Жена Кудряшова: «Федя пропускает две игры, это уже 100%»

Анастасия Кудряшова, жена футболиста сборной России Федора Кудряшова, рассказала о состоянии мужа.
Сегодня стало известно, что Кудряшов пропускает тренировку из-за травмы.
Самое нелепое, что могло произойти — произошло, еще и на последней минуте. Надо было уходить после разминочной тренировки, и Федя как-то нелепо прыгает на ногу. Все было на наших глазах. Очень больно, до сих пор переживаем. Все звонят, пишут. Я еще минут 40 сидела и «грузилась», думала: да не может такого быть, как так сложилось.
В этот же день не сумели сделать МРТ: все было закрыто. Вчера было обследование: показало разрыв 0,6 сантиметра. Пропускаем две игры, это уже 100%, а двадцатое число — под вопросом.
В Питер ребята летят без него, у Феди будут двухразовые тренировки в Подмосковье. Лечится, лежит со льдом, делаем физиопроцедуры: расписана каждая минута. Будем рассчитывать, что к двадцатому числу поправится.
Тем более ,что проблем с этим нет, игрок травмирован.
Решать, конечно, не нам, но оставлять его в сборной большой риск...
Тем более ,что проблем с этим нет, игрок травмирован.
Решать, конечно, не нам, но оставлять его в сборной большой риск...