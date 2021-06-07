Лесовой: «Совершить каминг-аут в футболе невозможно»

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вчера, 17:18

Полузащитник «Динамо» рассказал, как относится к футболистам с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Я отношусь к этому нормально, но считаю, что совершить каминг-аут в футболе невозможно. Не все адекватно отреагируют.

Напомним, что самым известным футболистом, который совершил каминг-аут, является бывший полузащитник сборной Германии Томас Хитцльшпергер. Он сообщил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации 8 января 2014 года. Хитцльшпергер заявлял, что считает своё решение правильным.