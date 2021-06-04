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Тите: «Игроки сборной Бразилии недовольны переносом Кубка Америки»

04 июня 2021, 08:00
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия2 : 0Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорМатч завершен

Главный тренер сборной Бразилии Тите в преддверии отборочного матча ЧМ-2022 против Эквадора сообщил о том, что его подопечные выразили недовольство переносом Кубка Америки-2021 в Бразилию.

Мы попросили игроков сосредоточиться только на матче с Эквадором. Затем они попросили о прямом разговоре с президентом нашей Конфедерации футбола. Это был очень откровенный разговор, в котором прояснилась их позиция. Мы пока не будем её раскрывать.

Сейчас нашим приоритетом является хорошая игра и победа над Эквадором.

Мы понимаем, что ситуация прояснится после международного перерыва. У игроков есть своё мнение, они высказали его президенту [федерации], и в подходящее время они сообщат его общественности.

Именно поэтому Каземиро не было на пресс-конференции.

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avici_liverpool
avici_liverpool
04 июня в 09:01
Каземиро хочет убрать ВАР, чтобы перес купил ему КА
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 июня в 08:40, ред.
Ничего не понял....
Они очень любят летать и желали бы проводить Кубок Америки вне Бразилии ???
Или Каземиро хочет чтоб Кубок Америки провели в Мадриде??
Или....Получить домашний КА - зло ???
ЮЗИК
ЮЗИК
04 июня в 08:31
А кто их будет спрашивать
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