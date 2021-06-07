ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Лесовой: «Совершить каминг-аут в футболе невозможно»

вчера, 17:18

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой рассказал, как относится к футболистам с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Я отношусь к этому нормально, но считаю, что совершить каминг-аут в футболе невозможно. Не все адекватно отреагируют.

Напомним, что самым известным футболистом, который совершил каминг-аут, является бывший полузащитник сборной Германии Томас Хитцльшпергер. Он сообщил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации 8 января 2014 года. Хитцльшпергер заявлял, что считает своё решение правильным.

Все новости
Пономарёв: «Сборной России выход из группы на Евро особо не светит»
Сегодня, 16:23 Комментарии2
Агент Джорджевича: «Лука — фантастический и бесплатный игрок с опытом»
Сегодня, 15:32 Комментарии6
Евсеев: «Вчера прошла первая тренировка, сегодня у „Шинника“ их уже две»
Сегодня, 14:59 Комментарии4
Губерниев: «В моих эфирах на канале всё прекрасно, рейтинги зашкаливают»
Сегодня, 13:48 Комментарии13
Менеджер Помазуна рассказал, может ли Илья вернуться в «Урал»
Сегодня, 13:28 Комментарии4
Агент: «Уход Мамманы? Он игрок „Зенита“»
Сегодня, 11:26 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 20:39
Один раз – не пи****с! 😁🤣😂
112910415
112910415
вчера в 19:14
попробовать-то можно )
dalex83
dalex83
вчера в 19:12
Такое чувство ,что Лесовой хочет сделать каминг аут😂😂 был бы в Зените , точно был бы Азмуном
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
вчера в 18:33
Хорошо, что Лесовой не в Зените.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 18:21
Судьи этот каминг-аут на каждом матче делают
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 18:14
Он и раз, уже п...1. !!!))) Хоть в Африке !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:07
Раз - не п*********ас.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:06
Для футболистов сборной России по футболу надобность в каком-либо каминг-ауте отсутствует полностью, после проигранного матча за них все сделают преданные болельщики.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:40
Один раз можно
Legend 6
Legend 6
вчера в 17:32
В футболе невозможно, а в раздевалке возможно!
Правда Дзюба?!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:21
А кому какое дело
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100