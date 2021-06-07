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Мухин: «Не хочу, чтобы преувеличивали мои заслуги»

сегодня, 00:20

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин ответил на вопрос о сравнениях с экс-хавбеком москвичей Понтусом Вернблумом.

Мне не нравятся сравнения с Вернблумом. Не люблю, когда меня захваливают. Не хочу, чтобы преувеличивали мои заслуги.

Вклад в успех «Локомотива» в прошлом сезоне? Не так много я вклада внес. Больше команда постаралась, чем я.

Ранее сообщалось, что Мухин будет зарабатывать в ЦСКА в 40 раз больше, чем получал в «Локомотиве».

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Все комментарии
dalex83
dalex83 ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 12:38
Вы как ошибаетесь . Я сам Руководитель. Корень проблемы лимит . Но и так надо понимать , что есть вопросы принципов. А тут переход в станы одного из принципиальных соперников…
Сп62
Сп62
сегодня в 11:21
Какое в современном футболе может быть предательство? Блеф и только. Бытие определяет сознание.
oFANATo
oFANATo ответ M1 Game (раскрыть)
сегодня в 09:53
А кого он предал?
В Локо отыграл всего два года
Является воспитанником академии Коноплева.
drug01
drug01
сегодня в 09:00
Молодец скромно сказал
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:12
ну до понтуса расти и расти)))) удачи
Дима Логинов
Дима Логинов ответ dalex83 (раскрыть)
сегодня в 08:04
Вы всегда отказываетесь от повышения своей зарплаты, наверное, и живёте на то, сколько Вам стали платить в самый первый рабочий день?

Никогда не понимал подобных высказываний. Здесь 99% пользователей сайта бросят прежнюю работу вместе с тамошними друзьями, привычками и удобствами, если им предложат в сорок раз выше зарплату.

Вы не были никогда руководителем, это сразу видно, иначе Вы бы знали, что корень данной проблемы не в игроках, а в тех, кто им столько платит. Почти в любой отрасли есть негласная договорённость между директорами/владельцами бизнеса о потолке зарплаты для разного вида работников, поэтому если Вы заглянете в раздел вакансий на каком-нибудь сайте работы, то увидите, что разброс предложенных зарплат на одну и ту же должность крайне небольшой в одном и том же регионе.
Но этого не происходит в футболе. Здесь работодатель готов платить много и крайне завышено, если соразмерить с получаемой от работника пользой. Не могу объяснить этот феномен, я не думаю, что футболисты приносят пользу эквивалентную их затраченным усилиям. Возможно, это из-за шальных денег в руках тех кто платит.
Но проблема именно в них, а не в футболистах - никто не откажется от повышения зарплаты.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:45
Мухин похож на Мухина когда спит.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:14
Да заслуг то в принципе и нет ещё
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:51
Это аванс выдали
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 06:42
Будем надеяться, что нашли достойного опорника, а там посмотрим.
beefs
beefs
сегодня в 06:36
Молодец парень, так держать...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:05
Ты кто, парень?
112910415
112910415
сегодня в 06:00
нет пока особенных заслуг
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:56
Сычев тоже начинал хорошо
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:34
Лишь бы большие деньги не подкосили его.
Roman73
Roman73
сегодня в 05:28
Заслуги Мухина ?
Мухин, из мухи никто не сможет сделать слона !
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:16
Повышение в зарплате это всегда приятно
dalex83
dalex83
сегодня в 03:39
Мухину школу костеломов осталось пройти! а так чем не Иуда ?
Конечно лучше ЦСКА , чем Зенит ..
Но эти все переходы - сомнительный стимул рости Мухину как футболитсту.
Предлогаю для простоты называть его - Бл.ха-Муха !
давайте будем солидарны против футболистов - паспортистов, которые развращаются зарплатой !
3_DEIVID
3_DEIVID ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 03:38
    3_DEIVID
    3_DEIVID
    сегодня в 03:34
    Мне интересно, с какого перепугу он в сборную попал на ЕВРО?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 03:32
    С понятиями парень, посмотрим, что дальше будет.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 01:46
    Зарплата перевешивает все похвалы.
    ABir
    ABir
    сегодня в 01:23
    Скромность украшает человека
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 01:07
    Пахать прийдётся в 40 раз больше чем в Локо!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 00:26
    Старайся, а заслуги потом появятся , обязательно появятся.
    M1 Game
    M1 Game
    сегодня в 00:25
    Предатель Мухин
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