий возьмёт титул))
    Обезжиренный
    Обезжиренный
    04 июня в 22:40
    В заокеанском департаменте тоже разброд и шатания
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    04 июня в 22:33, ред.
    Тот случай когда Аргентина наконец-то возьмёт титул, теоретически, как ПСЖ после создания Суперлиги)
    d_fincher
    d_fincher ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    04 июня в 22:27
    А подумать? Вирусом перезаражать себя и других.
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса ответ faneng (раскрыть)
    04 июня в 22:20
    Надеялись, что Месси хоть что-то выиграет со сборной, но.......)))
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