Мухин: «Не хочу, чтобы преувеличивали мои заслуги»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин ответил на вопрос о сравнениях с экс-хавбеком москвичей Понтусом Вернблумом.
Мне не нравятся сравнения с Вернблумом. Не люблю, когда меня захваливают. Не хочу, чтобы преувеличивали мои заслуги.
Вклад в успех «Локомотива» в прошлом сезоне? Не так много я вклада внес. Больше команда постаралась, чем я.
Ранее сообщалось, что Мухин будет зарабатывать в ЦСКА в 40 раз больше, чем получал в «Локомотиве».
В Локо отыграл всего два года
Является воспитанником академии Коноплева.
В Локо отыграл всего два года
Является воспитанником академии Коноплева.
Никогда не понимал подобных высказываний. Здесь 99% пользователей сайта бросят прежнюю работу вместе с тамошними друзьями, привычками и удобствами, если им предложат в сорок раз выше зарплату.
Вы не были никогда руководителем, это сразу видно, иначе Вы бы знали, что корень данной проблемы не в игроках, а в тех, кто им столько платит. Почти в любой отрасли есть негласная договорённость между директорами/владельцами бизнеса о потолке зарплаты для разного вида работников, поэтому если Вы заглянете в раздел вакансий на каком-нибудь сайте работы, то увидите, что разброс предложенных зарплат на одну и ту же должность крайне небольшой в одном и том же регионе.
Но этого не происходит в футболе. Здесь работодатель готов платить много и крайне завышено, если соразмерить с получаемой от работника пользой. Не могу объяснить этот феномен, я не думаю, что футболисты приносят пользу эквивалентную их затраченным усилиям. Возможно, это из-за шальных денег в руках тех кто платит.
Но проблема именно в них, а не в футболистах - никто не откажется от повышения зарплаты.
Никогда не понимал подобных высказываний. Здесь 99% пользователей сайта бросят прежнюю работу вместе с тамошними друзьями, привычками и удобствами, если им предложат в сорок раз выше зарплату.
Вы не были никогда руководителем, это сразу видно, иначе Вы бы знали, что корень данной проблемы не в игроках, а в тех, кто им столько платит. Почти в любой отрасли есть негласная договорённость между директорами/владельцами бизнеса о потолке зарплаты для разного вида работников, поэтому если Вы заглянете в раздел вакансий на каком-нибудь сайте работы, то увидите, что разброс предложенных зарплат на одну и ту же должность крайне небольшой в одном и том же регионе.
Но этого не происходит в футболе. Здесь работодатель готов платить много и крайне завышено, если соразмерить с получаемой от работника пользой. Не могу объяснить этот феномен, я не думаю, что футболисты приносят пользу эквивалентную их затраченным усилиям. Возможно, это из-за шальных денег в руках тех кто платит.
Но проблема именно в них, а не в футболистах - никто не откажется от повышения зарплаты.
Мухин, из мухи никто не сможет сделать слона !
Мухин, из мухи никто не сможет сделать слона !
Конечно лучше ЦСКА , чем Зенит ..
Но эти все переходы - сомнительный стимул рости Мухину как футболитсту.
Предлогаю для простоты называть его - Бл.ха-Муха !
давайте будем солидарны против футболистов - паспортистов, которые развращаются зарплатой !
Конечно лучше ЦСКА , чем Зенит ..
Но эти все переходы - сомнительный стимул рости Мухину как футболитсту.
Предлогаю для простоты называть его - Бл.ха-Муха !
давайте будем солидарны против футболистов - паспортистов, которые развращаются зарплатой !
Ну, то и видно, что в ЦСКА в 40 раз больше пашут и на 6 место залазят.
Ну, то и видно, что в ЦСКА в 40 раз больше пашут и на 6 место залазят.