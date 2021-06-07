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Жена Кудряшова: «Федя пропускает две игры, это уже 100%»

сегодня, 15:05

Анастасия Кудряшова, жена футболиста сборной России Федора Кудряшова, рассказала о состоянии мужа.

Сегодня стало известно, что Кудряшов пропускает тренировку из-за травмы.

Самое нелепое, что могло произойти — произошло, еще и на последней минуте. Надо было уходить после разминочной тренировки, и Федя как-то нелепо прыгает на ногу. Все было на наших глазах. Очень больно, до сих пор переживаем. Все звонят, пишут. Я еще минут 40 сидела и «грузилась», думала: да не может такого быть, как так сложилось.

В этот же день не сумели сделать МРТ: все было закрыто. Вчера было обследование: показало разрыв 0,6 сантиметра. Пропускаем две игры, это уже 100%, а двадцатое число — под вопросом.

В Питер ребята летят без него, у Феди будут двухразовые тренировки в Подмосковье. Лечится, лежит со льдом, делаем физиопроцедуры: расписана каждая минута. Будем рассчитывать, что к двадцатому числу поправится.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 18:09
Это точно. Жена Федуна, жена Кудряшова, жена Жиркова. Целый женсовет.
альсато
альсато
сегодня в 17:54
бабы влезли в футбол!))))...Конец Спартаку!)))))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:45
Зачем он нужен в заявке?Брать другого!
Old16
Old16
сегодня в 15:41
Отцеплять надо идиота
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:34
Неужто Федор такой незаменимый, что будут ждать две игры? И на решающий (скорее всего) матч с датчанами поставят игрока после травмы? Вряд ли стОит так рисковать. Пока есть время, нужно пригласить другого игрока и натаскивать на игру вместо Фёдора.
Тем более ,что проблем с этим нет, игрок травмирован.
Решать, конечно, не нам, но оставлять его в сборной большой риск...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:18
А при чем тут жена?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:08
Подранков на Евро лучше не брать, был уже горький опыт и не раз.
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