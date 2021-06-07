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Сафонов: «В матче с Болгарией не всё получалось»

сегодня, 13:16

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов рассказал о подготовке национальной команды к Евро-2020, а также прокомментировал победу над Болгарией (1:0) в товарищеской встрече.

Все довольны, что выиграли, но понимаем, что в матче с Болгарией не всё получалось. Однако победа перед турниром — это самое важное. Сейчас нагрузки на тренировках будут падать. Если у кого-то была усталость, то это пошло на спад. Восстановительный день провел в номере, смотрел сериалы, восстановился после тренировки и успокоился.

Для Сафонова матч с болгарами стал дебютным за сборную. Кипер признался, что был немного удивлен своим выходом на поле.

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Все комментарии
Beekeeper
Beekeeper
сегодня в 13:35
Я думал вообще проиграют Болгарам.
beefs
beefs
сегодня в 13:18
ну не получается всегда, нужно стремиться что бы играли лучше соперника...
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