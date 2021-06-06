Салихова: «За Виторию не переживайте, там весь клуб за него горой»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что кандидатура нового главного тренера «Спартака» Руя Витории была выбрана практически единогласно.

Итак, за сотрудников моих бояться не нужно. Они — профи, решения принимают быстро. Иммунитет на долгие годы выработан. И за Руя тоже не переживайте, там весь клуб за него горой, решение все принимали практически единогласно. Как любил говорить Шамиль Газизов: «Гребут в одной лодке!»