Тите: «Игроки сборной Бразилии недовольны переносом Кубка Америки»

Главный тренер сборной Бразилии Тите в преддверии отборочного матча ЧМ -2022 против Эквадора сообщил о том, что его подопечные выразили недовольство переносом Кубка Америки-2021 в Бразилию.

Мы попросили игроков сосредоточиться только на матче с Эквадором. Затем они попросили о прямом разговоре с президентом нашей Конфедерации футбола. Это был очень откровенный разговор, в котором прояснилась их позиция. Мы пока не будем её раскрывать.

Сейчас нашим приоритетом является хорошая игра и победа над Эквадором.

Мы понимаем, что ситуация прояснится после международного перерыва. У игроков есть своё мнение, они высказали его президенту [федерации], и в подходящее время они сообщат его общественности.

Именно поэтому Каземиро не было на пресс-конференции.