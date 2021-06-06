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Губерниев: «Украина может нарисовать на своей форме хоть Африку»

вчера, 17:26

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что сборная Украины выступит на Евро в форме с изображением очертаний Крыма.

Я отношусь к этому нормально. Украина может там нарисовать Аляску, Африку и Антарктиду, без проблем. Каждая страна чего хочет, то и рисует. Это же их форма. Вот я стою рядом с Лёшей Немовым, он четырёхкратный олимпийский чемпион. А я могу сказать, что я пятикратный. Могу же? Будет ли это правдой – не уверен. Пусть рисуют то, что хотят. Я вот летаю в Симферополь и что-то не вижу там украинских пограничников.

Ранее «Соккер.ру» представил сборную Украины в преддверии чемпионата Европы.

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