«Не вижу оснований для международной бучи». Уткин — о форме сборной Украины

Известный блогер и журналист Василий Уткин высказался о нашумевшей форме сборной Украины на чемпионат Европы. На новую форму украинской команды нанесено изображение очертаний Крыма, а также, как отметили в МИДе РФ , нацистские лозунги.

Я вот чего не пойму. С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины? Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны — участницы чемпионата Европы. Например. Собственного взгляда на государственные границы ни у УЕФА , ни у ФИФА отродясь не было. И это принцип (в нем как раз частично и заключается так называемый «спорт вне политики»): эти организации зеркалят точку зрения на это ООН . ООН признает Украину в тех границах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны. Так что я совершенно не вижу тут оснований для международной бучи. Поправьте меня, если я ошибаюсь.

Мне лично на редкость все равно, что нанесено на форму какой угодно сборной, кроме российской. На которой, напомню, изначально — НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ — флаг России на рукаве был изображен в перевернутом виде. Полагаю, до презентации эту форму видели все официальные лица и этого НЕ ЗАМЕТИЛИ. Или не поняли, что не так. Вот это было унизительно. А как одета сборная Украины, мне по фигу.