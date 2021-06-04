Сборная Бразилии отказалась участвовать в Кубке Америки

Сборная Бразилии приняла решение отказаться от выступления на Кубке Америке.
По информации AS, игроки бразильской сборной заявили, что не сыграют на турнире. Помимо прочего футболисты пытаются уговорить коллег из других команд выступить против Кубка Америки.
Бразильские футболисты уверены, что их страна не должна принимать турнир на фоне непростой ситуации с коронавирусом.
Напомним, что Кубок Америки был перенесен в Бразилию. Изначально турнир должен был состояться в Колумбии и Аргентине, но от проведения матчей в Колумбии отказались из-за политического кризиса в стране, Аргентина же не сможет принять игры из-за сложной коронавирусной ситуации.
Всё, что нужно знать о важности турнира "чемпионат Европы" - это новый формат, позволяющий Португалии выйти с третьего места из группы, чтоб Кристина наконец что-то выиграл со сборной, как и лига наций из двух матчей. Лига наций это вообще посмещище из двух матчей 😂
Всё, что нужно знать о важности турнира "чемпионат Европы" - это новый формат, позволяющий Португалии выйти с третьего места из группы, чтоб Кристина наконец что-то выиграл со сборной, как и лига наций из двух матчей. Лига наций это вообще посмещище из двух матчей 😂
Устав ФИФА:
Ст. 13, часть 1, пункт b:
Члены ФИФА имеют следующиеобязанности:
участвовать в соревнованиях, организуемых ФИФА;
Ст. 13, часть 2:
Несоблюдение изложенных выше обязательств со стороны любого Члена может привести к наложению санкций, предусмотренных данным Уставом.
Так где же реакция? Где штрафы, санкции?
Что за двойные стандарты.
Устав ФИФА:
Ст. 13, часть 1, пункт b:
Члены ФИФА имеют следующиеобязанности:
участвовать в соревнованиях, организуемых ФИФА;
Ст. 13, часть 2:
Несоблюдение изложенных выше обязательств со стороны любого Члена может привести к наложению санкций, предусмотренных данным Уставом.
Так где же реакция? Где штрафы, санкции?
Что за двойные стандарты.
Этот турнир в последние годы проводится для того, чтобы Месси смог что-то выиграть со сборной.
Это уже будет не трофей, а жалкая подачка аргентинцу, как было с MVP ЧМ2014, которую Блаттер ему незаслуженно нарисовал.
Этот турнир в последние годы проводится для того, чтобы Месси смог что-то выиграть со сборной.
Это уже будет не трофей, а жалкая подачка аргентинцу, как было с MVP ЧМ2014, которую Блаттер ему незаслуженно нарисовал.
А тут еще и главный претендент отказывается от участия.
Все что нужно знать о важности Кубка Америки как трофея, которое в поьследние годы, КОНМЕБОЛ из-за Месси превратил в посмешище.
А тут еще и главный претендент отказывается от участия.
Все что нужно знать о важности Кубка Америки как трофея, которое в поьследние годы, КОНМЕБОЛ из-за Месси превратил в посмешище.
Так и останется без трофея со сборной?)
Лучше дискву бразилам впаять, а заодно чилийцам и колумбийцам, может тогда Леонтий возьмёт титул))
Так и останется без трофея со сборной?)
Лучше дискву бразилам впаять, а заодно чилийцам и колумбийцам, может тогда Леонтий возьмёт титул))