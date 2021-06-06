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Салихова: «За Виторию не переживайте, там весь клуб за него горой»

вчера, 17:33

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что кандидатура нового главного тренера «Спартака» Руя Витории была выбрана практически единогласно.

Итак, за сотрудников моих бояться не нужно. Они — профи, решения принимают быстро. Иммунитет на долгие годы выработан. И за Руя тоже не переживайте, там весь клуб за него горой, решение все принимали практически единогласно. Как любил говорить Шамиль Газизов: «Гребут в одной лодке!»

Накануне директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал, когда состоится презентация Витории.

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Все комментарии
edubokom
edubokom
вчера в 21:50
Самый интересный момент во всей этой ситуации - это молчание Федуна. Как будто это его не касается, или совсем не волнует
berda2003
berda2003
вчера в 21:35
а где спутница стала спутницей федуну? в маршрутке или в электричке? и сколько остановок они проехали, как спутники?
не много ли на соккере этой спутницы?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:10
Своя кухня, хозяйка одна..., вышколит всех - не только в лодке гребти будут , но и в корыте, если надо!)
makkie
makkie
вчера в 20:03
У Тедеско было полнейшее доверие со стороны клуба.
Имею в виду ПОСЛЕ того, как убрали хитрого Шамиля. И сразу результат появился, и игра пришла в норму, и скандалов стало меньше. Итог: 2 место и серебряные медали.

По идее, за Виторию как минимум Попов - а это уже хорошо.
ABir
ABir
вчера в 19:18
Хорошо, когда все вместе и нацелены на результат
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:46
Теперь то уж чего судачить? Взяли человека на работу, положили зп. Теперь пусть показывает, каков он в деле. А то что поддерживают - правильно. Надо по-людски, что бы ни было.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:38
Неслучайно зарема напомнила про лодку Газизова может намёк на недолгое пребывания португальца.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:31
Про долгие годы Зарема конечно погорячилась. Больше полутора лет никто не задерживается, а в последнее время некоторые назначенцы и чайку попить не успевают.
cska1948
cska1948 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 18:20
На этот счёт есть другая формулировка...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:11
То есть одна Зарема против ?
Проверим у кого лапа мохнатая мохначе - у команды или у Салиховой ?
Ставим ставки....
Aris
Aris
вчера в 18:11
Гребут то в одной лодке, но в разные стороны! Нет единого руководства, нет единой цели, не будет и результата!
Витория не всесилен!
Gahi
Gahi
вчера в 18:08
Хорошо сказано,"Гребут в одной лодке!". Да вот только загребает каждый по одному. Удачи
True Story
True Story
вчера в 17:54
Сам то Газизов совсем не долго греб в одной лодке)
drug01
drug01
вчера в 17:36
Желаем удачи здоровья
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