Сафонов: «В матче с Болгарией не всё получалось»

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сегодня, 13:16

Голкипер «Краснодара» и сборной России рассказал о подготовке национальной команды к Евро-2020, а также прокомментировал победу над Болгарией (1:0) в товарищеской встрече.

Все довольны, что выиграли, но понимаем, что в матче с Болгарией не всё получалось. Однако победа перед турниром — это самое важное. Сейчас нагрузки на тренировках будут падать. Если у кого-то была усталость, то это пошло на спад. Восстановительный день провел в номере, смотрел сериалы, восстановился после тренировки и успокоился.

Для Сафонова матч с болгарами стал дебютным за сборную. Кипер признался, что был немного удивлен своим выходом на поле.