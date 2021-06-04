Сборная Бразилии отказалась участвовать в Кубке Америки

1622832361

04 июня 2021, 21:46

Сборная Бразилии приняла решение отказаться от выступления на Кубке Америке.

По информации AS, игроки бразильской сборной заявили, что не сыграют на турнире. Помимо прочего футболисты пытаются уговорить коллег из других команд выступить против Кубка Америки.

Бразильские футболисты уверены, что их страна не должна принимать турнир на фоне непростой ситуации с коронавирусом.

Напомним, что Кубок Америки был перенесен в Бразилию. Изначально турнир должен был состояться в Колумбии и Аргентине, но от проведения матчей в Колумбии отказались из-за политического кризиса в стране, Аргентина же не сможет принять игры из-за сложной коронавирусной ситуации.