Мухин: «Не хочу, чтобы преувеличивали мои заслуги»

Полузащитник ЦСКА ответил на вопрос о сравнениях с экс-хавбеком москвичей .

Мне не нравятся сравнения с Вернблумом. Не люблю, когда меня захваливают. Не хочу, чтобы преувеличивали мои заслуги.

Вклад в успех «Локомотива» в прошлом сезоне? Не так много я вклада внес. Больше команда постаралась, чем я.